Закат в порту: индивидуальная прогулка на катере

По малым рекам Петербурга - к Финскому заливу через закрытые территории Адмиралтейских верфей
Вас ждёт небольшое, но яркое путешествие на воде в компании ваших близких — отличная идея для свидания или встречи с друзьями! На комфортабельном катере вы пройдёте по Фонтанке и через закрытые территории Адмиралтейских верфей, мимо района Коломна, Семимостья, нового вантового моста — навстречу закату. Поездка сопровождается аудиогидом или фоновой музыкой по желанию.
Закат в порту: индивидуальная прогулка на катере
Закат в порту: индивидуальная прогулка на катере
Закат в порту: индивидуальная прогулка на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Катер вместимостью до 11 человек отправится от причала на реке Фонтанке, пройдёт через старинный район Коломна — который почти не показывают на других экскурсиях, далее вдоль закрытых территорий Адмиралтейских верфей выйдет к Финскому заливу вблизи Севкабель порта, где сделает остановку, чтобы вы успели насладиться видом уходящего солнца и сделать памятные фото.

Достопримечательности по пути

  • Адмиралтейские верфи
  • «Севкабель Порт»
  • вантовый мост с необычной архитектурой
  • район Коломна
  • Семимостье
  • Большой Драматический Театр

Маршрут водной прогулки

Река Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — река Фонтанка — Адмиралтейские верфи — река Большая Нева — ЗСД у Финского залива рядом с портом — река Фонтанка

Организационные детали

  • Отправление по расписанию — начало экскурсии меняется в зависимости от даты, так как в разные дни солнце заходит в разное время
  • Прогулка проходит на катерах «Да Винчи», «Картье», «Пикассо» и на маломерных судах «Орфей», «Калипсо», «Пегас», «Кусто», где есть удобные диваны

Особенности формата

  • Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или каналов
  • В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован в соответствии с правилами безопасности пассажиров, продолжительность прогулки при этом не меняется

Дополнительные возможности

Вы можете организовать лёгкий ужин/перекус на борту судна, заранее согласовав это в переписке (исключение — красное вино и сильно красящие продукты). Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим вас позаботиться о чистоте после себя.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки, вблизи БДТ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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