Карелия и парк «Рускеала» за 1 день - из Петербурга

Увидеть знаменитые мраморные каньоны, побывать на водопадах Ахвенкоски и в Сортавале
За один день вы познакомитесь с удивительным таёжным краем. Вас ждут старинные крепости и храмы, живописные водопады, мраморные каньоны и экотропы.

Гид расскажет о средневековой фортификации, влиянии шведской и финской архитектуры, а также поделится легендами и историями, связанными с загадочными местами Карелии.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Средневековая крепость Корела

Ваше знакомство с историей Приозерска начнётся со старинной крепости, раскинувшейся между стремительными потоками реки Вуокса. Основанная ещё в 13 веке, она до сих пор впечатляет своим обликом!

Лютеранская кирха в Лахденпохье

Вы увидите когда-то крупнейший лютеранский храм Карелии. Кирха, построенная в 1850 году, сохранила особую атмосферу.

Водопадный ансамбль Ахвенкоски

Здесь спрятаны сразу четыре водопада высотой 3–4 метра — вместе они образуют завораживающее природное зрелище. А тем, кто ищет необычные ракурсы и лёгкий экстрим, понравится «Аллея сказок» с подвесными мостиками над бурным течением.

Горный парк «Рускеала»

Маршрут по бывшему карьеру откроет величие карельской природы и её суровую красоту. Вы погуляете по среди мраморных каньонов, загадочных штолен и укромных штреков — по следам истории, связанной с Эрмитажем и Исаакиевским собором.

Старинный город Сортавала

Финальный аккорд поездки — город, основанный шведами. Вы услышите его историю, увидите памятник рунопевцу и узнаете, кто открыл миру рускеальский мрамор. По дороге сделаем остановку у магазина форелевого хозяйства, где можно купить рыбу, икру и попробовать финскую уху на сливках.

Примерный тайминг экскурсии

  • 6:45 — отправление из Петербурга
  • 09:30 — крепость Корела
  • 12:00 — обед
  • 13:30 — водопады Ахвенкоски
  • 14:30 — парк «Рускеала»
  • 18:00 — Сортавала
  • 23:00 — 00:00 — прибытие в Петербург

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • При бронировании экскурсии за сутки или меньше дождитесь подтверждения от организатора о наличии мест и только после этого вносите предоплату
  • Важно: после бронирования остаток суммы необходимо внести по ссылке, которую мы вам отправим. А также передать организатору ФИО, дату рождения и данные паспорта для регистрации на выезд согласно законам о транспортной безопасности
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Комплексный обед — 650 ₽ за чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски — 500 ₽ за чел.
  • Горный парк «Рускеала» — 650 ₽ за чел.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5130 ₽
Дети до 12 лет4770 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 120 туристов
Мы команда энтузиастов! Поможем вам открыть для себя магию Санкт-Петербурга и красоты Ленинградской области. А ещё организуем незабываемую прогулку по рекам и каналам города, чтобы вы в полной мере прочувствовали дух Северной Венеции. Мы любим наш город и считаем, что Санкт-Петербург никого не оставит равнодушным.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Оксана
6 авг 2025
Всё отлично!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

