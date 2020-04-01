Кирилл проводит ещё 15 экскурсий

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Погулять по брусчатке старинных улочек и парку Монрепо, прислушиваясь к их историям

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
На автомобиле мы отправимся к рыцарям, атмосфере старой Европы, скалам и вкусным кренделям.

По пути я расскажу о жизни балтийских берегов, о бесконечных войнах, бушевавших здесь, и о культурных связях со странами-соседями.

В Выборге изучим знаковые места, представим себя жителями Средних веков, обсудим местные легенды и погуляем по дивному скальному парку Монрепо.
12500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг

Что вас ожидает

Город с атмосферой
Выборг — европейский средневековый город, успевший побыть шведским, финским и русским. Мы поговорим о судьбе Выборга, гуляя по брусчатке узких улиц Старого города. Полюбуемся черепичными крышами и флюгерами, увидим развалины монастыря и старейший жилой дом России. Еще вы изучите несколько произведений северного модерна, финского авангардного дизайна, и отыщете в городе много любопытного: лося, медведей, сов и грифонов; самую короткую в стране трамвайную линию и самое трогательное граффити.

Жизнь 600 лет назад
О том, как жил Выборг в Средние века, расскажут старый каретник и дом парикмахера, рыцарский зал и склады. Вы узнаете, где собирались и какие вопросы решали дворяне, а где томились заключенные. Героями экскурсии станут воины и палачи, аптекари и чернокнижники. Рассматривая бойницы башен, валы и бастионы, разберемся, как оборонялся город в разные времена. И конечно, не обойдется без легенд. О мистическом взрыве «Выборгский гром», предсказаниях «Выборгской бороды» и «кофейном эксперименте» шведского короля.

Пейзажный парк Монрепо
Скалы, темные тропинки, родники, беседки и мосты — здесь всё гармонично и загадочно. Вы полюбуетесь лучшими панорамами залива, найдете хижину отшельника и источник «Нарцисс», окинете взглядом таинственный Остров Мёртвых, повстречаете финского богатыря Вяйнемёйнена и загадаете желание в ущелье под «падающим» камнем.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле Ford Kuga 2019 года + пешком по Старому городу, Выборгскому замку и парку Монрепо
  • Начало – в любом удобном вам месте в черте Петербурга
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в парк: взрослые — 100 руб., учащиеся и пенсионеры –– бесплатно.
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг
Индивидуальная авто-экскурсия в Выборг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кирилл
Кирилл
Я родился и вырос в центре Петербурга, у Пяти углов. В тех самых дворах, которые помнят Бродского и Довлатова. Мне нравится воссоздавать историю этих мест и делиться своими находками. С 2008 года я вожу экскурсии по своему городу, есть государственная аккредитация комитета по туризму СПБ. Провожу экскурсии на своей машине, на вашем транспорте и пешком.
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Кирилл проводит ещё 15 экскурсий

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