За 2 часа индивидуальной обзорной экскурсии вы узнаете самое главное о нашем городе и увидите все самое интересное в центре Петербурга.
Мы расскажем вам, почему за два века столичности он превратился в крупнейший мегаполис севера Европы, кто его строил и как сейчас выглядят их знаменитые творения.
Мы расскажем вам, почему за два века столичности он превратился в крупнейший мегаполис севера Европы, кто его строил и как сейчас выглядят их знаменитые творения.
Описание экскурсииЗнакомство с крупнейшим мегаполисом севера Европы Свободного времени не так много или бюджет ограничен, но вы таки хотите познакомиться с Петербургом в удобном и индивидуальном формате? Предлагаем вам короткий вариант обзорной экскурсии. Гид будет с вами 2 часа. За это время расскажет самое главное о нашем городе. Покажет всё самое интересное в центре Петербурга. В чём суть Петербурга? Почему за два века столичности он превратился в крупнейший мегаполис севера Европы? Петербург строили гении в области градостроительства, инженерии, архитектуры. Мы покажем вам их творения, благодаря которым у гостей Петербурга буквально захватывает дух от восторга, величия столицы Российской Империи. Российские императоры в XVIII и XIX веках доказывали через красоту Петербурга военную мощь империи, её духовную, административную, финансовую силу. Как это делалось и что из этого получилось — об этом вы узнаете на экскурсии. Важная информация:
- По возможности будут выходы из автомобиля для фотографирования и более внимательного знакомства с достопримечательностями. Но не более чем на 5-10 минут. Например, на стрелке Васильевского острова или у Исаакиевского собора.
- Конечно, мы будем подстраиваться под ваш темп и возможности, а также под погоду.
- При необходимости предоставим бустер для ребёнка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая площадь
- Исаакиевский собор
- Памятник Петру I «Медный всадник»
- Адмиралтейство
- Стрелка Васильевского острова
- Марсово поле
- Петропавловская крепость (проездом)
- Зимний дворец
- Михайловский замок
- Казанский собор
- Невский проспект
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Трансфер на автомобиле гида
- Старт и финиш в удобном для вас месте в центре Петербурга
Что не входит в цену
- Напитки и обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости в центре Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- По возможности будут выходы из автомобиля для фотографирования и более внимательного знакомства с достопримечательностями. Но не более чем на 5-10 минут. Например, на стрелке Васильевского острова или у Исаакиевского собора
- Конечно, мы будем подстраиваться под ваш темп и возможности, а также под погоду
- При необходимости предоставим бустер для ребёнка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
56%
Групповая
Расписание: Ежедневно: 11:00, 14:00, 16:30 (дополнительное время см. в расписании)
414 ₽
950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
Начало: Заберем от дома, отеля, вокзала
Расписание: Ежедневно по запросу, в удобное вам время и месте
9900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная по Петербургу и Петропавловская крепость с личным гидом
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Ежедневно, кроме среды
7900 ₽ за всё до 2 чел.