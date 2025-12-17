Мои заказы

Короткая обзорная экскурсия по Петербургу на автомобиле

За 2 часа индивидуальной обзорной экскурсии вы узнаете самое главное о нашем городе и увидите все самое интересное в центре Петербурга.

Мы расскажем вам, почему за два века столичности он превратился в крупнейший мегаполис севера Европы, кто его строил и как сейчас выглядят их знаменитые творения.
Описание экскурсии

Знакомство с крупнейшим мегаполисом севера Европы Свободного времени не так много или бюджет ограничен, но вы таки хотите познакомиться с Петербургом в удобном и индивидуальном формате? Предлагаем вам короткий вариант обзорной экскурсии. Гид будет с вами 2 часа. За это время расскажет самое главное о нашем городе. Покажет всё самое интересное в центре Петербурга. В чём суть Петербурга? Почему за два века столичности он превратился в крупнейший мегаполис севера Европы? Петербург строили гении в области градостроительства, инженерии, архитектуры. Мы покажем вам их творения, благодаря которым у гостей Петербурга буквально захватывает дух от восторга, величия столицы Российской Империи. Российские императоры в XVIII и XIX веках доказывали через красоту Петербурга военную мощь империи, её духовную, административную, финансовую силу. Как это делалось и что из этого получилось — об этом вы узнаете на экскурсии. Важная информация:
  • По возможности будут выходы из автомобиля для фотографирования и более внимательного знакомства с достопримечательностями. Но не более чем на 5-10 минут. Например, на стрелке Васильевского острова или у Исаакиевского собора.
  • Конечно, мы будем подстраиваться под ваш темп и возможности, а также под погоду.
  • При необходимости предоставим бустер для ребёнка.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворцовая площадь
  • Исаакиевский собор
  • Памятник Петру I «Медный всадник»
  • Адмиралтейство
  • Стрелка Васильевского острова
  • Марсово поле
  • Петропавловская крепость (проездом)
  • Зимний дворец
  • Михайловский замок
  • Казанский собор
  • Невский проспект
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение
  • Трансфер на автомобиле гида
  • Старт и финиш в удобном для вас месте в центре Петербурга
Что не входит в цену
  • Напитки и обед
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости в центре Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • По возможности будут выходы из автомобиля для фотографирования и более внимательного знакомства с достопримечательностями. Но не более чем на 5-10 минут. Например, на стрелке Васильевского острова или у Исаакиевского собора
  • Конечно, мы будем подстраиваться под ваш темп и возможности, а также под погоду
  • При необходимости предоставим бустер для ребёнка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

