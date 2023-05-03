Что вас ждет

Благодаря крепости, возникшей в 1704г., на острове Котлин Петру I удалось не подпустить шведский флот к месту, где начинает зарождаться новый город.

В летний период можно совершить водную прогулку между фортами, в непогоду — отправиться в уникальный музей-макет фортов, расположенный в исторической постройке Голландской кухни.

Мы узнаем, где располагается нулевая отметка уровня моря для Российской Федерации и почему на Обводном канале установлен памятник рыбке Колюшке. Разберемся, почему главная площадь называется Якорная и по какой причине Кронштадт получил звание города-мятежника.

Важно знать:

В путешествии пригодится удобная одежда и обувь, вода.

В стоимость экскурсии включено:

транспортное сопровождение,

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: