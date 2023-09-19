Увидеть красоты и историческое достояние города с многовековой историей
Вы увидите образцы шведской, финской и русской архитектуры, от средневековых фортификационных сооружений до бюргерских домов, доходных домов купцов и сановников царской России.
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Описание
Что вас ожидает
Два часа пути от Петербурга, и вот он — древний Выборг, город у моря со средневековыми скандинавскими крепостными башнями и часовнями, узкими мощёными улочками, помнящими семивековую историю города. Чтобы вы успели полюбоваться его чудесной природой, познакомиться с историей и памятниками разных времён, экскурсия пройдёт в авто-пешеходном формате.
В ходе автомобильной поездки вы увидите знаковые постройки 20 века: дома зажиточных горожан Массинена, Москвина, Лагеркранца, доходные дома акционерных обществ Отсо, Унтамо, Пеликан, а также множество образовательных учреждений (Репольская народная школа, финская женская гимназия, финское старое совместное училище, библиотека Алвара Аалто).
Маршрут пешей экскурсии проложен по улицам Старого города. В ходе неспешной прогулки вы увидите город таким, каким он был 3 века, а местами и 5 веков тому назад. Вам представится возможность увидеть сохранившиеся элементы Рогатой крепости, дома городских обывателей средневекового Выборга и пройтись по двору замка, история которого уходит в далёкий 13 век.
При желании можем также посетить парк Монрепо, который уникален своими каменными грядами ледникового периода из гранитов рапакиви («гнилой камень»).
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт для взрослых и детей старше семи лет (в машине нет детского кресла)
- Маршрут начинается и заканчивается у м. «Нарвская». По запросу возможен трансфер из центральной части города.
- Билеты в Выборгский замок и парк Монрепо оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции метро «Нарвская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.