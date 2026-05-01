Поймёте, как регулярные парки сменились пейзажными и как архитектура отражала вкусы и характер владельца.
Увидите мрачную крепость с подземельями Павла I, блистательный дворец времён Елизаветы Петровны и Екатерины II, а также интерьеры дома сентиментальной Марии Фёдоровны, увлекавшейся античностью.
Описание экскурсии
9:30 — выезд
11:00–13:00 — Гатчинский парк
Погуляем по английскому пейзажному парку в русском исполнении. Вы узнаете, почему здесь ценились не клумбы, а вековые дубы, озеро, водные лабиринты и гроты — элементы дикой природы. Поймёте, как управляли микроклиматом и игрой отражений, как создавали открытые панорамы и неожиданные видовые точки. При желании группы спустимся в подземные ходы и гроты, ведущие от дворца к Серебряному озеру, и обсудим их секреты.
13:30–15:30 — Павловский парк и дворец
Павловский парк — один из крупнейших в Европе. Это целый английский лес с прудами, мостиками, павильонами, статуями. Вы увидите, как архитектура вписана в русло реки Славянки и создаёт сменяющиеся картины — ключевой приём пейзажной школы. Поговорим о символике и авторстве деталей, зайдём во дворец. Осмотрим императорские покои и подлинные вещи семьи. Побеседуем о повседневной жизни владельцев, для которых Павловск был домом, а не парадной декорацией.
16:00–18:00 — Царское Село
В Пушкине вы увидите контраст эпох: Екатерининский парк с геометричными аллеями, зеркальными прудами, чёткой перспективой и камерный Александровский парк со свободой линий. Обсудим вкусы разных императриц, полюбуемся дворцом Елизаветы Петровны — именно при ней резиденция стала по-настоящему царской. Поговорим о послевоенном восстановлении: колоссальной работе реставраторов, по кусочкам собиравших Янтарную комнаты и утраченные павильоны.
19:00 — возвращение
Организационные детали
- Питание и входные билеты оплачиваются дополнительно
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Гатчинский парк (опционально): взрослые — 250 ₽, школьники, студенты, пенсионеры — 150 ₽
- Павловский парк: старше 16 лет — 300 ₽, пенсионеры, ветераны труда — 200 ₽
- Павловский дворец: старше 16 лет — 800 ₽, пенсионеры, ветераны труда — 400 ₽
- Екатерининский парк: взрослые — 400 ₽, школьники от 14 лет, студенты, пенсионеры — 200 ₽, дети младше 14 лет — бесплатно
в среду, пятницу и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Студенты
|2350 ₽
|Дети до 12 лет
|2000 ₽
|Школьники
|2200 ₽
|Стандартный
|2550 ₽
|Пенсионеры
|2350 ₽