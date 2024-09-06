Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга

На автобусе отправиться в Карелию, проникнуться красотой её природы и услышать об истории края
За один день в группе до 45 человек вы посетите знаменитые достопримечательности Карелии: горный парк Рускеала, где когда-то добывали мрамор, и каскад из четырех шумных водопадов.

Кроме того, полюбуетесь архитектурой города Сортавала, а еще услышите о хрониках крепости Корела, расположенной в живописном месте.
4.31
13 отзывов
Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга
Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга
Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

В поездку мы отправляемся на комфортном автобусе; на протяжении всего путешествия наш гид будет знакомить вас с историей региона и интересными фактами о тех достопримечательностях, что вы увидите:

  • Крепость Корела в городе Приозерск: вы прогуляетесь по ее территории и услышите о том, как менялся облик крепости
  • Сортавала: вас ждет обзорная экскурсия по городу и знакомство с его ключевыми памятниками
  • Горный парк Рускеала: вместе с гидом вы осмотрите Мраморный каньон и Итальянский карьер, побываете у озера Светлое и услышите историю заброшенного мраморного завода. А в свободное время сможете прокатиться на лодочке по каньону или пронестись на зиплайне.
  • Водопады Ахинкоски: вас впечатлит мощь и красота этого каскада, а гид расскажет и покажет, где же здесь снимали знаменитый фильм «А зори здесь тихие».
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства, где вам предложат продегустировать и приобрести местную продукцию.

Организационные детали

  • Обратите внимание: для бронирования билетов вторую часть оплаты нужно внести не позднее, чем за 3 дня до поездки. Для уточнения всех деталей с вами свяжется наш менеджер.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автобусе, входные билеты

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед в одном из кафе города Сортавала: 350-450 ₽
  • Подземное озеро: 2100 ₽ за чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахинкоски:
    Полный билет — 300 ₽ за чел.
    Дети до 7 лет — бесплатно
    Дети от 7 до 14 лет — 250 ₽ за чел.
    Люди с пропиской в РК — 250 ₽ за чел.
    Студенты (очн.) и пенсионеры — 250 ₽ за чел.

в среду, субботу и воскресенье в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Полный билет5 300 ₽
Дети до 17 лет4 699 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Площадь Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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6 сен 2024
Разочаровал обман! В остальном никаких претензий!
До бронирования поездки специально уточняла, входит ли в стоимость тура билеты на подземную Рускеалу (подземное озеро), на которое трудно достать билеты и онлайн не купишь.
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Меня уверили, что все входит в оплату тура. Я два раза уточняла, верно ли поняли мой запрос? Меня уверили, что да! И в итоге в автобусе мне говорят, что в стоимость не входит подземная Рускеала. Вот мне теперь очень интересно за что я заплатила 10 000 за двоих. Обед оплачивается по желанию отдельно по 750 р. на человека. Вход и прогулка по тропе на водопадах, тоже отдельно по 400 р. на человека. Единственным плюсом (но не для меня) было то, что у нас был автомат с чаем и кофе в автобусе. Но о нем ни кто не знал заранее и принесли все свое. Такой тур можно купить за 2200 р. на человека. Все автобусы снабжены туалетом, т. к. ехать 5 часов с остановками.
Из приятного и удобного скажу, что на обед оплату собрали в автобусе. По приезду в ресторан уже были накрыты столики, что очень удобно. Сели, покушали, ушли. На тропу раздали входные билеты и мы кучкой прошли, посмотрели и ушли. На все дается определенное время, за которое ты все успеваешь)))
Еще не очень организованно с гидом. Сам гид прекрасный и интересный, но…. В автобусе около 50 человек, он ждет первую часть людей, говорит им информацию и уходит, а остальные или спрашивали у первой партии или вообще в недоумении шли за другими. Так же, не первый раз, пишут Вам о том, что бы приобрели им микрофоны - не слышно, что рассказывает, надо стоять с ним рядом или в первых рядах, что не всегда получается. Впечатления по самой экскурсии шикарные. Ехать туда определенно стоит.

