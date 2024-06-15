Чтобы ваши знания об Александре Меншикове не ограничивались расхожими фразами: «лучший друг Петра», «казнокрад», «баловень судьбы», «серый кардинал», я покажу знаковые места, памятники, жанровые скульптуры, невидимыми нитями связанные с его жизнью. Поговорим о достоинствах и недостатках этой противоречивой личности и попробуем сложить мнение — каждый своё!

за 1-4 человека или 1080 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

История жизни Александра Меншикова — лучшего друга Петра Великого — пропитана трудолюбием, воинскими заслугами, завистью современников и неутомимой жаждой славы… В городе, где жизнь была невыносимой, Меншиков демонстрировал поразительное умение наслаждаться каждым днём. И пока вокруг строили «парадиз», он уже в нём жил — в этом легко убедиться, пройдя по местам его памяти:

Здание Кунсткамеры напомнит нам о выполненном обещании лучшему другу.

Жанровая скульптура «Герб города Санкт-Петербурга» — на самом деле к ней когда-то «приложил руку» сам Александр Данилович.

Акватория Невы, пришвартованная копия фрегата 18 века, вид со Стрелки Васильевского острова — всё это по сей день хранит память о первой морской победе Александра Меншикова.

Бюсты с изображением поэта Александра Пушкина, художника Василия Сурикова, а также памятник Михаилу Ломоносову расскажут о месте Александра Даниловича в искусстве.

Устои Исаакиевского моста — память не только о первой переправе через Неву, но и о важных переменах в жизни Меншикова.

Меншиковский дворец — лишь малая часть резиденции генерала-губернатора Петербурга, дошедшая до наших дней.

Рассказывать о Меншикове — одно удовольствие, ведь он весь буквально соткан из противоречий. Именно поэтому история его жизни и по сей день вызывает целый спектр эмоций. Моя задача — показать вам Александра Даниловича с разных сторон. Я расскажу:

Какие события стали ключевыми в его отношениях с русским царём

Что для него значила семья и как он относился к служебным обязанностям

Какие факты он пытался скрывать, а что непременно хотел приукрасить и выставить на всеобщее обозрение

До последних минут прогулки ни вы, ни я так и не будем уверены, положительным или отрицательным персонажем был Александр Данилович Меншиков. Но в конце ответ будет найден, и для каждого он будет свой!

Организационные детали