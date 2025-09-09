Это вечернее водное путешествие — отличный способ сменить городской ритм на природный и с удовольствием провести время. Мы обойдём кругом связку из трёх островов — Крестовского, Каменного и Елагина. Маршрут подойдёт даже тем, кто впервые садится в байдарку — по пути не будет сильного течения. Путешествие продлится недолго, зато впечатлений будет много!
Описание экскурсии
Зелёные острова в сердце Петербурга
Связку из трёх островов — Крестовского, Каменного и Елагина — недаром называют лёгкими города. Эти парковые зоны, несмотря на близость к центру, сохранили редкое для Петербурга природное разнообразие. Здесь нет плотной застройки, а воздух свежий, насыщенный ароматом листвы и тишиной.
Архитектура, которая не спорит с природой
Застройка островов — отдельная история. Мы увидим старинные особняки, дворцы, дачи и усадьбы, которые не вторгаются в пейзаж, а будто сливаются с ним. Среди них — Каменноостровский и Елагиноостровский дворцы, окружённые парками и отражённые в воде.
Как пройдёт прогулка
- Обогнём Каменный остров, заглядывая в тенистые зелёные бухты
- Пройдём мимо усадеб и дач, принадлежавших князьям, графиням и принцам
- Заглянем в Лопухинский пруд — одно из самых уединённых мест города
- Попробуем себя в управлении байдаркой и научимся правильно грести
Организационные детали
- Перед стартом я подробно объясню основы управления байдаркой и технику безопасности
- Принять участие в прогулке на байдарках могут путешественники старше 7 лет
- Мои маршруты и снаряжение рассчитаны таким образом, чтобы люди без спортивной подготовки могли в спокойном ритме пройти дистанцию
Перечень снаряжения:
- Байдарки «Шуя» — современные и удивительно простые в управлении
- Карбоновые весла — лёгкие и тёплые на ощупь
- Спасательные жилеты — практичные, с удобными карманами
во вторник и четверг в 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Крестовки
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 95 туристов
Приветствую вас, друзья:) Петербург — город рек, каналов и мостов, любоваться им следует именно с воды. Буду несказанно рад продемонстрировать красоты моего родного города с борта комфортабельной и безопасной байдарки. С 2012
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Все прошло отлично. Дмитрий отличный инструктор и приятный человек
