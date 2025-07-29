Двухчасовое путешествие по каналам Петербурга с живыми выступлениями музыкантов прямо на палубе.
Вас ожидают романтичный закат, коктейли, лучшие виды города, золотые шпили, мосты и набережные под саундтрек Петербурга! Танцуйте или отдыхайте на диванах, наслаждаясь вечером.
Вас ожидают романтичный закат, коктейли, лучшие виды города, золотые шпили, мосты и набережные под саундтрек Петербурга! Танцуйте или отдыхайте на диванах, наслаждаясь вечером.
Описание экскурсии
Плыви со звуком — музыкальный рейс по каналам Петербурга Это не просто экскурсия! Это — два часа живой музыки, танцев и заката, пока город плывёт мимо! На борту — не сцена, а открытая палуба. Не концерт, а импровизация. Музыканты играют в метре от тебя, а ты — с бокалом в руке, в ритме джаза, блюза и латино — смотришь, как закат ложится на крыши Петербурга! Маршрут проходит по самым красивым водным артериям города: Фонтанка, Крюков канал, Мойка, Зимняя канавка, Нева, Петропавловская крепость, Троицкий мост. Что вас ожидает:
Только 50 гостей — камерно и свободно • Полный бар и мягкие диваны • Музыканты играют среди гостей • Открытая палуба без сцены — весь город как зрительный зал • Свобода танца и вайба • Единственный такой маршрут в городе Мы проходим:.
Всю Фонтанку до Троицкого собора • Крюков канал с тишиной Коломны • Мимо Мариинки и Новой Голландии • Мойку и Зимнюю Канавку • Большую Неву — Медный всадник, Петропавловку, Летний сад • И возвращаемся обратно на Фонтанку Вы увидите Петербург со всех ракурсов — и ни разу не оторвётесь от музыки. Каждая улица звучит по-своему. Петербург — как плейлист, собранный в моменте! Важная информация:.
Всю Фонтанку до Троицкого собора • Крюков канал с тишиной Коломны • Мимо Мариинки и Новой Голландии • Мойку и Зимнюю Канавку • Большую Неву — Медный всадник, Петропавловку, Летний сад • И возвращаемся обратно на Фонтанку Вы увидите Петербург со всех ракурсов — и ни разу не оторвётесь от музыки. Каждая улица звучит по-своему. Петербург — как плейлист, собранный в моменте! Важная информация:.
• Всю Фонтанку до Троицкого собора • Крюков канал с тишиной Коломны • Мимо Мариинки и Новой Голландии • Мойку и Зимнюю Канавку • Большую Неву — Медный всадник, Петропавловку, Летний сад • И возвращаемся обратно на Фонтанку Вы увидите Петербург со всех ракурсов — и ни разу не оторвётесь от музыки. Каждая улица звучит по-своему. Петербург — как плейлист, собранный в моменте! Важная информация:
- Пожалуйста, не приносите с собой еду и напитки.
- Рекомендуем приходить за 15 минут до отправления • Бронь и поддержка: +7 921 940 5435.
Каждое воскресенье 17:00-19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- По реке Фонтанке вы увидите:
- Цирк Чинизелли
- Аничков мост с конными скульптурами
- Шереметьевский дворец
- Большой Драматический Театр
- Толстовский дом
- Ломоносовский мост
- Шуваловский дворец
- Летний сад
- Троицкий собор
- Летний дворец Петра Первого
- На Крюковом канале вы увидите:
- Тихие фасады Коломны
- Семимостье
- Никольский морской собор
- Мариинский театр
- Театральный мост
- Новую Голландию
- На Мойке вы увидите:
- Усадьбы и особняки 18-19 века
- Юсуповский дворец
- Синий мост
- Исаакиевский собор (вдали)
- На Зимней канавке вы увидите:
- Эрмитажный театр
- Зимний дворец
- Арку Главного штаба и Дворцовую площадь
- На Неве вы увидите:
- Дворцовый мост
- Адмиралтейство
- Эрмитаж с воды
- Стрелку Васильевского острова
- Здание Биржи
- Медный всадник
- Здание двенадцати коллегий
- Кунсткамеру
- Собор Петра и Павла и Петропавловскую крепость
- Домик Петра I
- Троицкий мост
- Мраморный дворец
- Крейсер «Аврора»
- Парадная решетка Летнего сада
Что включено
- Поездка на теплоходе
- Выступление музыкантов
- Один напиток на выбор
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Наб. Фонтанки, 15
Когда и сколько длится?
Когда: Каждое воскресенье 17:00-19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, не приносите с собой еду и напитки
- Рекомендуем приходить за 15 минут до отправления
- Бронь и поддержка: +7 921 940 5435
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Все прекрасно!
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