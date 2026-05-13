Это путешествие для тех, кто ищет гармонию с природой.
В программе — несложный хайкинг по живописному острову Койонсаари и берегам Ладожского озера, рассказы о жизни и верованиях древних народов. Мы поднимемся на скалу Пяти стихий, восхитимся невероятной панорамой и зарядимся энергией Севера.
Описание экскурсии
7:15–7:30 — посадка в автобус и отправление от станции метро «Площадь Восстания»
7:55–8:00 — посадка в автобус и отправление от станции метро «Озерки»
8:00–10:00 — трассовая экскурсия. В пути вы узнаете, что особенного в местах силы Карелии и какие народы жили здесь раньше
10:00–11:00 — техническая остановка в Приозёрске
12:30 — пешеходная экскурсия по острову Койонсаари
Протяжённость — 10 км по пересечённой местности, продолжительность — 5 ч.
Койонсаари — один из живописнейших островов Ладоги. Пройдём по скалистым берегам, между которых тянется песчаный пляж с прозрачной водой. Поднимемся на скалу Пяти стихий, откуда открывается потрясающий вид на Ладожские шхеры.
17:30 — отправление в Куркиёки
Остановимся в посёлке, чтобы вы могли купить местные сувениры — красную рыбу, калитки или варенье из карельских ягод.
19:30 — техническая остановка в Приозёрске
22:30 — прибытие к станции метро «Озерки»
23:00 — прибытие к станции метро «Площадь Восстания»
Организационные детали
- Дополнительные расходы: экосбор национального парка «Ладожские шхеры» — 350 ₽ за чел. (оплатите заранее на сайте парка), сувениры и другие покупки — по желанию
- Едем на комфортном современном автобусе. Внутри — свободная рассадка
- В путешествии будет интересно взрослым и детям от 5 лет — для безопасности возьмите привычный для ребёнка бустер
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|3800 ₽
|Дети до 14 лет
|3700 ₽
|Студенты
|3700 ₽
|Люди 60+ лет
|3700 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 43 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
М
здравствуйте! побывали на острове Кайонсаари! спасибо большое гиду Юле,было очень интересно слушать,сделали много открытий за эту поездку! нас провели по лесным тропам и скалам, всё было безопасно! обратно добрались на катерах,испытали дикий восторг!!!
