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Экскурсия в Ивангород — Кингисепп — Копорье

Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Отправляйтесь на экскурсию ⛳ вокруг Копорской крепости (крепость Копорье) — старинная крепость на полпути между Петербургом и Нарвой, изначально основанная рыцарями Ливонского ордена, а затем захваченная русскими.

Осмотрите валы Ямбургской крепости в Кингисеппе и загляните в Ивангородскую крепость, возведенную в 1492 году, которая вместе с крепостью Нарвой являет собой уникальное зрелище: два оборонительных укрепления находятся всего лишь в 150 друг от друга.
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  • 👥Групповая
  • 🎄На новый год!
  • 🧘На выходные
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🏛История и архитектура
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 2 050 ₽ за человека

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Экскурсия в Ивангород — Кингисепп — Копорье
Экскурсия в Ивангород — Кингисепп — Копорье

Что вы увидите

  • Копорская крепость
  • Крепость Ям в Кингисеппе
  • Ивангород
  • Ивангородская крепость
  • район «Парусинка»
  • русло Нарвы
  • Усыпальница барона Штиглица

Что вас ожидает:

    Копорье, экскурсия ⛳ вокруг Копорской крепости
    Копорская крепость (крепость Копорье) — это старинная крепость на полпути между Петербургом и Нарвой, изначально основанная рыцарями Ливонского ордена, а затем захваченная русскими. Её назначение — аванпост в постоянной борьбе на западной границе России. Будучи заложенной в 1237 (1240?) году её можно считать одной из самых старых крепостей северо-западного региона. Её интересная история 📖 неразрывно связана с историей княжеской Руси и русско-шведских воин. Известно, что на территории крепости находились дом коменданта, деревянный дворец Меншикова, хозяйственные постройки, Спасо-Преображенский собор. Когда в середине XVIII века крепость перестала быть оборонительным сооружением, вокруг собора образовалось кладбище. Крепость многослойна: с 2018 года археологи работают со слоями XVIII, XVII и XVI веков. Найдено очень много фрагментов печей, которыми отапливались помещения.
    К сожалению, недавно на внутренней территории Копорской крепости случился обвал, поэтому внутри экскурсия временно не проводится.
    Переезд в Кингисепп, осмотр валов Ямбургской крепости
    Крепость Ям, которая когда-то располагалась на территории современного парка рядом с музеем, была построена на старой дороге, ведущей из Новгорода в Нарву, для защиты северо-западных границ Новгородской республики. В настоящее время Ям является единственной каменной крепостью Северо-Запада России, разрушенной временем до основания. Впрочем, небольшие каменные фрагменты всё ещё можно увидеть со стороны берега Луги.
    Мы пройдём по живописному саду, на месте которого когда-то возвышалась необычайная по мощи крепость, и гид расскажет о её истории и устройстве. Недалеко от музея стоит Собор св. Екатерины, возведённый по проекту Антонио Ринальди, одна из главных достопримечательностей 🏛️ города, который можно будет посетить в свободное время.
    Переезд в Ивангород. Экскурсия по Ивангородской крепости
    Свободное время или организованный обед в кафе (доп. плата) с дегустацией продукции из миноги местного производства. Крепость, возведенная в 1492 году, вместе с крепостью Нарвой являет собой уникальное зрелище: два оборонительных укрепления находятся всего лишь в 150 друг от друга. Крепостные сооружения занимают обширную территорию площадью около 5 гектaров. Второго подобного комплекса, созданного по единому замыслу и объёму строительства в России нет. Экскурсионный маршрут по крепости охватывает внутреннюю территорию: Переднего города и Большого Бояршего города, проходит по стенам и башням, с которых открывается прекрасный вид на Нарвский замок 🏰 и бастионы.
    Обзорная экскурсия по Ивангороду
    Большая часть экскурсии 🧭 пройдет по району «Парусинка», выстроенного по образцу английских фабричных поселков. Этот район неразрывно связан с именем Александра Штиглица — первого управляющего Государственным банком России, талантливого финансиста, промышленника. Именно он построил у Нарвских водопадов льнопрядильную и суконную мануфактуры. Поселок для рабочих фабрики также был построен Штиглицем, в то время это был процветающий микрорайон с собственной больницей, библиотекой, школой.
    Во время экскурсии мы увидим бывший газгольдер суконной мануфактурой, который в советское время был переделан под клуб; фабричные здания и рабочие казармы, некоторые из которых сейчас являются жилыми домами; скульптуру девушки (вероятно, ткачихи). В наши дни район находится практически в руинированном состоянии, но былая красота дореволюционных построек всё ещё проглядывает в облике разрушающихся зданий.
    Одна из главных достопримечательностей «Парусинки» — русло реки Нарвы. Весной здесь происходит водосброс с Нарвского водохранилища, и образуется мощный водопад, шум которого можно услышать за несколько кварталов. Явление это довольно редкое, и большую часть времени русло сухое. В такие моменты можно разглядеть живописные известковые выступы.
    Посещение усыпальницы барона Штиглица
    Легендарный финансист и меценат похоронен в Троицкой церкви, стилизованной под шатровый храм XVII века. Церковь ⛪, предназначавшаяся для фабричных рабочих и освященная в 1875 г., стала фамильной усыпальницей семьи Штиглиц. В подклете храма были похоронены сам Александр Людвигович, его супруга баронесса Каролина Штиглиц, их приёмная дочь Надежда Михайловна Юнина-Половцова — внебрачная дочь великого князя Михаила Павловича и её муж, Александр Александрович Половцов.

    Важная информация:

    • Данный тур возможен только для граждан РФ. На экскурсию обязательно при себе иметь общегражданский российский паспорт, заграничный паспорт не требуется;
    • Обязательно тёплая одежда (на территории крепостей почти всегда ветрено) и удобная обувь;
    • К сожалению, недавно на внутренней территории Копорской крепости случился обвал, поэтому внутри экскурсия временно не проводится.
    Что входит
    • Транспортное обслуживание на большом комфортабельном туристическом автобусе
    • Профессиональное экскурсионное обслуживание гида-сопровождающего и гидов в музеях
    • Входные билеты в Ивангородскую крепость.
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Организованный обед в кафе — 300 руб. /чел. Меню стандартное комплексное (овощной салат, щи/борщ, курица и гарнир, хлеб, чай/морс) с дегустацией продукции из миноги местного производства.
    Начало и место завершения
    🚩 ст. м. Звенигородская, ул. Звенигородская, д. 5
    Экскурсия в Ивангород — Кингисепп — Копорье
    Экскурсия в Ивангород — Кингисепп — Копорье
    Экскурсия в Ивангород — Кингисепп — Копорье
    Экскурсия в Ивангород — Кингисепп — Копорье
    Экскурсия в Ивангород — Кингисепп — Копорье
    Экскурсия в Ивангород — Кингисепп — Копорье

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Спутник П.
    Спутник П.
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