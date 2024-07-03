Романтичное путешествие по ночному городу. Теплоход вокруг всего исторического центра Петербурга в отражениях огней от ночной подсветки, а когда наступит время разведения мостов, выйдет в воды Невы, чтобы порадовать своих пассажиров незабываемым видом на раскрытые пролеты Дворцового и Троицкого моста, парадные дворцы и гранитные набережные. Сопровождает гостей на борту живая музыка в исполнении профессионального саксофониста.

Описание экскурсии

Что Вас ожидает: - Теплоход пройдет вокруг всего исторического центра Петербурга в отражениях огней от ночной подсветки, а когда наступит время разведения мостов, выйдет в воды Невы. Вы увидите на раскрытые пролеты Дворцового и Троицкого моста, парадные дворцы и гранитные набережные. - На борту будет живая музыка в исполнении профессионального саксофониста, что делает это ночное путешествие действительно волшебным и незабываемым. Прогулка подходит для гостей, говорящих на любых языках. - Путешествие будет проходить на комфортабельном однопалубном теплоходе. - Продолжительность программы – 1 час 50 минут. Что Вы увидите: - 30 мостов Санкт-Петербурга - Никольский собор, старая и новая сцены Мариинского театра, Юсуповский дворец, Строгановский дворец - Эрмитаж, Стрелка Васильевского острова, Петропавловская крепость, Мраморный дворец - Летний сад, Михайловский замок, памятник Чижику-Пыжику Важно знать: - Все ночные прогулки проводятся независимо от того, осуществляется ли разводка мостов в эту ночь! С актуальной информацией о разводке мостов на дату прогулки можно ознакомиться на сайте «Мостотреста». - В дни государственных праздников Российской Федерации: 1, 9 мая и 12 июня мосты НЕ разводят! - На маршруте встречаются низкие мосты. Во избежание травм категорически запрещается вставать с места во время прохода теплохода под мостами!