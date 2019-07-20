Что вас ожидает

Вы узнаете, что такое места силы и какие они бывают, что они могут дать человеку и как можно «общаться» с ними и использовать их энергетику во благо себе и окружающим. И, конечно, увидите несколько таких мест и объектов с особой аурой.

Знаменитая Ротонда, овеянная множеством легенд. Её связывают и с масонским орденом (есть мнения, что здесь располагался рам масонской ложи), и с различными потусторонними явлениями. Вы узнаете все версии и своими глазами увидите, что скрывается за стенами этой необычной петербургской парадной.

Банковский мост, на котором расположились безмолвные хранители — крылатые львы. Они стерегут подступы к старинному Ассигнационному банку — символу финансовой силы и могущества. Это место концентрации энергии денег.

Дворцовая площадь — центральная площадь города, где нас встретит ангел-хранитель Петербурга. По легенде, это один из трёх ангелов, оберегающих Санкт-Петербург, — вы узнаете о каждом из них.

Сфинксы на Университетской набережной. Эти каменные изваяния перевезли в Северную Венецию из страны пирамид — многие памятники египетской цивилизации стали настоящими артефактами, которые пытались заполучить правители разных стран. Вы услышите главные легенды, которые связаны с петербургскими сфинксами.

Лютеранская церковь Св. Екатерины на Васильевском острове. На её фронтоне вы увидите знак, приписываемый масонам — око в треугольнике: здесь мы поговорим о символике тайного общества.

При желании каждый участник экскурсии сможет самостоятельно совершить энергетическую практику: зарядить талисман в месте силы под руководством проводника. Такой талисман можно оставить себе, а можно подарить близкому человеку.