читать дальше

было понятно: вообще не важно какая погода, с Натальей точно все будет чудесно! Так и случилось! Это было невероятное путешествие.

Наталья привезла нас в крепость Копорье. По пути мы столько всего узнали нового, на все вопросы Наталья с такой открытостью и интересом отвечала, что было прям очень здорово! Ну и,конечно же, погода совсем изменилась. И дождик нас не тревожил в этот день. Далее был Ивангород. И тут уже прекрасное солнышко радовало нас прям всю поездку. Крепость в Ивангороде, чудесная территория, прекрасные рассказы Натальи, мы с огромным удовольствием все обошли, зашли во все башни и поднялиаь везде, где только было можно. И Наталье было совершенно не лень, она абсолютно везде поднималась с нами, рассказывала максимум возможного. Далее по нашей просьбе мы поехали в Парусинку. И за это отдельное спасибо Наталье! Весь поселок обошли, налюбовались всем, чем можно, бродили везде, гле только возможно. И в конце Наталья привезла нас в еще более невероятное место: церковь, речка, рябина, травы и чудесный пёс, куча кошечек и какая-то душевная атмосфера вокруг… непередаваемая. Такая красота, солнышко и уют…. это так прям в душу!

Наталье от всей нашей семьи огромное спасибо.