Что вас ожидает: Прогулка проходит в узком кругу на катере вместимостью до 6-11 человек. На борт судна можно взять еду и напитки (исключая красящие продукты и красное вино). Для вашего удобства на катере имеются мягкие диваны, пледы, столик и тент на случай непогоды. Благодаря индивидуальному формату, предлагаются маршруты на выбор:

Маршрут №1. Проходит по малым рекам и каналам центральной части города, а также доходит до Финского залива: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Малая Нева — Финский залив (до ЗСД) — Малая Невка — Большая Невка — Нева — Фонтанка.

Маршрут №2. Пролегает от центра города к Финскому заливу вдоль Северных остров и парковых зон: Фонтанка — Нева — Малая Нева — Финский залив (за ЗСД к Лахта центру)* — Средняя Невка (Елагин и Крестовский острова) — Большая Невка — Нева — Фонтанка. Важная информация:.

Маршрут №2. Пролегает от центра города к Финскому заливу вдоль Северных остров и парковых зон: Фонтанка — Нева — Малая Нева — Финский залив (за ЗСД к Лахта центру)* — Средняя Невка (Елагин и Крестовский острова) — Большая Невка — Нева — Фонтанка. Важная информация:.

• Маршрут №2. Пролегает от центра города к Финскому заливу вдоль Северных остров и парковых зон: Фонтанка — Нева — Малая Нева — Финский залив (за ЗСД к Лахта центру)* — Средняя Невка (Елагин и Крестовский острова) — Большая Невка — Нева — Фонтанка. Важная информация: