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же было не так. Чисто моё субъективное мнение и мои предпочтения:

1. Показалось, что гид Михаил был то ли не в настроении, то ли уставшим, либо ещё что-то. Но первое впечатление сложилось, когда ему позвонили люди, которые не могли найти автобус. Вздохи, охи и недовольный тон типа "какие вы тупые")) после этого нам рассказали, что делать в автобусе ничего нельзя: пить горячие напитки, есть, разговаривать, ходить и тд. А начале экскурсии были проблемы с громкостью, люди просили сделать погромче и опять этот недовольный тон "А ТЕПЕРЬ МЕНЯ СЛЫШНО?" Как будто люди виноваты, что заранее не была настроена громкость))

На протяжении всей поездки общение с людьми было именно в такой позиции: охи, вздохи, недовольство.

Я надеюсь, что это не ежедневная практика. Плохое настроение бывает у всех. Всё понятно, но платить за такое лично я не готова))

2. Мне не понравился формат и подача материала в большой группе: очень быстро идет рассказ, что не успеваешь задать вопросы, бегаете с место на место по заученной программе. Мне нравится, когда рассказ живой, когда человек наблюдает за интересом аудитории, обращает внимание на вопросы, чтобы в процессе больше увлекать людей.

3. За дополнительную плату можно заказать обед из супа, салата, второго и компота за 600 рублей. Было озвучено, что это чуть ли не единственная возможность поесть, а из-за загруженности туристами, другие места могут быть заняты. Обед проходил в ресторане Причал в Сортавале. Мне обед совершенно не понравился, я предполагала, что это будет чуть вкуснее чем в столовой, но это было издевательство. Вам может показаться, что такой набор за 600 рублей- это дешево, но нет) кто отдыхал в гос пансионатах или лагерях? Где ешь, потому что нет других вариантов- 1, бесплатно-2) рядом с заведением стояли корнеры с едой, можно было поесть там, либо в Рускеала, да практически на любой остановке)) не рекомендую брать обед в этом ресторане) нормально, что есть договоренности с заведениями, нормально что это может быть дороже, но это как минимум должно быть качественно и вкусно. Нужно помогать людям в новых местах, а не пользоваться их незнанием))



Оказался абсолютно не мой формат. Очень много людей на маршрутах+ огромная группа с тобой, из-за этого везде адские очереди, быстро оттарабанили материал. Возможно, так и должно быть, я не знаю, но мне не понравилось)

Интересные факты были, поэтому ставлю 2 звезды, а не 1)