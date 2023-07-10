Валаам однодневные – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Валаам однодневные» в Санкт-Петербурге, цены от 7 990 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
На автобусе
261 отзыв
14 часов
Групповая
Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Экскурсия актуальна с мая по ноябрь
Завтра в 06:45
14 июля в 06:45
от 7 990 за человека
В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
На автобусе
На катере
65 отзывов
16 часов
Водная прогулка
В Карелию на 1 день «Священный Валаам и Ладожские шхеры» (автобус + катер)
Начало: Казанская площадь, 2 или м Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
14 июля в 07:00
7 990 за человека
Экскурсия на Валаам из Санкт-Петербурга на 1 день (автобус + теплоход)
На автобусе
На метеоре
На теплоходе
16 часов
Водная прогулка
Экскурсия на Валаам из Санкт-Петербурга на 1 день (автобус + теплоход)
Начало: Лиговский проспект, 10 (СТ.М. «Площадь Восстания»)
Расписание: Ежедневно с мая по сентябрь
17 июля в 07:30
18 июля в 07:30
10 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tabak633
    10 июля 2023
    Легендарный Валаам из Санкт-Петербурга (автобус и «Метеор»)
    Вся экскурсия прошла на должном уровне,экскурсоводы прекрасно рассказывали,я осталась довольна.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Валаам однодневные»

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  3. Экскурсия на Валаам из Санкт-Петербурга на 1 день (автобус + теплоход)
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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Исаакиевский собор
  9. Зимний дворец
  10. Петропавловская крепость
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Валаам однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 7 990 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 326 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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