26 лет. Экскурсии по местам силы СПб для широкой публики провожу уже 1,5 года, до этого сам в течение 4 лет изучал их в Санкт-Петербурге и потом продолжал изучать за его пределами.
Тема, которую я даю - энергетические места. Не только Санкт-Петербурга, а в целом всей планеты. Это и поездки на энергетически сильные места Карелии и Лен области (Воттоваара, Монрепо и т.д.)
Тематика "мест силы" на экскурсиях разбирается подробно, рассказывается, что это такое, какие они бывают, что в каких из мест силы можно делать (помимо "загадать желание" или "зарядиться энергией"), как правильно это делать исходя из того, что такое место силы и как оно работает. Помимо этого в программу экскурсий включена энергетическая практика в месте силы - каждый желающий может подключиться к энергетически сильному месту и передать энергию и силу этого места в какой-либо предмет, создав для себя талисман.
Моя цель - познакомить человека с таким инструментом самопознания и внутреннего роста, как места силы. Дать максимум информации и показать как можно взаимодействовать с ними, как сделать это правильно.Напишите мне