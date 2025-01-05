На Новый год во все уголки мира летят поздравительные открытки. Мы тоже получим послание — и попробуем разобраться, кто адресант.
В поисках ответа заглянем в прошлое и выясним, как праздновались Рождество и Новый год, откуда взялась традиция наряжать ёлку и почему именно шары украшают её ветви. А ещё будем жечь бенгальские огни, загадывать желания и гулять по нарядному Петербургу.
Описание квеста
- Мы пройдём по Невскому проспекту и Большой Конюшенной улице и полюбуемся новогодними украшениями
- На набережной Мойки поговорим о том, как отдыхал простой люд на праздники
- На Дворцовой площади обсудим балы в императорском дворце
- Заглянем в немецкую церковь Святых Петра и Павла и финскую церковь Святой Марии
- У Казанского собора рассмотрим рождественский вертеп
- Остановимся у магазина, который мечтали посетить перед Новым годом все ленинградские дети
Элементы квеста
Возле каждой достопримечательности вы получите открытку на иностранном языке и попробуете выяснить, из какой страны она прилетела. Заодно узнаете, как отмечали зимние торжества в Европе и дореволюционной России, откуда пошёл обычай украшать ёлку и почему традиционная новогодняя игрушка — это стеклянный шар.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на родителей с детьми от 7 лет. Дети участвуют только в сопровождении взрослых
- В конце квеста участники получат небольшой тематический подарок
- По вашему желанию мы зайдём в кафе, где можно взять горячий чай и ароматный крендель (они не входят в стоимость)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2100 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алёна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6964 туристов
Я Алёна — экскурсовод, организатор семейных путешествий и экскурсий. Руководитель проекта семейных экскурсий и прогулок в Санкт-Петербурге и не только. Наша команда имеет большой опыт работы с детьми и семьями
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
5 янв 2025
В новогодние праздники мы с сыном отправились на экскурсию, которая оказалась настоящим приключением! Наш гид Ольга сумела увлечь нас с первых минут, рассказав о том, как в России зародилась традиция
Наталия
24 дек 2024
Мы были вдвоём на данной экскурсии, взрослые. Гид Александр провел её просто прекрасно, было интересно, динамично, гид умеет заинтересовать, информацию подает структурировано, понятно. Очень приятно было получать по ходу экскурсии милые сувенирчики👍 это просто замечательная фишечка. Очень рекомендую данную экскурсию, особенно в преддверии зимних праздников, очень в тему для создания праздничного настроения. Александр, спасибо!!! 🤝
