Романтичное путешествие по ночному городу.
Теплоход вокруг всего исторического центра Петербурга в отражениях огней от ночной подсветки, а когда наступит время разведения мостов, выйдет в воды Невы, чтобы порадовать своих пассажиров незабываемым видом на раскрытые пролеты Дворцового и Троицкого моста, парадные дворцы и гранитные набережные. Сопровождает гостей на борту живая музыка в исполнении профессионального саксофониста.
Теплоход вокруг всего исторического центра Петербурга в отражениях огней от ночной подсветки, а когда наступит время разведения мостов, выйдет в воды Невы, чтобы порадовать своих пассажиров незабываемым видом на раскрытые пролеты Дворцового и Троицкого моста, парадные дворцы и гранитные набережные. Сопровождает гостей на борту живая музыка в исполнении профессионального саксофониста.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:05
Описание экскурсии
Что Вас ожидает: - Теплоход пройдет вокруг всего исторического центра Петербурга в отражениях огней от ночной подсветки, а когда наступит время разведения мостов, выйдет в воды Невы. Вы увидите на раскрытые пролеты Дворцового и Троицкого моста, парадные дворцы и гранитные набережные. - На борту будет живая музыка в исполнении профессионального саксофониста, что делает это ночное путешествие действительно волшебным и незабываемым. Прогулка подходит для гостей, говорящих на любых языках. - Путешествие будет проходить на комфортабельном однопалубном теплоходе. - Продолжительность программы – 1 час 50 минут. Что Вы увидите: - 30 мостов Санкт-Петербурга - Никольский собор, старая и новая сцены Мариинского театра, Юсуповский дворец, Строгановский дворец - Эрмитаж, Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Мраморный дворец - Летний сад, Михайловский замок, памятник Чижику-Пыжику Важно знать: - Все ночные прогулки проводятся независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь! С актуальной информацией о разводке мостов на дату прогулки можно ознакомиться на сайте «Мостотреста». - В дни государственных праздников Российской Федерации: 1, 9 мая и 12 июня мосты НЕ разводят! - На маршруте встречаются низкие мосты. Во избежание травм категорически запрещается вставать с места во время прохода теплохода под мостами!
Ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|2 200 ₽
|Детский билет до 12 лет
|1 300 ₽
|Детский билет до 5 лет (без места)
|0 ₽
|Льготный билет - студенты, школьники РФ, пенсионеры РФ, инвалиды РФ
|1 700 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аничков мост
- Летний сад
- Петропавловская крепость
- Эрмитаж
- Адмиралтейство
- Стрелка Васильевского острова
- Развод мостов
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Живая музыка
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Личные расходы
Место начала и завершения?
«Румянцевский спуск» Университетская наб., 15
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Не забудьте документы, подтверждающие льготу
- Все ночные прогулки проводятся независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь! С актуальной информацией о разводке мостов на дату прогулки можно ознакомиться на сайте «Мостотреста»
- В дни государственных праздников Российской Федерации: 1, 9 мая и 12 июня мосты НЕ разводят
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Романюк
3 июл 2024
Брали билеты на развод мостов. Было все хорошо, удалось даже посмотреть репетицию Алых парусов!!! Брали билет на борт с саксофоном. Легкая ненавязчивая музыка для того что бы встретить рассвет. Будем кататься данной компанией снова.
О
Оксана
1 июл 2024
Не понравилось, от слова совсем! Билеты были куплены на прогулку с живой Дж. музыкой. а её небыло, только что-то играло с динамиков. Обслуживания на караблике не было. Пришёл в бар,
B
Bukina12
15 сен 2023
Весело)спасибо
Т
Татьяна
11 сен 2023
С
Саматов
11 сен 2023
А
Андрей
24 авг 2023
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