Плыви со звуком — музыкальный рейс по каналам Петербурга Это не просто экскурсия! Это — два часа живой музыки, танцев и заката, пока город плывёт мимо! На борту — не сцена, а открытая палуба. Не концерт, а импровизация. Музыканты играют в метре от тебя, а ты — с бокалом в руке, в ритме джаза, блюза и латино — смотришь, как закат ложится на крыши Петербурга! Маршрут проходит по самым красивым водным артериям города: Фонтанка, Крюков канал, Мойка, Зимняя канавка, Нева, Петропавловская крепость, Троицкий мост. Что вас ожидает:

Только 50 гостей — камерно и свободно • Полный бар и мягкие диваны • Музыканты играют среди гостей • Открытая палуба без сцены — весь город как зрительный зал • Свобода танца и вайба • Единственный такой маршрут в городе Мы проходим:.

Всю Фонтанку до Троицкого собора • Крюков канал с тишиной Коломны • Мимо Мариинки и Новой Голландии • Мойку и Зимнюю Канавку • Большую Неву — Медный всадник, Петропавловку, Летний сад • И возвращаемся обратно на Фонтанку Вы увидите Петербург со всех ракурсов — и ни разу не оторвётесь от музыки. Каждая улица звучит по-своему. Петербург — как плейлист, собранный в моменте! Важная информация:.

Всю Фонтанку до Троицкого собора • Крюков канал с тишиной Коломны • Мимо Мариинки и Новой Голландии • Мойку и Зимнюю Канавку • Большую Неву — Медный всадник, Петропавловку, Летний сад • И возвращаемся обратно на Фонтанку Вы увидите Петербург со всех ракурсов — и ни разу не оторвётесь от музыки. Каждая улица звучит по-своему. Петербург — как плейлист, собранный в моменте! Важная информация:.

• Всю Фонтанку до Троицкого собора • Крюков канал с тишиной Коломны • Мимо Мариинки и Новой Голландии • Мойку и Зимнюю Канавку • Большую Неву — Медный всадник, Петропавловку, Летний сад • И возвращаемся обратно на Фонтанку Вы увидите Петербург со всех ракурсов — и ни разу не оторвётесь от музыки. Каждая улица звучит по-своему. Петербург — как плейлист, собранный в моменте! Важная информация: