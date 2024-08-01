Автомобильное путешествие из Санкт-Петербурга в Выборг
Увидеть красоты и историческое достояние города с многовековой историей
Старинный и добрый сосед Петербурга, город Выборг, старше него аж на 4 века! Здесь сложился уникальный облик, отражающий культуры разных народов.
Вы увидите образцы шведской, финской и русской архитектуры, от средневековых фортификационных сооружений до бюргерских домов, доходных домов купцов и сановников царской России.
Описание экскурсии
Два часа пути от Петербурга, и вот он — древний Выборг, город у моря со средневековыми скандинавскими крепостными башнями и часовнями, узкими мощёными улочками, помнящими семивековую историю города. Чтобы вы успели полюбоваться его чудесной природой, познакомиться с историей и памятниками разных времён, экскурсия пройдёт в авто-пешеходном формате.
В ходе автомобильной поездки вы увидите знаковые постройки 20 века: дома зажиточных горожан Массинена, Москвина, Лагеркранца, доходные дома акционерных обществ Отсо, Унтамо, Пеликан, а также множество образовательных учреждений (Репольская народная школа, финская женская гимназия, финское старое совместное училище, библиотека Алвара Аалто).
Маршрут пешей экскурсии проложен по улицам Старого города. В ходе неспешной прогулки вы увидите город таким, каким он был 3 века, а местами и 5 веков тому назад. Вам представится возможность увидеть сохранившиеся элементы Рогатой крепости, дома городских обывателей средневекового Выборга и пройтись по двору замка, история которого уходит в далёкий 13 век.
При желании можем также посетить парк Монрепо, который уникален своими каменными грядами ледникового периода из гранитов рапакиви («гнилой камень»).
Организационные детали
Экскурсия подойдёт для взрослых и детей старше семи лет (в машине нет детского кресла)
Маршрут начинается и заканчивается у м. «Нарвская». По запросу возможен трансфер из центральной части города.
Билеты в Выборгский замок и парк Монрепо оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Нарвская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 542 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Александр, я интересуюсь историей Санкт-Петербурга и его городов-спутников. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями!
Отзывы и рейтинг
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Анастасия
Все очень понравилось, Александр очень внимательный, ненавязчиво все рассказал, показал. Даже несмотря на переменную погоду, экскурсия получилась увлекательной и интересной.
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