Елизавета Г. проводит ещё 4 экскурсии

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Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивэне

Елизавета Г.
Елизавета Г. – Гид из Санкт-Петербурга
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивэне
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🧘На выходные
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🏛История и архитектура
  • ☃️Зимняя
  • 📸Фото на память
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 14 700 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивэне
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивэне
Петергоф является одной из самых роскошных и уникальных царских резиденций во всей Европе. Основанная ещё при Петре I, она до сих пор поражает красотой и великолепием гостей, приезжающих сюда со всего мира.
Мы увидим Петергофский парк 🌳 и его знаменитые фонтаны и каскады. Окунемся в историю 📖 петровских времен и узнаем об основании и строительстве царской резиденции, об уникальной фонтанной системе, которая работает без единого насоса. Прогуляемся по аллеям, по которым когда-то ходили европейские послы и российские императоры. Полюбуемся на величественный Петергофский дворец.
Увидим Большой каскад и фонтан ⛲ "Сампсон", а также столь любимые детьми и взрослыми фонтаны-шутихи. Насладимся потрясающей панорамой Финского залива, открывающейся с балкона любимого петергофского дворца Петра I под названием "Мон плезир".
Начало и место завершения
🚩 Невский проспект
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивэне
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивэне

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  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елизавета Г.
Елизавета Г.
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