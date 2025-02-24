Пересечёте несколько могучих рек — Неву, Волхов, Сясь, Оять и Свирь — и полюбуетесь величественными северными лесами.
Описание экскурсии
Путевая экскурсия
По пути гид расскажет об Ингерманландии, крепости Орешек (по договоренности с гидом можно увидеть остров), о войнах, которые велись на приневских землях, о святом князь Александре Невском и Петре I. Вы услышите об обороне Ленинграда и знаменитой Дороге жизни, а также других знаковых местах края.
Александро-Свирский монастырь — Рощинское озеро, Святая Троица и древние фрески
Оказавшись на границе Ленинградской области и Карелии, вы полюбуетесь берегами Рощинского озера, ощутите необыкновенную атмосферу духовности. Узнаете о преподобном Александре Свирском и поймёте, почему его называют Новозаветным Авраамом. Вы побываете в часовне, где произошло явление Святой Троицы. А также полюбуетесь другими памятниками архитектуры 16-19 вв.
Старая Ладога — первая столица Руси
Здесь хранятся величайшие загадки российской истории: именно здесь проходили варяжские торговые пути и начал правление князь Рюрик. Мы покажем все главные места этого удивительного города: крепость, монастыри, и курганы. При желании сможете совершить омовение в оборудованной купели древнего святого источника Параскевы Пятницы.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость экскурсии входят услуги профессионального экскурсовода и транспортное обслуживание по программе
- Автотранспорт подбирается в зависимости от количества участников — от легкового автомобиля до минивэна
Дополнительно оплачиваются:
- Экскурсия в монастыре Александра Свирского (по желанию) — 250 ₽ с человека, но не менее 2000 ₽ за экскурсию;
- Билеты в музеи Старой Ладоги (по желанию)
в понедельник, среду, четверг и субботу в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 000 ₽