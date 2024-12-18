К вам обратился легендарный советский сыщик майор Пронин. Он просит помощи в поимке опасного преступника Родиона Раскольникова. Это задача не из лёгких: придётся преодолеть время и перенестись в Санкт-Петербург 1863 года. Поможет вам в этом специальная нейросеть «Пифия». Решая задания в центре Петербурга, вы вспомните историю бедного студента с топором и остановите его.

Описание квеста

Действующие лица: Достоевский — писатель, майор Пронин — заслуженный сыщик СССР, нейросеть «Пифия» и вы — отважные путешественники во времени. Вместе вы пройдёте по следам преступника, вооружённого топором, и попробуете его остановить. Если это не удастся, заставим его раскаяться! Почувствуйте себя героем произведений Фёдора Достоевского и пройдите по его мирам. Но предупреждаем, что в действии квеста возможны ответвления от оригинала сюжета, но не от смысла романа.

Локации квеста

Маршрут, по которому шёл Раскольников: вниз по Столярному мимо дома Достоевского до дома № 18/63 по каналу Грибоедова

Садовая улица

Юсуповский сад

Вознесенский проспект

Большая Подъяческая улица

Проспект Римского-Корсакова

Сенной мост

Сенная площадь

Организационные детали