На катере - к Финскому заливу на закате (индивидуальная)
Пройти по малым рекам и каналам и увидеть с воды, как заходит солнце
Это водная прогулка только для вашей компании по одному из самых редких маршрутов города.
Вы отправитесь в сторону центральной акватории Невы, затем по Малой Неве, Ждановке и Малой Невке дойдёте до Финского залива.
Остановитесь, чтобы полюбоваться прекрасным закатом, насладиться петербургскими пейзажами и сделать атмосферные фото.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
От Фонтанки по живописным местам вы отравитесь к Финскому заливу. По пути оцените красоту величественной Невы и небольших рек. Увидите стадион «Зенит Арена», «Лахта Центр», Михайловский замок, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад и другие знаковые достопримечательности города.
Дополнят вашу поездку рассказы гида в записи по радио на судне и приятная фоновая музыка, которую мы включим для вас на закате.
Маршрут водной прогулки
Фонтанка — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Малая Нева — Ждановка — Малая Невка — Малая Нева — Финский залив — Нева — Фонтанка
Организационные детали
Отправление по расписанию — начало экскурсии меняется в зависимости от даты, так как в разные дни солнце заходит в разное время
Прогулка проходит на катерах «Да Винчи», «Картье», «Пикассо» и на маломерных судах «Орфей», «Калипсо», «Пегас», «Кусто», где есть удобные диваны
Особенности формата
Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или каналов
В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован в соответствии с правилами безопасности пассажиров, продолжительность прогулки при этом не меняется
Дополнительные возможности
Вы можете организовать лёгкий ужин/перекус на борту судна, заранее согласовав это в переписке (исключение — красное вино и сильно красящие продукты). Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим вас позаботиться о чистоте после себя.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 33114 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.