Елизавета Г. проводит ещё 4 экскурсии

Петергоф является одной из самых роскошных и уникальных царских резиденций во всей Европе. Основанная ещё при Петре I, она до сих пор поражает красотой и великолепием гостей, приезжающих сюда со всего мира.

Мы увидим Петергофский парк 🌳 и его знаменитые фонтаны и каскады. Окунемся в историю 📖 петровских времен и узнаем об основании и строительстве царской резиденции, об уникальной фонтанной системе, которая работает без единого насоса. Прогуляемся по аллеям, по которым когда-то ходили европейские послы и российские императоры. Полюбуемся на величественный Петергофский дворец.

Увидим Большой каскад и фонтан ⛲ "Сампсон", а также столь любимые детьми и взрослыми фонтаны-шутихи. Насладимся потрясающей панорамой Финского залива, открывающейся с балкона любимого петергофского дворца Петра I под названием "Мон плезир".