Из Санкт-Петербурга - в Старую Ладогу и монастырь Александра Свирского

Посетить святыни русского севера в уютной мини-группе единомышленников
В Старой Ладоге — древней столице Руси — вы проникнетесь русским колоритом и полюбуетесь архитектурными ансамблями в обрамлении тихой природы. Побываете в Свято-Троицком монастыре, где хранятся нетленные мощи великого святого.

Пересечёте несколько могучих рек — Неву, Волхов, Сясь, Оять и Свирь — и полюбуетесь величественными северными лесами.
Из Санкт-Петербурга - в Старую Ладогу и монастырь Александра Свирского
Из Санкт-Петербурга - в Старую Ладогу и монастырь Александра Свирского
Из Санкт-Петербурга - в Старую Ладогу и монастырь Александра Свирского
Ближайшие даты:
24
фев26
фев27
фев1
мар3
мар5
мар6
мар
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Путевая экскурсия

По пути гид расскажет об Ингерманландии, крепости Орешек (по договоренности с гидом можно увидеть остров), о войнах, которые велись на приневских землях, о святом князь Александре Невском и Петре I. Вы услышите об обороне Ленинграда и знаменитой Дороге жизни, а также других знаковых местах края.

Александро-Свирский монастырь — Рощинское озеро, Святая Троица и древние фрески

Оказавшись на границе Ленинградской области и Карелии, вы полюбуетесь берегами Рощинского озера, ощутите необыкновенную атмосферу духовности. Узнаете о преподобном Александре Свирском и поймёте, почему его называют Новозаветным Авраамом. Вы побываете в часовне, где произошло явление Святой Троицы. А также полюбуетесь другими памятниками архитектуры 16-19 вв.

Старая Ладога — первая столица Руси

Здесь хранятся величайшие загадки российской истории: именно здесь проходили варяжские торговые пути и начал правление князь Рюрик. Мы покажем все главные места этого удивительного города: крепость, монастыри, и курганы. При желании сможете совершить омовение в оборудованной купели древнего святого источника Параскевы Пятницы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость экскурсии входят услуги профессионального экскурсовода и транспортное обслуживание по программе
  • Автотранспорт подбирается в зависимости от количества участников — от легкового автомобиля до минивэна

Дополнительно оплачиваются:

  • Экскурсия в монастыре Александра Свирского (по желанию) — 250 ₽ с человека, но не менее 2000 ₽ за экскурсию;
  • Билеты в музеи Старой Ладоги (по желанию)

в понедельник, среду, четверг и субботу в 07:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Улица Дыбенко»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и субботу в 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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