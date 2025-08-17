Приглашаем вас в путешествие к западной границе России в Ивангород, где до Эстонии всего 180 метров! Вас ждёт посещение Ивангородской крепости, обзор Нарвского замка, а также знакомство с достопримечательностями Кингисеппа и крепостью в Копорье.
Описание экскурсии
Ивангород и его окрестностиМы отправимся в путешествие к западной границе нашей страны в Ивангород, откуда до соседней Эстонии всего 180 метров! У вас будет возможность посетить Ивангородскую крепость, увидеть со стороны замок в Нарве (передать «привет» Евросоюзу), ознакомиться с главными достопримечательностями города Кингисепп и крепостью в Копорье. Дорога, по которой пройдёт путь, была лучшей дорогой Российской Империи. Вдоль неё стояли образцовые почтовые дворы. Часть из них сохранилась. Это была кратчайшая дорога в Европу. По ней путешествовали императоры, иностранные гости и дипломаты. С конца XV века западные границы охраняла Ивангородская крепость, заложенная московским царем Иваном III на берегу реки Наровы. В то время по Нарове проходила граница между Русским государством и Ливонским орденом. А сейчас — между РФ и Эстонией. Но ещё раньше, в конце XIV века была построена новгородская крепость Ям на реке Луге. Теперь это территория города Кингисепп. Крепость не сохранилась. Но здесь мы сделаем остановку, чтобы осмотреть остатки валов Ямбургской крепости, и полюбоваться «жемчужиной» Кингисеппа — собором св. Екатерины. После Кингисеппа нас ждет Ивангородская крепость. Мы осмотрим все части крепости: древнюю крепость «лошадиной шкуры», Большой боярший город, Замковую часть. Пройдем по боевому ходу, и с Пороховой башни посмотрим на эстонский город Нарва и Нарвский замок. Панорама двух крепостей — это уникальное зрелище: два оборонительных сооружения находятся напротив друг друга на расстоянии «полета стрелы» — менее 200 метров. Их разделяет только бурное течение реки. Внутри крепости сохранились и отреставрированы Никольская и Успенская церкви XVI века. Обязательно посмотрим археологическую экспозицию в Малом Пороховом амбаре. Ивангород славится нарвской рыбой: минога (доступна только осенью), лещ, щука. В дегустационном зале можно отведать ухи, щучьи котлеты, купить рыбки с собой. На обратном пути мы сделаем поворот в сторону крепости в Копорье. Вкратце познакомимся и с этими древними стенами. Важная информация:
- Заказ экскурсии в Ивангород возможен минимум за 3 рабочих дня до предполагаемой даты.
- Нам надо будет передать сведения о туристах: ФИО, дату рождения, серию и номера паспортов (свидетельства о рождении). Сканы документов не нужны. Мы передаём это в пограничную службу для оформления пропуска.
- Эта экскурсия доступна только для граждан РФ. Обязательно возьмите с собой паспорт в связи с проверкой в пограничной зоне Ивангорода.
- Рекомендуем надеть спортивную обувь: влазы в крепостях крутые.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Путевые станции Нарвского тракта
- Церковь св. Екатерины в Кингисеппе
- Валы крепости Ям, берег реки Луга
- Ивангородская крепость
- Нарвский замок и город Нарва (со стороны)
- Музей в Малом Пороховом амбаре
- Крепость Копорье
Что включено
- Работа гида на своём автомобиле
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию, где вам удобно
Завершение: По согласованию, где вам удобно. У отеля, квартиры, вокзала, аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
5
Основано на 2 отзывах
Т
Тютюнникова
17 авг 2025
Добрый день.
У нас вчера была невероятно чудесная поездка в Ивангород с прекрасным гидом Натальей.
В дождливое и серое утро любимого Санкт-Петербурга нас встретила невероятно позитивная и радушная Наталья! С первой секунды
У нас вчера была невероятно чудесная поездка в Ивангород с прекрасным гидом Натальей.
В дождливое и серое утро любимого Санкт-Петербурга нас встретила невероятно позитивная и радушная Наталья! С первой секунды
Е
Елена
26 сен 2024
