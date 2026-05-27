Из Петербурга в Петергоф: Большой дворец и Нижний парк (с возвращением на метеоре)

Пройти по залам главной резиденции, рассмотреть фонтаны, посетить Верхний сад или один из корпусов
По задумке Петра I, русский Версаль должен был поражать размахом.

В залах Большого дворца и среди фонтанов Нижнего парка вы убедитесь — ему удалось! А также посетите ещё одну локацию Петергофа: французский Верхний сад, построенный при Екатерине II парадный корпус для балов и приёмов или бывшую придворную церковь.
Описание экскурсии

9:00 или 12:30 — выезд на автобусе

Вы услышите о возникновении императорской резиденции и достопримечательностях по пути.

10:30 или 14:30 — экскурсия по Петергофу

Мировую славу комплексу принесли дворцы, парки, фонтаны и скульптуры, не имеющие аналогов. Вы осмотрите основные достопримечательности.

Большой дворец

Пройдёте по залам, где танцевали и принимали гостей монархи. Узнаете, как в 1714 году основали резиденцию и как следующие два века её перестраивали восемь архитекторов.

Нижний парк

Прогуляетесь до Финского залива. Увидите Большой каскад, фонтаны «Самсон», «Фаворитка», «Шахматная гора», шутихи и скульптуры. Услышите об оригинальных задумках, строительстве пристани и каналов. Посетите Верхний сад, Екатерининский или Церковный корпус.

15:30 (16:00) или 18:30 (19:00) — возвращение на метеоре

За бортом проплывут небоскрёб «Лахта-центр», Западный скоростной диаметр, футбольный стадион «Газпром Арена».

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер (автобус + метеор) и входные билеты
  • Оба выезда включают Большой дворец и Нижний парк. Рейс в 9:00 также охватывает Верхний сад, а в 12:30 — Екатерининский (по четвергам — Церковный) корпус
  • Обед оплачивается дополнительно
  • В автобусе свободная рассадка
  • На борту метеора — эргономичные кресла, санузел, бар. Места определяются автоматически в момент оплаты (могут быть не рядом), рассадка по билетам
  • За доплату доступны улучшенные места на метеоре: комфорт-плюс (у окна в центре) — 300 ₽, бизнес-класс (в панорамном салоне в носовой части) — 1350 ₽. О нужных билетах необходимо сообщить организатору за 1–3 дня до поездки
  • При непогоде (шторм, ураган, высокие волны и пр.) рейс могут отменить. В этом случае мы предложим вернуться на автобусе и пересчитаем стоимость
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 12:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный7750 ₽
Дети до 15 лет6550 ₽
Пенсионеры7500 ₽
Старшие школьники 15 + /Студенты7500 ₽
Иностранец10 200 ₽
Дети от 3 - до 6 лет3150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Санкт-Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 12:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 14364 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!

