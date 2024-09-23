Н Нелли Рекомендую прогулку на катере «Ночной саксофон», живая музыка, хорошо подобраны композиции, именно благодаря музыкальному сопровождению, прогулка получилась незабываемая.

Е Елена

С Светлана

M Moon1207 Хорошая прогулка, не хватало пледов. Их не было совсем.

М Михаил Развод мостов превосходен! Огромное количество лодок, катеров, людей на набережной, все подсвечено огнями. Незабываемое зоелище!

Е Евгений

К Ксения Была на экскурсии Романтичный саксофон 11.08. Смотрели развод 2 мостов. Ранее в отзывах читала о прекрасных саксофонистках, но у нас была одна. Ожидала большего от этой экскурсии. Для себя поняла, что развод мостов лучше смотреть с суши или может быть по другому маршруту, где другие мосты.

Ю Юлия читать дальше на редиссоне- прокатиться можно с большим комфортом. Отсутвие обещанного ресторана на этом, с позволения сказать, речном суде -удивило не мало отдыхающих. Даже сгладить впечатление шампанским не удалось. Впечатление от Самой речной прогулки конечно Гуд. Но сервис как то улучшать, ребят, надо!! Саксофон был хороший. На твердую четверку. А вот теплоходик так себе - хлипкие стулья поставленные впритык в ряд- это тоже понятно бизнес дело такое. За эту же цену в Москве

C Chelpbre Сама экскурсия нормальная. Посмотрели развод двух мостов, прокатились по Неве,увидели много достопримечательностей,в живую играл саксофонист. Но,как можно выпускать на рейс теплоход с не рабочим туалетом. Люди два часа терпели и не могли сходить в туалет. Спрашивайте заранее работает ли туалет или будете ходить в бутылку.

М Мария

Т Татьяна

Л Людмила Очень интересная прогулка, не думала, что развод мостов - это так зрелищно. Все хорошо организовано, персонал следит за соблюдением техники безопасности, звучит приятная музыка в течение всей прогулки. Отдельное спасибо кассирам, они помогли нам с билетами, которые мы неправильно заказали онлайн. Если соберетесь на такую прогулку, продумайте одежду, ночью на воде может быть прохладно.

Н Нина Отличная экскурсия, открывшая всю красоту ночного Петербурга, побудившая изведать все тайны его дворцов! Отдельное спасибо саксофонисту за музыкальное сопровождение!

Б Белоногова В целом неплохо если бы не обещанный саксофон не оказался просто музыкой в динамиках, добавлять к стоимости 500 р просто за музыку в диманиках это верх жадности. В отзывах и в описании написано именно о живой музыке.