Роман
Роман
Ответ организатора:
Спасибо за ваш подробный отзыв. Нам очень жаль слышать о вашем опыте и недопонимании, связанном с включением билетов в стоимость
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тура. Мы ценим вашу обратную связь и обязательно рассмотрим ваши замечания, касающиеся организации экскурсии и работы гида. Это поможет нам улучшить качество обслуживания и избежать подобных ситуаций в будущем. Радует, что сама экскурсия оставила позитивные впечатления! Просим направить вас номер заказа на почту для более подробного проведения внутреннего расследования.

Юлия
11 июл 2023
Отличная экскурсия. Вырваться на день из великолепного архитектурного исторического Питера в такую восхитительную природу Карелии. Очень рекомендую. Гид Екатерина всю долгую дорогу рассказывала интересные факты о событиях, происходивших в этом регионе, чем очень ее скрасила.
О
27 июн 2023
Мне не понравилась экскурсия, формат и подача. Сразу скажу, что это моя первая экскурсия с такой большой группой (45-50 чел). Ранее все экскурсии брала в маленьких группах 5-6 человек.

Итак, что
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же было не так. Чисто моё субъективное мнение и мои предпочтения:
1. Показалось, что гид Михаил был то ли не в настроении, то ли уставшим, либо ещё что-то. Но первое впечатление сложилось, когда ему позвонили люди, которые не могли найти автобус. Вздохи, охи и недовольный тон типа "какие вы тупые")) после этого нам рассказали, что делать в автобусе ничего нельзя: пить горячие напитки, есть, разговаривать, ходить и тд. А начале экскурсии были проблемы с громкостью, люди просили сделать погромче и опять этот недовольный тон "А ТЕПЕРЬ МЕНЯ СЛЫШНО?" Как будто люди виноваты, что заранее не была настроена громкость))
На протяжении всей поездки общение с людьми было именно в такой позиции: охи, вздохи, недовольство.
Я надеюсь, что это не ежедневная практика. Плохое настроение бывает у всех. Всё понятно, но платить за такое лично я не готова))
2. Мне не понравился формат и подача материала в большой группе: очень быстро идет рассказ, что не успеваешь задать вопросы, бегаете с место на место по заученной программе. Мне нравится, когда рассказ живой, когда человек наблюдает за интересом аудитории, обращает внимание на вопросы, чтобы в процессе больше увлекать людей.
3. За дополнительную плату можно заказать обед из супа, салата, второго и компота за 600 рублей. Было озвучено, что это чуть ли не единственная возможность поесть, а из-за загруженности туристами, другие места могут быть заняты. Обед проходил в ресторане Причал в Сортавале. Мне обед совершенно не понравился, я предполагала, что это будет чуть вкуснее чем в столовой, но это было издевательство. Вам может показаться, что такой набор за 600 рублей- это дешево, но нет) кто отдыхал в гос пансионатах или лагерях? Где ешь, потому что нет других вариантов- 1, бесплатно-2) рядом с заведением стояли корнеры с едой, можно было поесть там, либо в Рускеала, да практически на любой остановке)) не рекомендую брать обед в этом ресторане) нормально, что есть договоренности с заведениями, нормально что это может быть дороже, но это как минимум должно быть качественно и вкусно. Нужно помогать людям в новых местах, а не пользоваться их незнанием))

Оказался абсолютно не мой формат. Очень много людей на маршрутах+ огромная группа с тобой, из-за этого везде адские очереди, быстро оттарабанили материал. Возможно, так и должно быть, я не знаю, но мне не понравилось)
Интересные факты были, поэтому ставлю 2 звезды, а не 1)

Роман
Роман
Ответ организатора:
Спасибо вам за ваш честный отзыв о вашем опыте нашей экскурсии. Мы ценим ваше мнение и сожалеем, что наша экскурсия
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не соответствовала вашим ожиданиям. Ваши замечания и предпочтения очень важны для нас, и мы готовы учесть их для улучшения наших услуг в будущем.
Что касается вашей критики:
1) Относительно гида Михаила: Мы приносим извинения за его неудовлетворительное поведение и проявление недовольства. Такое отношение не соответствует нашим стандартам обслуживания клиентов, и мы примем меры для улучшения взаимодействия с гидами в будущем.
2) По формату и подаче материала: Мы понимаем ваше желание более интерактивного и медленного обсуждения материала. Мы стремимся предоставлять экскурсии, которые удовлетворят предпочтения каждого туриста. Благодарим вас за обратную связь!
3) Относительно обеда: Мы извиняемся за неудовлетворительное качество предоставленного обеда. Мы обязуемся улучшить процесс выбора места для обеда и обеспечить более качественные варианты питания для наших клиентов. Мы стараемся очень тщательно подходить к выбору мест для питания.
Мы ценим вашу отзывчивость и надеемся, что вы дадите нам еще один шанс показать вам наши улучшения в будущем.

