Романтика ночного Петербурга, его мерцающие огни, силуэты разведённых мостов, приятное музыкальное сопровождение саксофона и самые красивые виды на исторический центр города с воды — всё это ждёт вас во время прогулки «Романтичный саксофон».
Ближайшие даты:
Время начала: 23:50
Описание водной прогулкиЧто вас ожидает: Этот прогулочный маршрут станет отличной идеей для оригинального свидания или приятного сюрприза для близкого человека. Прогулка осуществляется в сопровождении живой музыки в исполнении саксофониста на комфортабельном однопалубном теплоходе по маршруту: Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Фонтанка. Во время прогулки вы увидите разведение двух мостов — Дворцового и Троицкого. Важная информация:
- Для детей до 5 лет — бесплатно! Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала.
- Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий.
- Все ночные прогулки проводятся независимо от факта разводки мостов в эту ночь. С актуальной информацией о разводке мостов на дату прогулки можно ознакомиться на сайте mostotrest-spb.ru. В дни государственных праздников 1, 9 мая, 12 июня и 4 ноября разводка мостов не осуществляется.
- Рекомендуем брать с собой тёплые вещи, так как на открытой палубе может быть прохладно. При желании вы можете приобрести плед на причалах «Аничков мост» и «Зелёный мост» или проводить время на закрытой теплой палубе с панорамными окнами.
- Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах для посадки и высадки пассажиров.
в 23:50
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 200 ₽
|Льготный (студенты, пенсионеры, школьники, инвалиды)
|1 700 ₽
|Детский (до 12 лет)
|1 300 ₽
|Детский (до 5 лет, без места)
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Летний сад
- Михайловский замок
- Никольский собор
- Памятник Чижику-Пыжику
- Семимостье
- Никольские ряды
- Разводные Дворцовый и Троицкий мосты
- Стрелка Васильевского острова
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Живая музыка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Наб. реки Фонтанки, д. 25-27
Когда и сколько длится?
Когда: в 23:50
Экскурсия длится около 1 часа 50 минут 24 секунд
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Для детей до 5 лет - бесплатно! Без предоставления отдельного посадочного места. Необходимо получить бесплатный посадочный билет в кассе причала
- Маршрут движения теплохода может быть изменён в связи с ухудшением погодных условий и перекрытием акваторий
- Все ночные прогулки проводятся независимо от факта разводки мостов в эту ночь. С актуальной информацией о разводке мостов на дату прогулки можно ознакомиться на сайте mostotrest-spb. ru. В дни государственных праздников 1, 9 мая, 12 июня и 4 ноября разводка мостов не осуществляется
- Рекомендуем брать с собой тёплые вещи, так как на открытой палубе может быть прохладно. При желании вы можете приобрести плед на причалах "Аничков мост" и "Зелёный мост" или проводить время на закрытой теплой палубе с панорамными окнами
- Расписанием предусмотрены непродолжительные стоянки на причалах для посадки и высадки пассажиров
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 91 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нелли
23 сен 2024
Рекомендую прогулку на катере «Ночной саксофон», живая музыка, хорошо подобраны композиции, именно благодаря музыкальному сопровождению, прогулка получилась незабываемая.
Е
Елена
17 сен 2024
С
Светлана
4 сен 2023
M
Moon1207
19 авг 2023
Хорошая прогулка, не хватало пледов. Их не было совсем.
М
Михаил
17 авг 2023
Развод мостов превосходен! Огромное количество лодок, катеров, людей на набережной, все подсвечено огнями. Незабываемое зоелище!
Е
Евгений
16 авг 2023
К
Ксения
12 авг 2023
Была на экскурсии Романтичный саксофон 11.08. Смотрели развод 2 мостов. Ранее в отзывах читала о прекрасных саксофонистках, но у нас была одна. Ожидала большего от этой экскурсии. Для себя поняла, что развод мостов лучше смотреть с суши или может быть по другому маршруту, где другие мосты.
Ю
Юлия
12 авг 2023
Саксофон был хороший. На твердую четверку. А вот теплоходик так себе - хлипкие стулья поставленные впритык в ряд- это тоже понятно бизнес дело такое. За эту же цену в Москве
C
Chelpbre
10 авг 2023
Сама экскурсия нормальная. Посмотрели развод двух мостов, прокатились по Неве,увидели много достопримечательностей,в живую играл саксофонист. Но,как можно выпускать на рейс теплоход с не рабочим туалетом. Люди два часа терпели и не могли сходить в туалет. Спрашивайте заранее работает ли туалет или будете ходить в бутылку.
М
Мария
9 авг 2023
Т
Татьяна
9 авг 2023
Л
Людмила
8 авг 2023
Очень интересная прогулка, не думала, что развод мостов - это так зрелищно. Все хорошо организовано, персонал следит за соблюдением техники безопасности, звучит приятная музыка в течение всей прогулки. Отдельное спасибо кассирам, они помогли нам с билетами, которые мы неправильно заказали онлайн. Если соберетесь на такую прогулку, продумайте одежду, ночью на воде может быть прохладно.
Н
Нина
7 авг 2023
Отличная экскурсия, открывшая всю красоту ночного Петербурга, побудившая изведать все тайны его дворцов! Отдельное спасибо саксофонисту за музыкальное сопровождение!
Б
Белоногова
7 авг 2023
В целом неплохо если бы не обещанный саксофон не оказался просто музыкой в динамиках, добавлять к стоимости 500 р просто за музыку в диманиках это верх жадности. В отзывах и в описании написано именно о живой музыке.
Г
Гудкова
6 авг 2023
Понравилось, рекомендуем. Особенно внуку (15 лет), он впервые слушал блюзы в живом саксафоне. А я (76 лет) давненько. Мы довольны, только маловато. Хорошего хочется много, повторим.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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