Старинный и добрый сосед Петербурга, город Выборг, старше него аж на 4 века! Здесь сложился уникальный облик, отражающий культуры разных народов. Вы увидите образцы шведской, финской и русской архитектуры, от средневековых фортификационных сооружений до бюргерских домов, доходных домов купцов и сановников царской России.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Два часа пути от Петербурга, и вот он — древний Выборг, город у моря со средневековыми скандинавскими крепостными башнями и часовнями, узкими мощёными улочками, помнящими семивековую историю города. Чтобы вы успели полюбоваться его чудесной природой, познакомиться с историей и памятниками разных времён, экскурсия пройдёт в авто-пешеходном формате.

В ходе автомобильной поездки вы увидите знаковые постройки 20 века: дома зажиточных горожан Массинена, Москвина, Лагеркранца, доходные дома акционерных обществ Отсо, Унтамо, Пеликан, а также множество образовательных учреждений (Репольская народная школа, финская женская гимназия, финское старое совместное училище, библиотека Алвара Аалто).

Маршрут пешей экскурсии проложен по улицам Старого города. В ходе неспешной прогулки вы увидите город таким, каким он был 3 века, а местами и 5 веков тому назад. Вам представится возможность увидеть сохранившиеся элементы Рогатой крепости, дома городских обывателей средневекового Выборга и пройтись по двору замка, история которого уходит в далёкий 13 век.

При желании можем также посетить парк Монрепо, который уникален своими каменными грядами ледникового периода из гранитов рапакиви («гнилой камень»).

Организационные детали