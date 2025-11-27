Донжуанский список Александра Пушкина, составленный им самим, насчитывал 37 имён. Все имена раскрыты, кроме одного — незнакомки под инициалом N. Вам предстоит пройти по значимым для поэта местам Петербурга, узнать о его жизни много необычного и выяснить, кем же была его загадочная возлюбленная.
Описание квеста
Исследователям-литературоведам необходима ваша помощь! Утолите интерес страстной почитательницы творчества Александра Сергеевича и найдите ответ на вопрос, кем же была таинственная N.
Для этого вы пройдёте по центру города, узнаете необычные факты из жизни поэта, потренируете память и проявите смекалку.
Ваш маршрут:
- Соляной переулок
- набережная реки Фонтанки
- дворец Шереметевых
- Михайловский дворец
- набережная реки Мойки
- дом княгини Голицыной
- Александровская колонна
Организационные детали
- Квест подойдёт для участников возраста 12+
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Соляном переулке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3491 туриста
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 6 чел.
В трендеМобильный квест «Львы - хранители Петербурга»
Раскрыть тайны загадочных созданий, которые оберегают наш город, и заодно погулять по центру
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
900 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 7 чел.
Экскурсия-квест по историческому центру Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая тайны прошлого. Узнайте, где проводились вечеринки и какие секреты скрывают фасады
Начало: У Казанского собора
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Петербурге «Роковая любовь, или Бриллиант судьбы»
Погулять по центру и разгадать загадки прошлого - без сопровождения гида
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
990 ₽ за всё до 6 чел.