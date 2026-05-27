На морском катере - по просторам Невы и Финского залива

Пережить обязательное водное приключение в Петербурге
Покататься на большом комфортабельном катере, увидеть Петербург с воды и полюбоваться его историческими символами — вот обязательный пункт летней программы города на Неве! Наш катер морского типа — он режет волну, поэтому качки не будет, а из брызг могут быть только брызги шампанского, которое вы при желании захватите с собой.
Описание экскурсии

Маршрут начинается на Петроградке, а далее — по вашему выбору:

в Финский залив — к современным достопримечательностям (маршрут №1):

  • мост ЗСД
  • «Газпром Арена»
  • флагштоки
  • «Лахта-центр»
  • Западная стрелка Елагина острова

или в исторический центр Петербурга — маршрут №2:

  • телебашня
  • крейсер «Аврора»
  • Петропавловская крепость
  • Стрелка Васильевского острова
  • Биржа и Ростральные колонны
  • Эрмитаж, Адмиралтейство и Исаакиевский собор
  • Летний сад

О нашем катере

Морской катер, самый большой в своём классе, с удобной рассадкой на корме и носовой части до 10 человек и с прекрасным обзором — можно идти хоть в центр города, хоть в залив.

Организационные детали

  • Катаемся на комфортабельном катере с кожаными диванами в носовой и кормовой части, столом с подстаканниками, спасжилетами, биотуалетом, мощной аудиосистемой — будет громко и весело!
  • Перед посадкой проведём инструктаж, выдадим аудиогиды, при необходимости — пледы и стаканчики для напитков
  • На прогулку можно отправиться с детьми от 1 года
  • К катанию не допускаются гости с животными
  • С вами будет опытный капитан из нашей команды

Правила переноса прогулки:

  • В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) можно перенести катание, но не позднее чем за 2 часа до начала
  • По личным причинам перенос возможен за 2 дня до забронированной даты (не более двух переносов одного заказа)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 11А
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2804 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
о лучших маршрутах, активном отдыхе, безопасности и комфорте. На первом месте — ваши лучшие впечатления и эмоции, а мы, в свою очередь, предлагаем варианты прогулок на любой вкус. Для любителей активного отдыха — аренда снегохода для самостоятельного катания и катера БЕЗ капитана, а для тех, кто хочет расслабиться — прогулки по центру города с капитаном или маршрут на снегоходах с инструктором. Ждём вас!

