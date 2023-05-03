Кронштадт - город фортов

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Прекрасная возможность посетить уникальное туристическое направление — город-крепость Кронштадт.

Здесь находится невероятный по красоте Морской собор, уникальные фортификационные сооружения и многое другое. Преимущество маленькой группы — максимальное внимание гида к каждому участнику поездки.
Кронштадт - город фортов
Кронштадт - город фортов
Кронштадт - город фортов
Кронштадт - город фортов
Кронштадт - город фортов
Кронштадт - город фортов
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Елагин остров
  • Каменный остров
  • Крейсер Аврора
  • Дамба
  • Петровский сад
  • Голландская кухня
  • Итальянский дворец
  • Центральный военно-морской Никольский собор
  • Форты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Благодаря крепости, возникшей в 1704г., на острове Котлин Петру I удалось не подпустить шведский флот к месту, где начинает зарождаться новый город.
В летний период можно совершить водную прогулку между фортами, в непогоду — отправиться в уникальный музей-макет фортов, расположенный в исторической постройке Голландской кухни.
Мы узнаем, где располагается нулевая отметка уровня моря для Российской Федерации и почему на Обводном канале установлен памятник рыбке Колюшке. Разберемся, почему главная площадь называется Якорная и по какой причине Кронштадт получил звание города-мятежника.

Важно знать:

В путешествии пригодится удобная одежда и обувь, вода.

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортное сопровождение,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • водная прогулка между фортов (950 руб/взр., 850 руб/дет,пенс.),
  • музей-макет фортов зимой или в непогоду (550 руб/взр., 450 руб/дет.).

Среда в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное сопровождение
  • Услуги гида
Что не входит
  • Водная прогулка между фортов (950 руб/взр., 850 руб/дет,пенс.)
  • Музей-макет фортов зимой или в непогоду (550 руб/взр., 450 руб/дет.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Островского, памятник Екатерине 2
Завершение: Пл. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Среда в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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