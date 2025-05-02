Санкт-Петербург — город пронизанный водными артериями, которые делят его более чем на 30 островов, вдоль 15 из которых пройдут участники индивидуальной экскурсии на катере. Благодаря индивидуальному формату, вы можете выбрать наиболее подходящий для вас маршрут.
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: Прогулка проходит в узком кругу на катере вместимостью до 6-11 человек. На борт судна можно взять еду и напитки (исключая красящие продукты и красное вино). Для вашего удобства на катере имеются мягкие диваны, пледы, столик и тент на случай непогоды. Благодаря индивидуальному формату, предлагаются маршруты на выбор:
Маршрут №1. Проходит по малым рекам и каналам центральной части города, а также доходит до Финского залива: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Малая Нева — Финский залив (до ЗСД) — Малая Невка — Большая Невка — Нева — Фонтанка.
Маршрут №2. Пролегает от центра города к Финскому заливу вдоль Северных остров и парковых зон: Фонтанка — Нева — Малая Нева — Финский залив (за ЗСД к Лахта центру)* — Средняя Невка (Елагин и Крестовский острова) — Большая Невка — Нева — Фонтанка. Важная информация:.
Маршрут №2. Пролегает от центра города к Финскому заливу вдоль Северных остров и парковых зон: Фонтанка — Нева — Малая Нева — Финский залив (за ЗСД к Лахта центру)* — Средняя Невка (Елагин и Крестовский острова) — Большая Невка — Нева — Фонтанка. Важная информация:.
• Маршрут №2. Пролегает от центра города к Финскому заливу вдоль Северных остров и парковых зон: Фонтанка — Нева — Малая Нева — Финский залив (за ЗСД к Лахта центру)* — Средняя Невка (Елагин и Крестовский острова) — Большая Невка — Нева — Фонтанка. Важная информация:
- Продолжительность маршрутов: 2 часа 15 минут.
- Стоимость указана за катер "Картье" до 6 пассажиров, при большем количестве человек или желании более просторного судна, можно выбрать катер более высокого класса за дополнительную плату: катер «Пикассо» (до 8 пассажиров) — доплата 5000 руб. катер «Да Винчи» (до 11 пассажиров) — доплата 7000 руб. катер «Орфей», «Пегас», «Кусто», «Калипсо» (до 11 пассажиров) — доплата 4000 руб.
- Маршрут может быть скорректирован под воздействием погодных условий.
- Прогулка может сопровождаться аудио экскурсией или музыкой по Вашему желанию.
- На борт можно принести свои еду и напитки, по предварительному согласованию, либо заказать мобильный фуршет через менеджера компании.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большой Драматический театр
- Семимостье
- Новая Голландия
- Исаакиевский собор
- Эрмитаж
- Дворцовая площадь
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова
- Медный всадник
- Летний сад
- Финский залив
- Стадион «Зенит арена»
- Лахта центр
- Елагин и Крестовский острова
- Крейсер Аврора
- Михайловский замок и др
Что включено
- Аренда катера
- Аудиогид
- Возможность выбора маршрута
- Пледы
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Продление рейса
- Отправление / прибытие на другие (не базовые) причалы города
Место начала и завершения?
Причал на наб. реки Фонтанки, д. 71
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- На катере может разместиться до 8-11 пассажиров (в зависимости от выбранного типа судна на усмотрение заказчика), включая детей до 3-х лет
- На посадку необходимо приходить за 5-10 минут до отправления рейса
- На борт можно принести свои еду и напитки, по предварительному согласованию, либо заказать мобильный фуршет через менеджера компании
- Отправление от причалов на Фонтанке: у дома 71, 104, 105
- Возможность отправления с других причалов города по предварительной договоренности (возможно за отдельную плату)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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