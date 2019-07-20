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Узнать больше о городе, посетить места с особой энергетикой и научиться с ними взаимодействовать

Антон
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Антон – ваш гид
Посмотрите на Петербург совсем другими глазами — откройте для себя потаённую сторону города и прочувствуйте её мощь.

Вы исследуете историю и культуру Северной столицы через энергетику Петербурга, символику его архитектуры и судьбы легендарных личностей, побываете в самых знаковых местах силы города и научитесь правильно использовать их ауру.

А ещё сможете «зарядить» талисман для себя или близкого человека.
От 5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
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У этой экскурсии1 отзыв
5
По местам силы Петербурга
По местам силы Петербурга

Что вас ожидает

Вы узнаете, что такое места силы и какие они бывают, что они могут дать человеку и как можно «общаться» с ними и использовать их энергетику во благо себе и окружающим. И, конечно, увидите несколько таких мест и объектов с особой аурой.

  • Знаменитая Ротонда, овеянная множеством легенд. Её связывают и с масонским орденом (есть мнения, что здесь располагался рам масонской ложи), и с различными потусторонними явлениями. Вы узнаете все версии и своими глазами увидите, что скрывается за стенами этой необычной петербургской парадной.
  • Банковский мост, на котором расположились безмолвные хранители — крылатые львы. Они стерегут подступы к старинному Ассигнационному банку — символу финансовой силы и могущества. Это место концентрации энергии денег.
  • Дворцовая площадь — центральная площадь города, где нас встретит ангел-хранитель Петербурга. По легенде, это один из трёх ангелов, оберегающих Санкт-Петербург, — вы узнаете о каждом из них.
  • Сфинксы на Университетской набережной. Эти каменные изваяния перевезли в Северную Венецию из страны пирамид — многие памятники египетской цивилизации стали настоящими артефактами, которые пытались заполучить правители разных стран. Вы услышите главные легенды, которые связаны с петербургскими сфинксами.
  • Лютеранская церковь Св. Екатерины на Васильевском острове. На её фронтоне вы увидите знак, приписываемый масонам — око в треугольнике: здесь мы поговорим о символике тайного общества.

При желании каждый участник экскурсии сможет самостоятельно совершить энергетическую практику: зарядить талисман в месте силы под руководством проводника. Такой талисман можно оставить себе, а можно подарить близкому человеку.

Организационные детали

  • Важно! Ротонда работает по графику: в будни — с 18 до 22, выходные — с 11 до 22 часов. Учитывайте это, когда бронируете экскурсию.
  • Когда Ротонда недоступна мы посещаем Михайловский замок — одно из самых загадочных и мистических мест Петербурга с необычной планировкой и восьмиугольным внутренним двором. Создатель и владелец замка Павел I состоял в тайных обществах и был главой Мальтийского ордена, что не могло не отразиться и на его детище.
По местам силы Петербурга
По местам силы Петербурга
По местам силы Петербурга
По местам силы Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Антон
Антон
26 лет. Экскурсии по местам силы СПб для широкой публики провожу уже 1,5 года, до этого сам в течение 4 лет изучал их в Санкт-Петербурге и потом продолжал изучать за его пределами. Тема, которую я даю - энергетические места. Не только Санкт-Петербурга, а в целом всей планеты. Это и поездки на энергетически сильные места Карелии и Лен области (Воттоваара, Монрепо и т.д.) Тематика "мест силы" на экскурсиях разбирается подробно, рассказывается, что это такое, какие они бывают, что в каких из мест силы можно делать (помимо "загадать желание" или "зарядиться энергией"), как правильно это делать исходя из того, что такое место силы и как оно работает. Помимо этого в программу экскурсий включена энергетическая практика в месте силы - каждый желающий может подключиться к энергетически сильному месту и передать энергию и силу этого места в какой-либо предмет, создав для себя талисман. Моя цель - познакомить человека с таким инструментом самопознания и внутреннего роста, как места силы. Дать максимум информации и показать как можно взаимодействовать с ними, как сделать это правильно.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 июля 2019
Можно сказать что, мы выбрали экскурсию по интуиции и это был верный выбор. Хочется поблагодарить Антона за теплоту души, за искренность в общении, за интересный и необычный рассказ и за проведение по местам силы чудесного города Питера. Некоторые вещи сложно передать словами их лучше прочувствовать и прожить.
Так вот для тех кому откликнется мой отзыв. Рекомендую обратить внимание на эту экскурсию и воспользоваться возможностью избавиться от ненужного и наполниться ресурсом в этих мощных местах!
Приятных впечатлений дорогие путешественники!

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