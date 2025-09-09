Это вечернее водное путешествие — отличный способ сменить городской ритм на природный и с удовольствием провести время. Мы обойдём кругом связку из трёх островов — Крестовского, Каменного и Елагина. Маршрут подойдёт даже тем, кто впервые садится в байдарку — по пути не будет сильного течения. Путешествие продлится недолго, зато впечатлений будет много!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Зелёные острова в сердце Петербурга

Связку из трёх островов — Крестовского, Каменного и Елагина — недаром называют лёгкими города. Эти парковые зоны, несмотря на близость к центру, сохранили редкое для Петербурга природное разнообразие. Здесь нет плотной застройки, а воздух свежий, насыщенный ароматом листвы и тишиной.

Архитектура, которая не спорит с природой

Застройка островов — отдельная история. Мы увидим старинные особняки, дворцы, дачи и усадьбы, которые не вторгаются в пейзаж, а будто сливаются с ним. Среди них — Каменноостровский и Елагиноостровский дворцы, окружённые парками и отражённые в воде.

Как пройдёт прогулка

Обогнём Каменный остров, заглядывая в тенистые зелёные бухты

Пройдём мимо усадеб и дач, принадлежавших князьям, графиням и принцам

Заглянем в Лопухинский пруд — одно из самых уединённых мест города

Попробуем себя в управлении байдаркой и научимся правильно грести

Организационные детали

Перед стартом я подробно объясню основы управления байдаркой и технику безопасности

Принять участие в прогулке на байдарках могут путешественники старше 7 лет

Мои маршруты и снаряжение рассчитаны таким образом, чтобы люди без спортивной подготовки могли в спокойном ритме пройти дистанцию

Перечень снаряжения: