Подготовка восстания Северного общества, как называли себя декабристы, велась годами и должна была привести к грандиозному историческому событию.
Вам предстоит прожить заново вместе с заговорщиками те волнительные дни 1825 года, пройти по местам, где были Рылеев, Трубецкой, Каховский и другие в день восстания. И вспомнить, для чего всё это было и что из этого вышло.
Вам предстоит прожить заново вместе с заговорщиками те волнительные дни 1825 года, пройти по местам, где были Рылеев, Трубецкой, Каховский и другие в день восстания. И вспомнить, для чего всё это было и что из этого вышло.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Решая задания квеста, вы окунётесь в нашумевшее событие 1825 года — восстание декабристов. Пройдёте по маршруту, который помнит заговорщиков, и узнаете больше о Петербурге.
Точки маршрута:
- Дом на набережной реки Мойки, где декабристы устраивали свои тайные собрания, делились планами и горячо обсуждали политику и общественную жизнь страны
- Медный всадник, откуда на сотни метров простирались полки, люди, стоящие на морозе и восставшие против несправедливого политического и общественного уклада, который они мечтали искоренить
- Памятник Н. М. Пржевальскому
- Александровский сад
- Дворцовая площадь. Место, где во время восстания декабристов полки присягнули на верность Николаю I
- Дворцовая набережная
- Троицкий мост
Организационные детали
- Квест рассчитан на участников 12+
- Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На наб. реки Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 271 туриста
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
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