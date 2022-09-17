Вечерняя музыкальная прогулка по Неве

Добро пожаловать на борт музыкального теплохода

4.7
41 отзыв
Добро пожаловать на борт музыкального теплохода! Мы проплывем по вечернему городу, посмотрим его достопримечательности в свете ярких огней и повеселимся под мировые хиты. Это идеальный вариант, чтобы рассмотреть Петербург и отдохнуть от повседневности. У вас будет два часа, чтобы погрузиться в атмосферу праздника и веселья. Известные хиты, танцы, ужин и все это с видами на город!
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве

Что вас ожидает 🤩

  • Адмиралтейство
  • Эрмитаж
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Летний сад
  • Медный Всадник
  • Исаакиевский собор
  • Кунсткамера
  • Мраморный дворец
  • Крейсер Аврора
  • Панорама Финского залива
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На теплоходе

Посадка 19.45. Отправление 20.00. Прибытие 22.00

Если вы хотите послушать живую музыку, потанцевать, увидеть Петербург и разводные мосты - вам на Музыкальный теплоход!
На нижней палубе музыканты исполняют всеми любимые танцевальные хиты, на верхней палубе музыка звучит фоном.
За время прогулки вы увидите: Адмиралтейство, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад, Медный всадник, Исаакиевский собор, Кунсткамеру, легендарный крейсер Аврора, панораму Финского залива.
На теплоходе работает кухня и бар. Средний чек 1000 рублей на человека. Вход со своими продуктами, напитками запрещен.
Теплоход вмещает 100 пассажиров, имеет две комфортабельные закрытые палубы. Гости располагаются за столами, каждый из которых стоит у окна. Номер стола вам подскажет администратор при посадке. На нижней палубе столы 6-местные, на верхней 4-местные. За столом свободная рассадка. Видимость с любого места отличная. На корме теплохода есть открытая площадка, где можно подышать свежим воздухом, посмотреть разводку мостов, сделать памятные фото на фоне архитектурных памятников. Перемещаться по теплоходу можно свободно, посадочные места будут на той палубе, на которую вы приобрели билеты.
Внимание!
Дети до 16 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых!
Дети до 3 лет включительно проходят бесплатно, без предоставления отдельного посадочного места. С 4 лет полный билет.
Адрес причала отправления/прибытия: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4 (напротив переулка Мошкова)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе 2 часа
  • Живая музыка
  • Посадочные места на закрытой палубе
Что не входит
  • Услуги кафе и бара
Место начала и завершения?
Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
Когда и сколько длится?
Когда: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:45
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Посадка в 19:45. Отправление в 20.00. Прибытие в 22.00.
  • Пожалуйста, не опаздывайте на рейс!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 41 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
4
3
2
2
1
1
1
Y
17 сен 2022
Все понравилось! Только музыка слишком громкая, для такого помещения
А
15 сен 2022
Всё было замечательно. Советую.
S
14 сен 2022
Всё устроило, спасибо
И
12 сен 2022
Меню не слишком разнообразное а музыкальная программа очень понравилась.)
S
29 авг 2022
Музыканты молодцы,
Кухня оставляет желать лучшего….
Ю
22 авг 2022
Очень понравилась музыкальная группа
А
24 июля 2022
Всё на отлично! И прогулка и, еда и, живая музыка! Обязательно вернёмся!
Е
23 июля 2022
Были компанией 7 человек. Ребёнок 6 лет. Рассадка за столы на усмотрение персонала, расстояние между соседними столами такое, что за свой стол втискиваешься. Напитки ВСЕ тёплые, не получилось на вечерней прогулке бокал холодного шампанского или пива выпить. Поют правда очень громко, сразу ушли на верх, ещё и потому что на нижней палубе ооооочень душно. Если хотите воздухом дышать, то сразу на верх, там очень ограниченное количество посадочных мест. В общем ожидали вау, получили что получили) еду не заказывали, только мороженное детям, оно тоже не понравилось. Но по времени экскурсии все чётко ровно 2 часа! В общем, наверно, просто для нас не сложилось!
Г
18 июля 2022
Всё было великолепно. Спасибо организаторам и персоналу теплохода особенное спасибо. 👍👍👍
А
8 июля 2022
Были с дочкой 13 лет, 2 часа пролетели как полчаса. Живая музыка, ретро песни, вкусное мороженое и чизкейк, очень вкусный куриный шашлык и особенно соус, белое вино… И прекрасные виды…. Может, немного неудобное место нам определили-за-под лестницей-музыкантов оттуда не видно и когда вылезаешь из-за стола большая вероятность повредить голову, что со мной и произошло (стукнулась) после бокала вина;) Дочке еще понравились большие чистые удобные уютные туалеты) Билеты у нас были на нижнюю палубу, но можно было и выходить наверх, на свежий воздух, дышать, наслаждаться и фотографировать… Обязательно ещё закажем подобную экскурсию в след. раз и будем советовать знакомым.
Э
6 июля 2022
Классная прогулка по Ниве с кавер группой. Пели отлично! 👍
Б
2 июля 2022
Были с дочерью 11 лет, билеты брали на нижнюю палубу, внимательный персонал, живая музыка выше всех похвал. Репертуар родной,знакомый, танцневали и пели вместе с музыкантами. Остались довольны, рекомендую всем!
А
2 июля 2022
Отличная атмосфера, зажигательные и популярные песни во все времена. Маршрут по основным артериям Невы.
А
16 июня 2022
Все очень понравилось. Музыка живая, разнообразная. Играют любую по просьбе. Теплоход уютный, теплый. Блюда очень вкусные. Огромное спасибо за теплый прием в дождливый вечер!
Л
16 июня 2022
Это была музыкальная прогулка
Группа "Бумеранг" скрасила дождливый и ветренный вечер, создала тёплую атмосферу поездки, спасибо им!
Ещё 26 отзывов

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