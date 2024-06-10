На катере - к Финскому заливу на закате (индивидуальная)

Пройти по малым рекам и каналам и увидеть с воды, как заходит солнце
Это водная прогулка только для вашей компании по одному из самых редких маршрутов города.

Вы отправитесь в сторону центральной акватории Невы, затем по Малой Неве, Ждановке и Малой Невке дойдёте до Финского залива.

Остановитесь, чтобы полюбоваться прекрасным закатом, насладиться петербургскими пейзажами и сделать атмосферные фото.
На катере - к Финскому заливу на закате (индивидуальная)
На катере - к Финскому заливу на закате (индивидуальная)
На катере - к Финскому заливу на закате (индивидуальная)
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

От Фонтанки по живописным местам вы отравитесь к Финскому заливу. По пути оцените красоту величественной Невы и небольших рек. Увидите стадион «Зенит Арена», «Лахта Центр», Михайловский замок, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад и другие знаковые достопримечательности города.

Дополнят вашу поездку рассказы гида в записи по радио на судне и приятная фоновая музыка, которую мы включим для вас на закате.

Маршрут водной прогулки

Фонтанка — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Малая Нева — Ждановка — Малая Невка — Малая Нева — Финский залив — Нева — Фонтанка

Организационные детали

  • Отправление по расписанию — начало экскурсии меняется в зависимости от даты, так как в разные дни солнце заходит в разное время
  • Прогулка проходит на катерах «Да Винчи», «Картье», «Пикассо» и на маломерных судах «Орфей», «Калипсо», «Пегас», «Кусто», где есть удобные диваны

Особенности формата

  • Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или каналов
  • В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован в соответствии с правилами безопасности пассажиров, продолжительность прогулки при этом не меняется

Дополнительные возможности

Вы можете организовать лёгкий ужин/перекус на борту судна, заранее согласовав это в переписке (исключение — красное вино и сильно красящие продукты). Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим вас позаботиться о чистоте после себя.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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