Автомобильное путешествие из Санкт-Петербурга в Выборг

Увидеть красоты и историческое достояние города с многовековой историей

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Старинный и добрый сосед Петербурга, город Выборг, старше него аж на 4 века! Здесь сложился уникальный облик, отражающий культуры разных народов.

Вы увидите образцы шведской, финской и русской архитектуры, от средневековых фортификационных сооружений до бюргерских домов, доходных домов купцов и сановников царской России.
Автомобильное путешествие из Санкт-Петербурга в Выборг
Автомобильное путешествие из Санкт-Петербурга в Выборг
Автомобильное путешествие из Санкт-Петербурга в Выборг
Автомобильное путешествие из Санкт-Петербурга в Выборг
Автомобильное путешествие из Санкт-Петербурга в Выборг
Автомобильное путешествие из Санкт-Петербурга в Выборг
Автомобильное путешествие из Санкт-Петербурга в Выборг
Автомобильное путешествие из Санкт-Петербурга в Выборг
Ближайшие даты:
19
сен
20
сен
21
сен
22
сен
23
сен
24
сен
26
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Два часа пути от Петербурга, и вот он — древний Выборг, город у моря со средневековыми скандинавскими крепостными башнями и часовнями, узкими мощёными улочками, помнящими семивековую историю города. Чтобы вы успели полюбоваться его чудесной природой, познакомиться с историей и памятниками разных времён, экскурсия пройдёт в авто-пешеходном формате.

В ходе автомобильной поездки вы увидите знаковые постройки 20 века: дома зажиточных горожан Массинена, Москвина, Лагеркранца, доходные дома акционерных обществ Отсо, Унтамо, Пеликан, а также множество образовательных учреждений (Репольская народная школа, финская женская гимназия, финское старое совместное училище, библиотека Алвара Аалто).

Маршрут пешей экскурсии проложен по улицам Старого города. В ходе неспешной прогулки вы увидите город таким, каким он был 3 века, а местами и 5 веков тому назад. Вам представится возможность увидеть сохранившиеся элементы Рогатой крепости, дома городских обывателей средневекового Выборга и пройтись по двору замка, история которого уходит в далёкий 13 век.

При желании можем также посетить парк Монрепо, который уникален своими каменными грядами ледникового периода из гранитов рапакиви («гнилой камень»).

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт для взрослых и детей старше семи лет (в машине нет детского кресла)
  • Маршрут начинается и заканчивается у м. «Нарвская». По запросу возможен трансфер из центральной части города.
  • Билеты в Выборгский замок и парк Монрепо оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Нарвская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Индивидуальные
На машине
Необычные
Летние
Выездные
На весь день
Парки
Необычные дома
Выборг
Улицы и переулки

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
20 отзывов
Главное о Санкт-Петербурге: обзорная экскурсия в мини-группе
Комфортный формат для тех, кто хочет открыть для себя великолепную Северную столицу
на Площади Искусств
20 сен
21 сен
22 сен
23 сен
2 950 за человека
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
617 отзывов
Необычные дворы Санкт-Петербурга. От Невского до Кирочной
Невский просп. , д. 106
Сегодня
20 сен
21 сен
22 сен
1100880 за человека
Альтернативная история Санкт-Петербурга
Индивидуальная
4 часа
55 отзывов
Альтернативная история Санкт-Петербурга
трансфер к началу экскурсии из любой точки города
Завтра
20 сен
21 сен
22 сен
7 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