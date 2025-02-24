В Старой Ладоге — древней столице Руси — вы проникнетесь русским колоритом и полюбуетесь архитектурными ансамблями в обрамлении тихой природы. Побываете в Свято-Троицком монастыре, где хранятся нетленные мощи великого святого. Пересечёте несколько могучих рек — Неву, Волхов, Сясь, Оять и Свирь — и полюбуетесь величественными северными лесами.

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Описание экскурсии

Путевая экскурсия

По пути гид расскажет об Ингерманландии, крепости Орешек (по договоренности с гидом можно увидеть остров), о войнах, которые велись на приневских землях, о святом князь Александре Невском и Петре I. Вы услышите об обороне Ленинграда и знаменитой Дороге жизни, а также других знаковых местах края.

Александро-Свирский монастырь — Рощинское озеро, Святая Троица и древние фрески

Оказавшись на границе Ленинградской области и Карелии, вы полюбуетесь берегами Рощинского озера, ощутите необыкновенную атмосферу духовности. Узнаете о преподобном Александре Свирском и поймёте, почему его называют Новозаветным Авраамом. Вы побываете в часовне, где произошло явление Святой Троицы. А также полюбуетесь другими памятниками архитектуры 16-19 вв.

Старая Ладога — первая столица Руси

Здесь хранятся величайшие загадки российской истории: именно здесь проходили варяжские торговые пути и начал правление князь Рюрик. Мы покажем все главные места этого удивительного города: крепость, монастыри, и курганы. При желании сможете совершить омовение в оборудованной купели древнего святого источника Параскевы Пятницы.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость экскурсии входят услуги профессионального экскурсовода и транспортное обслуживание по программе

Автотранспорт подбирается в зависимости от количества участников — от легкового автомобиля до минивэна

Дополнительно оплачиваются: