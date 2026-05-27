Покататься на большом комфортабельном катере, увидеть Петербург с воды и полюбоваться его историческими символами — вот обязательный пункт летней программы города на Неве! Наш катер морского типа — он режет волну, поэтому качки не будет, а из брызг могут быть только брызги шампанского, которое вы при желании захватите с собой.
Описание экскурсии
Маршрут начинается на Петроградке, а далее — по вашему выбору:
в Финский залив — к современным достопримечательностям (маршрут №1):
- мост ЗСД
- «Газпром Арена»
- флагштоки
- «Лахта-центр»
- Западная стрелка Елагина острова
или в исторический центр Петербурга — маршрут №2:
- телебашня
- крейсер «Аврора»
- Петропавловская крепость
- Стрелка Васильевского острова
- Биржа и Ростральные колонны
- Эрмитаж, Адмиралтейство и Исаакиевский собор
- Летний сад
О нашем катере
Морской катер, самый большой в своём классе, с удобной рассадкой на корме и носовой части до 10 человек и с прекрасным обзором — можно идти хоть в центр города, хоть в залив.
Организационные детали
- Катаемся на комфортабельном катере с кожаными диванами в носовой и кормовой части, столом с подстаканниками, спасжилетами, биотуалетом, мощной аудиосистемой — будет громко и весело!
- Перед посадкой проведём инструктаж, выдадим аудиогиды, при необходимости — пледы и стаканчики для напитков
- На прогулку можно отправиться с детьми от 1 года
- К катанию не допускаются гости с животными
- С вами будет опытный капитан из нашей команды
Правила переноса прогулки:
- В случае плохой погоды (дождь или сильный ветер более 8 м/с) можно перенести катание, но не позднее чем за 2 часа до начала
- По личным причинам перенос возможен за 2 дня до забронированной даты (не более двух переносов одного заказа)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 11А
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 2804 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
