Меншиков и Петербург. История полудержавного властелина
Составить портрет ближайшего сподвижника Петра Великого и определить его место в истории
Чтобы ваши знания об Александре Меншикове не ограничивались расхожими фразами: «лучший друг Петра», «казнокрад», «баловень судьбы», «серый кардинал», я покажу знаковые места, памятники, жанровые скульптуры, невидимыми нитями связанные с его жизнью.
Поговорим о достоинствах и недостатках этой противоречивой личности и попробуем сложить мнение — каждый своё!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
История жизни Александра Меншикова — лучшего друга Петра Великого — пропитана трудолюбием, воинскими заслугами, завистью современников и неутомимой жаждой славы… В городе, где жизнь была невыносимой, Меншиков демонстрировал поразительное умение наслаждаться каждым днём. И пока вокруг строили «парадиз», он уже в нём жил — в этом легко убедиться, пройдя по местам его памяти:
Здание Кунсткамеры напомнит нам о выполненном обещании лучшему другу.
Жанровая скульптура «Герб города Санкт-Петербурга» — на самом деле к ней когда-то «приложил руку» сам Александр Данилович.
Акватория Невы, пришвартованная копия фрегата 18 века, вид со Стрелки Васильевского острова — всё это по сей день хранит память о первой морской победе Александра Меншикова.
Бюсты с изображением поэта Александра Пушкина, художника Василия Сурикова, а также памятник Михаилу Ломоносову расскажут о месте Александра Даниловича в искусстве.
Устои Исаакиевского моста — память не только о первой переправе через Неву, но и о важных переменах в жизни Меншикова.
Меншиковский дворец — лишь малая часть резиденции генерала-губернатора Петербурга, дошедшая до наших дней.
Рассказывать о Меншикове — одно удовольствие, ведь он весь буквально соткан из противоречий. Именно поэтому история его жизни и по сей день вызывает целый спектр эмоций. Моя задача — показать вам Александра Даниловича с разных сторон. Я расскажу:
Какие события стали ключевыми в его отношениях с русским царём
Что для него значила семья и как он относился к служебным обязанностям
Какие факты он пытался скрывать, а что непременно хотел приукрасить и выставить на всеобщее обозрение
До последних минут прогулки ни вы, ни я так и не будем уверены, положительным или отрицательным персонажем был Александр Данилович Меншиков. Но в конце ответ будет найден, и для каждого он будет свой!
Организационные детали
Это пешеходная прогулка без обязательных дополнительных расходов. Все здания осматриваем снаружи
Экскурсия в первую очередь будет интересна взрослым, но подходит и для школьников от 13 лет, т. к. большинство из них с этого возраста начинают проходить историю Дома Романовых
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Университетской набережной, недалеко от здания Кунсткамеры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лера — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 691 туриста
Меня зовут Лера, и я гид по Петербургу и пригородам. Мне 37, я закончила физмат, 12 лет отдала рекламе и продажам. Ничего не предвещало, как говорится. Но 6 лет назад читать дальше
всё изменилось! И сейчас всё, что я хочу — это день за днём показывать свой город, рассказывать о великих людях Северной столицы и дарить вам незабываемые эмоции и впечатления. А главная моя цель — влюбить вас в Петербург раз и навсегда. Следуйте за мной — будет интересно!