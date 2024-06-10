Вас ждёт небольшое, но яркое путешествие на воде в компании ваших близких — отличная идея для свидания или встречи с друзьями! На комфортабельном катере вы пройдёте по Фонтанке и через закрытые территории Адмиралтейских верфей, мимо района Коломна, Семимостья, нового вантового моста — навстречу закату. Поездка сопровождается аудиогидом или фоновой музыкой по желанию.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Катер вместимостью до 11 человек отправится от причала на реке Фонтанке, пройдёт через старинный район Коломна — который почти не показывают на других экскурсиях, далее вдоль закрытых территорий Адмиралтейских верфей выйдет к Финскому заливу вблизи Севкабель порта, где сделает остановку, чтобы вы успели насладиться видом уходящего солнца и сделать памятные фото.

Достопримечательности по пути

Адмиралтейские верфи

«Севкабель Порт»

вантовый мост с необычной архитектурой

район Коломна

Семимостье

Большой Драматический Театр

Маршрут водной прогулки

Река Фонтанка — Крюков канал — канал Грибоедова — река Фонтанка — Адмиралтейские верфи — река Большая Нева — ЗСД у Финского залива рядом с портом — река Фонтанка

Организационные детали

Отправление по расписанию — начало экскурсии меняется в зависимости от даты, так как в разные дни солнце заходит в разное время

Прогулка проходит на катерах «Да Винчи», «Картье», «Пикассо» и на маломерных судах «Орфей», «Калипсо», «Пегас», «Кусто», где есть удобные диваны

Особенности формата

Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или каналов

В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован в соответствии с правилами безопасности пассажиров, продолжительность прогулки при этом не меняется

Дополнительные возможности

Вы можете организовать лёгкий ужин/перекус на борту судна, заранее согласовав это в переписке (исключение — красное вино и сильно красящие продукты). Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим вас позаботиться о чистоте после себя.