Вы погуляете по садам, где некогда проводили время с семьёй и читали в уединении. Поймёте, как регулярные парки сменились пейзажными и как архитектура отражала вкусы и характер владельца. Увидите мрачную крепость с подземельями Павла I, блистательный дворец времён Елизаветы Петровны и Екатерины II, а также интерьеры дома сентиментальной Марии Фёдоровны, увлекавшейся античностью.

Описание экскурсии

9:30 — выезд

11:00–13:00 — Гатчинский парк

Погуляем по английскому пейзажному парку в русском исполнении. Вы узнаете, почему здесь ценились не клумбы, а вековые дубы, озеро, водные лабиринты и гроты — элементы дикой природы. Поймёте, как управляли микроклиматом и игрой отражений, как создавали открытые панорамы и неожиданные видовые точки. При желании группы спустимся в подземные ходы и гроты, ведущие от дворца к Серебряному озеру, и обсудим их секреты.

13:30–15:30 — Павловский парк и дворец

Павловский парк — один из крупнейших в Европе. Это целый английский лес с прудами, мостиками, павильонами, статуями. Вы увидите, как архитектура вписана в русло реки Славянки и создаёт сменяющиеся картины — ключевой приём пейзажной школы. Поговорим о символике и авторстве деталей, зайдём во дворец. Осмотрим императорские покои и подлинные вещи семьи. Побеседуем о повседневной жизни владельцев, для которых Павловск был домом, а не парадной декорацией.

16:00–18:00 — Царское Село

В Пушкине вы увидите контраст эпох: Екатерининский парк с геометричными аллеями, зеркальными прудами, чёткой перспективой и камерный Александровский парк со свободой линий. Обсудим вкусы разных императриц, полюбуемся дворцом Елизаветы Петровны — именно при ней резиденция стала по-настоящему царской. Поговорим о послевоенном восстановлении: колоссальной работе реставраторов, по кусочкам собиравших Янтарную комнаты и утраченные павильоны.

19:00 — возвращение

Организационные детали

Питание и входные билеты оплачиваются дополнительно

С вами будет один из гидов нашей команды

