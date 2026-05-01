Из Санкт-Петербурга - в три императорские резиденции

Гатчина, Павловск, Пушкин за один день
Вы погуляете по садам, где некогда проводили время с семьёй и читали в уединении.

Поймёте, как регулярные парки сменились пейзажными и как архитектура отражала вкусы и характер владельца.

Увидите мрачную крепость с подземельями Павла I, блистательный дворец времён Елизаветы Петровны и Екатерины II, а также интерьеры дома сентиментальной Марии Фёдоровны, увлекавшейся античностью.
Описание экскурсии

9:30 — выезд

11:00–13:00 — Гатчинский парк

Погуляем по английскому пейзажному парку в русском исполнении. Вы узнаете, почему здесь ценились не клумбы, а вековые дубы, озеро, водные лабиринты и гроты — элементы дикой природы. Поймёте, как управляли микроклиматом и игрой отражений, как создавали открытые панорамы и неожиданные видовые точки. При желании группы спустимся в подземные ходы и гроты, ведущие от дворца к Серебряному озеру, и обсудим их секреты.

13:30–15:30 — Павловский парк и дворец

Павловский парк — один из крупнейших в Европе. Это целый английский лес с прудами, мостиками, павильонами, статуями. Вы увидите, как архитектура вписана в русло реки Славянки и создаёт сменяющиеся картины — ключевой приём пейзажной школы. Поговорим о символике и авторстве деталей, зайдём во дворец. Осмотрим императорские покои и подлинные вещи семьи. Побеседуем о повседневной жизни владельцев, для которых Павловск был домом, а не парадной декорацией.

16:00–18:00 — Царское Село

В Пушкине вы увидите контраст эпох: Екатерининский парк с геометричными аллеями, зеркальными прудами, чёткой перспективой и камерный Александровский парк со свободой линий. Обсудим вкусы разных императриц, полюбуемся дворцом Елизаветы Петровны — именно при ней резиденция стала по-настоящему царской. Поговорим о послевоенном восстановлении: колоссальной работе реставраторов, по кусочкам собиравших Янтарную комнаты и утраченные павильоны.

19:00 — возвращение

Организационные детали

  • Питание и входные билеты оплачиваются дополнительно
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Гатчинский парк (опционально): взрослые — 250 ₽, школьники, студенты, пенсионеры — 150 ₽
  • Павловский парк: старше 16 лет — 300 ₽, пенсионеры, ветераны труда — 200 ₽
  • Павловский дворец: старше 16 лет — 800 ₽, пенсионеры, ветераны труда — 400 ₽
  • Екатерининский парк: взрослые — 400 ₽, школьники от 14 лет, студенты, пенсионеры — 200 ₽, дети младше 14 лет — бесплатно

в среду, пятницу и воскресенье в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Студенты2350 ₽
Дети до 12 лет2000 ₽
Школьники2200 ₽
Стандартный2550 ₽
Пенсионеры2350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Лиговском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 24701 туриста
Наша компания предлагает увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предлагаем разнообразные маршруты, включая пешеходные, автобусные и индивидуальные, которые охватывают главные достопримечательности и живописные уголки региона. С нашими опытными гидами вы получите глубокое понимание истории и культуры, а высокий уровень комфорта и безопасности обеспечит приятное путешествие. Мы стремимся сделать ваши поездки незабываемыми и доступными для всех!

