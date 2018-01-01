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Копорье, экскурсия ⛳ вокруг Копорской крепости

Копорская крепость (крепость Копорье) — это старинная крепость на полпути между Петербургом и Нарвой, изначально основанная рыцарями Ливонского ордена, а затем захваченная русскими. Её назначение — аванпост в постоянной борьбе на западной границе России. Будучи заложенной в 1237 (1240?) году её можно считать одной из самых старых крепостей северо-западного региона. Её интересная история 📖 неразрывно связана с историей княжеской Руси и русско-шведских воин. Известно, что на территории крепости находились дом коменданта, деревянный дворец Меншикова, хозяйственные постройки, Спасо-Преображенский собор. Когда в середине XVIII века крепость перестала быть оборонительным сооружением, вокруг собора образовалось кладбище. Крепость многослойна: с 2018 года археологи работают со слоями XVIII, XVII и XVI веков. Найдено очень много фрагментов печей, которыми отапливались помещения.

К сожалению, недавно на внутренней территории Копорской крепости случился обвал, поэтому внутри экскурсия временно не проводится.

Переезд в Кингисепп, осмотр валов Ямбургской крепости

Крепость Ям, которая когда-то располагалась на территории современного парка рядом с музеем, была построена на старой дороге, ведущей из Новгорода в Нарву, для защиты северо-западных границ Новгородской республики. В настоящее время Ям является единственной каменной крепостью Северо-Запада России, разрушенной временем до основания. Впрочем, небольшие каменные фрагменты всё ещё можно увидеть со стороны берега Луги.

Мы пройдём по живописному саду, на месте которого когда-то возвышалась необычайная по мощи крепость, и гид расскажет о её истории и устройстве. Недалеко от музея стоит Собор св. Екатерины, возведённый по проекту Антонио Ринальди, одна из главных достопримечательностей 🏛️ города, который можно будет посетить в свободное время.

Переезд в Ивангород. Экскурсия по Ивангородской крепости

Свободное время или организованный обед в кафе (доп. плата) с дегустацией продукции из миноги местного производства. Крепость, возведенная в 1492 году, вместе с крепостью Нарвой являет собой уникальное зрелище: два оборонительных укрепления находятся всего лишь в 150 друг от друга. Крепостные сооружения занимают обширную территорию площадью около 5 гектaров. Второго подобного комплекса, созданного по единому замыслу и объёму строительства в России нет. Экскурсионный маршрут по крепости охватывает внутреннюю территорию: Переднего города и Большого Бояршего города, проходит по стенам и башням, с которых открывается прекрасный вид на Нарвский замок 🏰 и бастионы.

Обзорная экскурсия по Ивангороду

Большая часть экскурсии 🧭 пройдет по району «Парусинка», выстроенного по образцу английских фабричных поселков. Этот район неразрывно связан с именем Александра Штиглица — первого управляющего Государственным банком России, талантливого финансиста, промышленника. Именно он построил у Нарвских водопадов льнопрядильную и суконную мануфактуры. Поселок для рабочих фабрики также был построен Штиглицем, в то время это был процветающий микрорайон с собственной больницей, библиотекой, школой.

Во время экскурсии мы увидим бывший газгольдер суконной мануфактурой, который в советское время был переделан под клуб; фабричные здания и рабочие казармы, некоторые из которых сейчас являются жилыми домами; скульптуру девушки (вероятно, ткачихи). В наши дни район находится практически в руинированном состоянии, но былая красота дореволюционных построек всё ещё проглядывает в облике разрушающихся зданий.

Одна из главных достопримечательностей «Парусинки» — русло реки Нарвы. Весной здесь происходит водосброс с Нарвского водохранилища, и образуется мощный водопад, шум которого можно услышать за несколько кварталов. Явление это довольно редкое, и большую часть времени русло сухое. В такие моменты можно разглядеть живописные известковые выступы.

Посещение усыпальницы барона Штиглица

Легендарный финансист и меценат похоронен в Троицкой церкви, стилизованной под шатровый храм XVII века. Церковь ⛪, предназначавшаяся для фабричных рабочих и освященная в 1875 г., стала фамильной усыпальницей семьи Штиглиц. В подклете храма были похоронены сам Александр Людвигович, его супруга баронесса Каролина Штиглиц, их приёмная дочь Надежда Михайловна Юнина-Половцова — внебрачная дочь великого князя Михаила Павловича и её муж, Александр Александрович Половцов.

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