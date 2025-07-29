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Музыкальный рейс «Плыви со звуком» по каналам Петербурга

Двухчасовое путешествие по каналам Петербурга с живыми выступлениями музыкантов прямо на палубе.

Вас ожидают романтичный закат, коктейли, лучшие виды города, золотые шпили, мосты и набережные под саундтрек Петербурга! Танцуйте или отдыхайте на диванах, наслаждаясь вечером.
4
2 отзыва
Музыкальный рейс «Плыви со звуком» по каналам Петербурга
Музыкальный рейс «Плыви со звуком» по каналам Петербурга
Музыкальный рейс «Плыви со звуком» по каналам Петербурга

Описание экскурсии

Плыви со звуком — музыкальный рейс по каналам Петербурга Это не просто экскурсия! Это — два часа живой музыки, танцев и заката, пока город плывёт мимо! На борту — не сцена, а открытая палуба. Не концерт, а импровизация. Музыканты играют в метре от тебя, а ты — с бокалом в руке, в ритме джаза, блюза и латино — смотришь, как закат ложится на крыши Петербурга! Маршрут проходит по самым красивым водным артериям города: Фонтанка, Крюков канал, Мойка, Зимняя канавка, Нева, Петропавловская крепость, Троицкий мост. Что вас ожидает:
Только 50 гостей — камерно и свободно • Полный бар и мягкие диваны • Музыканты играют среди гостей • Открытая палуба без сцены — весь город как зрительный зал • Свобода танца и вайба • Единственный такой маршрут в городе Мы проходим:.
Всю Фонтанку до Троицкого собора • Крюков канал с тишиной Коломны • Мимо Мариинки и Новой Голландии • Мойку и Зимнюю Канавку • Большую Неву — Медный всадник, Петропавловку, Летний сад • И возвращаемся обратно на Фонтанку Вы увидите Петербург со всех ракурсов — и ни разу не оторвётесь от музыки. Каждая улица звучит по-своему. Петербург — как плейлист, собранный в моменте! Важная информация:.
Всю Фонтанку до Троицкого собора • Крюков канал с тишиной Коломны • Мимо Мариинки и Новой Голландии • Мойку и Зимнюю Канавку • Большую Неву — Медный всадник, Петропавловку, Летний сад • И возвращаемся обратно на Фонтанку Вы увидите Петербург со всех ракурсов — и ни разу не оторвётесь от музыки. Каждая улица звучит по-своему. Петербург — как плейлист, собранный в моменте! Важная информация:.
• Всю Фонтанку до Троицкого собора • Крюков канал с тишиной Коломны • Мимо Мариинки и Новой Голландии • Мойку и Зимнюю Канавку • Большую Неву — Медный всадник, Петропавловку, Летний сад • И возвращаемся обратно на Фонтанку Вы увидите Петербург со всех ракурсов — и ни разу не оторвётесь от музыки. Каждая улица звучит по-своему. Петербург — как плейлист, собранный в моменте! Важная информация:
  • Пожалуйста, не приносите с собой еду и напитки.
  • Рекомендуем приходить за 15 минут до отправления • Бронь и поддержка: +7 921 940 5435.

Каждое воскресенье 17:00-19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • По реке Фонтанке вы увидите:
  • Цирк Чинизелли
  • Аничков мост с конными скульптурами
  • Шереметьевский дворец
  • Большой Драматический Театр
  • Толстовский дом
  • Ломоносовский мост
  • Шуваловский дворец
  • Летний сад
  • Троицкий собор
  • Летний дворец Петра Первого
  • На Крюковом канале вы увидите:
  • Тихие фасады Коломны
  • Семимостье
  • Никольский морской собор
  • Мариинский театр
  • Театральный мост
  • Новую Голландию
  • На Мойке вы увидите:
  • Усадьбы и особняки 18-19 века
  • Юсуповский дворец
  • Синий мост
  • Исаакиевский собор (вдали)
  • На Зимней канавке вы увидите:
  • Эрмитажный театр
  • Зимний дворец
  • Арку Главного штаба и Дворцовую площадь
  • На Неве вы увидите:
  • Дворцовый мост
  • Адмиралтейство
  • Эрмитаж с воды
  • Стрелку Васильевского острова
  • Здание Биржи
  • Медный всадник
  • Здание двенадцати коллегий
  • Кунсткамеру
  • Собор Петра и Павла и Петропавловскую крепость
  • Домик Петра I
  • Троицкий мост
  • Мраморный дворец
  • Крейсер «Аврора»
  • Парадная решетка Летнего сада
Что включено
  • Поездка на теплоходе
  • Выступление музыкантов
  • Один напиток на выбор
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Наб. Фонтанки, 15
Когда и сколько длится?
Когда: Каждое воскресенье 17:00-19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, не приносите с собой еду и напитки
  • Рекомендуем приходить за 15 минут до отправления
  • Бронь и поддержка: +7 921 940 5435
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
1
2
1
С
Все прекрасно!
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