Д
23 мая 2023
Экскурсия нам очень понравилась, ехали автобусом -первый класс)),как проинформировал нас гид Вахтанг, были на достопримечательностях одни из первых, хотя в тот день много автобусов отправлялись в поездку. Интересная подача информация о Карелии и самом парке, водопадах. Приятный бонус завтрак входил в стоимость
М
16 сен 2022
Экскурсия шикарная! На это стоит потрать время!
Ирина
23 авг 2022
Очень интересная, познавательная и продолжительная экскурсия. Прекрасно все организовано. Опытный водитель и гид. Море впечатлений и позитива. Фееричные локации
О
10 авг 2022
В эскурсии понравилось: очень хороший гид Вахтанг, хорошая и увлекательная подача информации. Из минусов: хотелось посмотреть Сортавалу, прогуляться по улочкам и послушать историю города, но этого не было в программе.
Н
15 июл 2022
Организация тура выше всяких похвал - все четко, вовремя. Рассказ гида, Александра Шарова, был столь увлекательным и наполненным информацией! Ему отдельная благодарность за умение заинтересовать историей детей! В общем, всё было очень интересно и круто😁👍🏻
Юлия
15 июн 2022
Отличное мини-путешествие в красоту. Гид Вахтанг рассказывал интересно и с юмором, водитель Александр вёл автобус очень аккуратно. Автобус комфортабельный - на каждом сидении есть встроенные планшеты (книги, музыка, фильмы, игры, аудиовыход 3,5, usb для зарядки), кофемашина, туалет. Прекрасный вкусный обед (салат, первое, второе), магазинчики, дегустация. И на водопады, и на каньон выделяется достаточное количество времени для прогулки и фотографий.
Отличное мини-путешествие в красоту. Гид Вахтанг рассказывал интересно и с юмором, водитель Александр вёл автобус оченьОтличное мини-путешествие в красоту. Гид Вахтанг рассказывал интересно и с юмором, водитель Александр вёл автобус оченьОтличное мини-путешествие в красоту. Гид Вахтанг рассказывал интересно и с юмором, водитель Александр вёл автобус очень
Ольга
5 мая 2022
Экскурсия очень понравилась! Все было продумано, интересно. С водителем, Владимиром, ехали аккуратно и быстро. Спасибо ему. Экскурсовод супер! Было классно! Рекомендую.
Ульяна
3 мая 2022
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, шикарный гид, комфортабельный автобус с откидывающимися креслами, водитель супер. Очень красивые места посетили. Один большой жирный минус по организации: у нас на было полноценного обеда
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и вообще еды. Были остановки: чай, кофе, булки. Остановки рассчитаны на 15-20 минут. Все это время ты стоишь в очереди, потому что ждёшь, пока туристы из других автобусов тоже купят себе еду-воду. Почему нельзя организовать нормальный горячий обед? Были семьи с детьми, целый день на булках… в Рускеале тоже только гамбургеры.

Екатерина
4 дек 2021
Однодневная экскурсия- это очень удобно, когда у тебя не много времени. Всё, что я хотела просмотреть, всё успела. Очень понравилось на водопадах и конечно же мраморный каньон в парке Рускеала. Очень кстати заехали по пути на дегустацию карельских настоек. Понравился обед- очень вкусная уха. Гид Светлана много интересного рассказала пока ехали. Водитель Павел тоже понравился, ехал аккуратно.
Ч
27 сен 2021
Пригласить для сотрудничества грамотного гида.
Незнание материала. Ложная, не проверенная подаваемая информация, в которой гид сама же и сомневалась.
Не грамотно построенный маршрут. Все важные места посещения были организованы в виде ьега
Роман
Роман
Ответ организатора:
Добрый день!
Благодарим Вас за подробную обратную связь, мы обязательно рассмотрим данную ситуацию, с гидом будет проведена работа.
Приносим извинения за сложившуюся ситуацию.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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