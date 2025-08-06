За один день вы познакомитесь с удивительным таёжным краем. Вас ждут старинные крепости и храмы, живописные водопады, мраморные каньоны и экотропы. Гид расскажет о средневековой фортификации, влиянии шведской и финской архитектуры, а также поделится легендами и историями, связанными с загадочными местами Карелии.

Описание экскурсии

Средневековая крепость Корела

Ваше знакомство с историей Приозерска начнётся со старинной крепости, раскинувшейся между стремительными потоками реки Вуокса. Основанная ещё в 13 веке, она до сих пор впечатляет своим обликом!

Лютеранская кирха в Лахденпохье

Вы увидите когда-то крупнейший лютеранский храм Карелии. Кирха, построенная в 1850 году, сохранила особую атмосферу.

Водопадный ансамбль Ахвенкоски

Здесь спрятаны сразу четыре водопада высотой 3–4 метра — вместе они образуют завораживающее природное зрелище. А тем, кто ищет необычные ракурсы и лёгкий экстрим, понравится «Аллея сказок» с подвесными мостиками над бурным течением.

Горный парк «Рускеала»

Маршрут по бывшему карьеру откроет величие карельской природы и её суровую красоту. Вы погуляете по среди мраморных каньонов, загадочных штолен и укромных штреков — по следам истории, связанной с Эрмитажем и Исаакиевским собором.

Старинный город Сортавала

Финальный аккорд поездки — город, основанный шведами. Вы услышите его историю, увидите памятник рунопевцу и узнаете, кто открыл миру рускеальский мрамор. По дороге сделаем остановку у магазина форелевого хозяйства, где можно купить рыбу, икру и попробовать финскую уху на сливках.

Примерный тайминг экскурсии

6:45 — отправление из Петербурга

09:30 — крепость Корела

12:00 — обед

13:30 — водопады Ахвенкоски

14:30 — парк «Рускеала»

18:00 — Сортавала

23:00 — 00:00 — прибытие в Петербург

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автобусе

При бронировании экскурсии за сутки или меньше дождитесь подтверждения от организатора о наличии мест и только после этого вносите предоплату

Важно: после бронирования остаток суммы необходимо внести по ссылке, которую мы вам отправим. А также передать организатору ФИО, дату рождения и данные паспорта для регистрации на выезд согласно законам о транспортной безопасности

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: