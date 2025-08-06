Карелия и парк «Рускеала» за 1 день - из Петербурга
Увидеть знаменитые мраморные каньоны, побывать на водопадах Ахвенкоски и в Сортавале
За один день вы познакомитесь с удивительным таёжным краем. Вас ждут старинные крепости и храмы, живописные водопады, мраморные каньоны и экотропы.
Гид расскажет о средневековой фортификации, влиянии шведской и финской архитектуры, а также поделится легендами и историями, связанными с загадочными местами Карелии.
Описание экскурсии
Средневековая крепость Корела
Ваше знакомство с историей Приозерска начнётся со старинной крепости, раскинувшейся между стремительными потоками реки Вуокса. Основанная ещё в 13 веке, она до сих пор впечатляет своим обликом!
Лютеранская кирха в Лахденпохье
Вы увидите когда-то крупнейший лютеранский храм Карелии. Кирха, построенная в 1850 году, сохранила особую атмосферу.
Водопадный ансамбль Ахвенкоски
Здесь спрятаны сразу четыре водопада высотой 3–4 метра — вместе они образуют завораживающее природное зрелище. А тем, кто ищет необычные ракурсы и лёгкий экстрим, понравится «Аллея сказок» с подвесными мостиками над бурным течением.
Горный парк «Рускеала»
Маршрут по бывшему карьеру откроет величие карельской природы и её суровую красоту. Вы погуляете по среди мраморных каньонов, загадочных штолен и укромных штреков — по следам истории, связанной с Эрмитажем и Исаакиевским собором.
Старинный город Сортавала
Финальный аккорд поездки — город, основанный шведами. Вы услышите его историю, увидите памятник рунопевцу и узнаете, кто открыл миру рускеальский мрамор. По дороге сделаем остановку у магазина форелевого хозяйства, где можно купить рыбу, икру и попробовать финскую уху на сливках.
Примерный тайминг экскурсии
6:45 — отправление из Петербурга
09:30 — крепость Корела
12:00 — обед
13:30 — водопады Ахвенкоски
14:30 — парк «Рускеала»
18:00 — Сортавала
23:00 — 00:00 — прибытие в Петербург
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автобусе
При бронировании экскурсии за сутки или меньше дождитесь подтверждения от организатора о наличии мест и только после этого вносите предоплату
Важно: после бронирования остаток суммы необходимо внести по ссылке, которую мы вам отправим. А также передать организатору ФИО, дату рождения и данные паспорта для регистрации на выезд согласно законам о транспортной безопасности
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
Комплексный обед — 650 ₽ за чел.
Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски — 500 ₽ за чел.
Горный парк «Рускеала» — 650 ₽ за чел.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:15
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
5130 ₽
Дети до 12 лет
4770 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 120 туристов
Мы команда энтузиастов!
Поможем вам открыть для себя магию Санкт-Петербурга и красоты Ленинградской области. А ещё организуем незабываемую прогулку по рекам и каналам города, чтобы вы в полной мере прочувствовали дух Северной Венеции.
Мы любим наш город и считаем, что Санкт-Петербург никого не оставит равнодушным.
