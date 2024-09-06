За один день в группе до 45 человек вы посетите знаменитые достопримечательности Карелии: горный парк Рускеала, где когда-то добывали мрамор, и каскад из четырех шумных водопадов.
Кроме того, полюбуетесь архитектурой города Сортавала, а еще услышите о хрониках крепости Корела, расположенной в живописном месте.
Кроме того, полюбуетесь архитектурой города Сортавала, а еще услышите о хрониках крепости Корела, расположенной в живописном месте.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
В поездку мы отправляемся на комфортном автобусе; на протяжении всего путешествия наш гид будет знакомить вас с историей региона и интересными фактами о тех достопримечательностях, что вы увидите:
- Крепость Корела в городе Приозерск: вы прогуляетесь по ее территории и услышите о том, как менялся облик крепости
- Сортавала: вас ждет обзорная экскурсия по городу и знакомство с его ключевыми памятниками
- Горный парк Рускеала: вместе с гидом вы осмотрите Мраморный каньон и Итальянский карьер, побываете у озера Светлое и услышите историю заброшенного мраморного завода. А в свободное время сможете прокатиться на лодочке по каньону или пронестись на зиплайне.
- Водопады Ахинкоски: вас впечатлит мощь и красота этого каскада, а гид расскажет и покажет, где же здесь снимали знаменитый фильм «А зори здесь тихие».
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства, где вам предложат продегустировать и приобрести местную продукцию.
Организационные детали
- Обратите внимание: для бронирования билетов вторую часть оплаты нужно внести не позднее, чем за 3 дня до поездки. Для уточнения всех деталей с вами свяжется наш менеджер.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед в одном из кафе города Сортавала: 350-450 ₽
- Подземное озеро: 2100 ₽ за чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахинкоски:
Полный билет — 300 ₽ за чел.
Дети до 7 лет — бесплатно
Дети от 7 до 14 лет — 250 ₽ за чел.
Люди с пропиской в РК — 250 ₽ за чел.
Студенты (очн.) и пенсионеры — 250 ₽ за чел.
в среду, субботу и воскресенье в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Полный билет
|5 300 ₽
|Дети до 17 лет
|4 699 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1275 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюбленных в свое дело; разработали более 200Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
6 сен 2024
Разочаровал обман! В остальном никаких претензий!
До бронирования поездки специально уточняла, входит ли в стоимость тура билеты на подземную Рускеалу (подземное озеро), на которое трудно достать билеты и онлайн не купишь.
До бронирования поездки специально уточняла, входит ли в стоимость тура билеты на подземную Рускеалу (подземное озеро), на которое трудно достать билеты и онлайн не купишь.
Роман
Ответ организатора:
Спасибо за ваш подробный отзыв. Нам очень жаль слышать о вашем опыте и недопонимании, связанном с включением билетов в стоимость
Юлия
11 июл 2023
Отличная экскурсия. Вырваться на день из великолепного архитектурного исторического Питера в такую восхитительную природу Карелии. Очень рекомендую. Гид Екатерина всю долгую дорогу рассказывала интересные факты о событиях, происходивших в этом регионе, чем очень ее скрасила.
О
Ольга
27 июн 2023
Мне не понравилась экскурсия, формат и подача. Сразу скажу, что это моя первая экскурсия с такой большой группой (45-50 чел). Ранее все экскурсии брала в маленьких группах 5-6 человек.
Итак, что
Итак, что
Роман
Ответ организатора:
Спасибо вам за ваш честный отзыв о вашем опыте нашей экскурсии. Мы ценим ваше мнение и сожалеем, что наша экскурсия
Д
Дарья
23 мая 2023
Экскурсия нам очень понравилась, ехали автобусом -первый класс)),как проинформировал нас гид Вахтанг, были на достопримечательностях одни из первых, хотя в тот день много автобусов отправлялись в поездку. Интересная подача информация о Карелии и самом парке, водопадах. Приятный бонус завтрак входил в стоимость
М
Мария
16 сен 2022
Экскурсия шикарная! На это стоит потрать время!
Ирина
23 авг 2022
Очень интересная, познавательная и продолжительная экскурсия. Прекрасно все организовано. Опытный водитель и гид. Море впечатлений и позитива. Фееричные локации
О
Ольга
10 авг 2022
В эскурсии понравилось: очень хороший гид Вахтанг, хорошая и увлекательная подача информации. Из минусов: хотелось посмотреть Сортавалу, прогуляться по улочкам и послушать историю города, но этого не было в программе.
Н
Наталья
15 июл 2022
Организация тура выше всяких похвал - все четко, вовремя. Рассказ гида, Александра Шарова, был столь увлекательным и наполненным информацией! Ему отдельная благодарность за умение заинтересовать историей детей! В общем, всё было очень интересно и круто😁👍🏻
Юлия
15 июн 2022
Отличное мини-путешествие в красоту. Гид Вахтанг рассказывал интересно и с юмором, водитель Александр вёл автобус очень аккуратно. Автобус комфортабельный - на каждом сидении есть встроенные планшеты (книги, музыка, фильмы, игры, аудиовыход 3,5, usb для зарядки), кофемашина, туалет. Прекрасный вкусный обед (салат, первое, второе), магазинчики, дегустация. И на водопады, и на каньон выделяется достаточное количество времени для прогулки и фотографий.
Ольга
5 мая 2022
Экскурсия очень понравилась! Все было продумано, интересно. С водителем, Владимиром, ехали аккуратно и быстро. Спасибо ему. Экскурсовод супер! Было классно! Рекомендую.
Ульяна
3 мая 2022
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, шикарный гид, комфортабельный автобус с откидывающимися креслами, водитель супер. Очень красивые места посетили. Один большой жирный минус по организации: у нас на было полноценного обеда
Екатерина
4 дек 2021
Однодневная экскурсия- это очень удобно, когда у тебя не много времени. Всё, что я хотела просмотреть, всё успела. Очень понравилось на водопадах и конечно же мраморный каньон в парке Рускеала. Очень кстати заехали по пути на дегустацию карельских настоек. Понравился обед- очень вкусная уха. Гид Светлана много интересного рассказала пока ехали. Водитель Павел тоже понравился, ехал аккуратно.
Ч
Чех
27 сен 2021
Пригласить для сотрудничества грамотного гида.
Незнание материала. Ложная, не проверенная подаваемая информация, в которой гид сама же и сомневалась.
Не грамотно построенный маршрут. Все важные места посещения были организованы в виде ьега
Незнание материала. Ложная, не проверенная подаваемая информация, в которой гид сама же и сомневалась.
Не грамотно построенный маршрут. Все важные места посещения были организованы в виде ьега
Роман
Ответ организатора:
Добрый день!
Благодарим Вас за подробную обратную связь, мы обязательно рассмотрим данную ситуацию, с гидом будет проведена работа.
Приносим извинения за сложившуюся ситуацию.
Благодарим Вас за подробную обратную связь, мы обязательно рассмотрим данную ситуацию, с гидом будет проведена работа.
Приносим извинения за сложившуюся ситуацию.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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