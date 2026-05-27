В залах Большого дворца и среди фонтанов Нижнего парка вы убедитесь — ему удалось! А также посетите ещё одну локацию Петергофа: французский Верхний сад, построенный при Екатерине II парадный корпус для балов и приёмов или бывшую придворную церковь.
Описание экскурсии
9:00 или 12:30 — выезд на автобусе
Вы услышите о возникновении императорской резиденции и достопримечательностях по пути.
10:30 или 14:30 — экскурсия по Петергофу
Мировую славу комплексу принесли дворцы, парки, фонтаны и скульптуры, не имеющие аналогов. Вы осмотрите основные достопримечательности.
Большой дворец
Пройдёте по залам, где танцевали и принимали гостей монархи. Узнаете, как в 1714 году основали резиденцию и как следующие два века её перестраивали восемь архитекторов.
Нижний парк
Прогуляетесь до Финского залива. Увидите Большой каскад, фонтаны «Самсон», «Фаворитка», «Шахматная гора», шутихи и скульптуры. Услышите об оригинальных задумках, строительстве пристани и каналов. Посетите Верхний сад, Екатерининский или Церковный корпус.
15:30 (16:00) или 18:30 (19:00) — возвращение на метеоре
За бортом проплывут небоскрёб «Лахта-центр», Западный скоростной диаметр, футбольный стадион «Газпром Арена».
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер (автобус + метеор) и входные билеты
- Оба выезда включают Большой дворец и Нижний парк. Рейс в 9:00 также охватывает Верхний сад, а в 12:30 — Екатерининский (по четвергам — Церковный) корпус
- Обед оплачивается дополнительно
- В автобусе свободная рассадка
- На борту метеора — эргономичные кресла, санузел, бар. Места определяются автоматически в момент оплаты (могут быть не рядом), рассадка по билетам
- За доплату доступны улучшенные места на метеоре: комфорт-плюс (у окна в центре) — 300 ₽, бизнес-класс (в панорамном салоне в носовой части) — 1350 ₽. О нужных билетах необходимо сообщить организатору за 1–3 дня до поездки
- При непогоде (шторм, ураган, высокие волны и пр.) рейс могут отменить. В этом случае мы предложим вернуться на автобусе и пересчитаем стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 12:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|7750 ₽
|Дети до 15 лет
|6550 ₽
|Пенсионеры
|7500 ₽
|Старшие школьники 15 + /Студенты
|7500 ₽
|Иностранец
|10 200 ₽
|Дети от 3 - до 6 лет
|3150 ₽