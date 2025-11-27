Донжуанский список Александра Пушкина, составленный им самим, насчитывал 37 имён. Все имена раскрыты, кроме одного — незнакомки под инициалом N. Вам предстоит пройти по значимым для поэта местам Петербурга, узнать о его жизни много необычного и выяснить, кем же была его загадочная возлюбленная.

Описание квеста

Исследователям-литературоведам необходима ваша помощь! Утолите интерес страстной почитательницы творчества Александра Сергеевича и найдите ответ на вопрос, кем же была таинственная N.

Для этого вы пройдёте по центру города, узнаете необычные факты из жизни поэта, потренируете память и проявите смекалку.

Ваш маршрут:

Соляной переулок

набережная реки Фонтанки

дворец Шереметевых

Михайловский дворец

набережная реки Мойки

дом княгини Голицыной

Александровская колонна

Организационные детали