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Подготовка восстания Северного общества, как называли себя декабристы, велась годами и должна была привести к грандиозному историческому событию.



Вам предстоит прожить заново вместе с заговорщиками те волнительные дни 1825 года, пройти по местам, где были Рылеев, Трубецкой, Каховский и другие в день восстания. И вспомнить, для чего всё это было и что из этого вышло.