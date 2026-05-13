Это путешествие для тех, кто ищет гармонию с природой. В программе — несложный хайкинг по живописному острову Койонсаари и берегам Ладожского озера, рассказы о жизни и верованиях древних народов. Мы поднимемся на скалу Пяти стихий, восхитимся невероятной панорамой и зарядимся энергией Севера.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:15–7:30 — посадка в автобус и отправление от станции метро «Площадь Восстания»

7:55–8:00 — посадка в автобус и отправление от станции метро «Озерки»

8:00–10:00 — трассовая экскурсия. В пути вы узнаете, что особенного в местах силы Карелии и какие народы жили здесь раньше

10:00–11:00 — техническая остановка в Приозёрске

12:30 — пешеходная экскурсия по острову Койонсаари

Протяжённость — 10 км по пересечённой местности, продолжительность — 5 ч.

Койонсаари — один из живописнейших островов Ладоги. Пройдём по скалистым берегам, между которых тянется песчаный пляж с прозрачной водой. Поднимемся на скалу Пяти стихий, откуда открывается потрясающий вид на Ладожские шхеры.

17:30 — отправление в Куркиёки

Остановимся в посёлке, чтобы вы могли купить местные сувениры — красную рыбу, калитки или варенье из карельских ягод.

19:30 — техническая остановка в Приозёрске

22:30 — прибытие к станции метро «Озерки»

23:00 — прибытие к станции метро «Площадь Восстания»

Организационные детали