Прекрасная возможность посетить уникальное туристическое направление — город-крепость Кронштадт.
Здесь находится невероятный по красоте Морской собор, уникальные фортификационные сооружения и многое другое. Преимущество маленькой группы — максимальное внимание гида к каждому участнику поездки.
Здесь находится невероятный по красоте Морской собор, уникальные фортификационные сооружения и многое другое. Преимущество маленькой группы — максимальное внимание гида к каждому участнику поездки.
Ближайшие даты:
3
мая
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10
мая
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Что вас ожидает:
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- Голландская кухня
- Итальянский дворец
- Центральный военно-морской Никольский собор
- Форты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Благодаря крепости, возникшей в 1704г., на острове Котлин Петру I удалось не подпустить шведский флот к месту, где начинает зарождаться новый город.
В летний период можно совершить водную прогулку между фортами, в непогоду — отправиться в уникальный музей-макет фортов, расположенный в исторической постройке Голландской кухни.
Мы узнаем, где располагается нулевая отметка уровня моря для Российской Федерации и почему на Обводном канале установлен памятник рыбке Колюшке. Разберемся, почему главная площадь называется Якорная и по какой причине Кронштадт получил звание города-мятежника.
Важно знать:
В путешествии пригодится удобная одежда и обувь, вода.
В стоимость экскурсии включено:
- транспортное сопровождение,
- услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- водная прогулка между фортов (950 руб/взр., 850 руб/дет,пенс.),
- музей-макет фортов зимой или в непогоду (550 руб/взр., 450 руб/дет.).
Среда в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное сопровождение
- Услуги гида
- Что не входит
- Водная прогулка между фортов (950 руб/взр., 850 руб/дет,пенс.)
- Музей-макет фортов зимой или в непогоду (550 руб/взр., 450 руб/дет.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пл. Островского, памятник Екатерине 2Завершение: Пл. Островского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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