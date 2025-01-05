Мои заказы

Экскурсия-квест «Рождественская открытка»

Погулять по сказочному Петербургу и познакомиться с праздничными традициями разных стран
На Новый год во все уголки мира летят поздравительные открытки. Мы тоже получим послание — и попробуем разобраться, кто адресант.

В поисках ответа заглянем в прошлое и выясним, как праздновались Рождество и Новый год, откуда взялась традиция наряжать ёлку и почему именно шары украшают её ветви. А ещё будем жечь бенгальские огни, загадывать желания и гулять по нарядному Петербургу.
Описание квеста

  • Мы пройдём по Невскому проспекту и Большой Конюшенной улице и полюбуемся новогодними украшениями
  • На набережной Мойки поговорим о том, как отдыхал простой люд на праздники
  • На Дворцовой площади обсудим балы в императорском дворце
  • Заглянем в немецкую церковь Святых Петра и Павла и финскую церковь Святой Марии
  • У Казанского собора рассмотрим рождественский вертеп
  • Остановимся у магазина, который мечтали посетить перед Новым годом все ленинградские дети

Элементы квеста

Возле каждой достопримечательности вы получите открытку на иностранном языке и попробуете выяснить, из какой страны она прилетела. Заодно узнаете, как отмечали зимние торжества в Европе и дореволюционной России, откуда пошёл обычай украшать ёлку и почему традиционная новогодняя игрушка — это стеклянный шар.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на родителей с детьми от 7 лет. Дети участвуют только в сопровождении взрослых
  • В конце квеста участники получат небольшой тематический подарок
  • По вашему желанию мы зайдём в кафе, где можно взять горячий чай и ароматный крендель (они не входят в стоимость)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6964 туристов
Я Алёна — экскурсовод, организатор семейных путешествий и экскурсий. Руководитель проекта семейных экскурсий и прогулок в Санкт-Петербурге и не только. Наша команда имеет большой опыт работы с детьми и семьями
читать дальше

в музейной среде, садах и парках Петербурга. С 2016 года мы специализируемся на экскурсиях для родителей с детьми от 4 лет. Я как мама 2 детей прекрасно понимаю, насколько сложно найти экскурсию, на которой будет нескучно детям и интересно взрослым. Наши гиды имеют педагогическое образование и профессиональные навыки экскурсовода. Это дает нам возможность доступно подавать информацию родителям и их детям. Мы влюблены в город и всегда эмоционально рассказываем об истории, заряжая вас своими чувствами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Юлия
Юлия
5 янв 2025
В новогодние праздники мы с сыном отправились на экскурсию, которая оказалась настоящим приключением! Наш гид Ольга сумела увлечь нас с первых минут, рассказав о том, как в России зародилась традиция
читать дальше

праздновать Новый год и почему именно ёлка стала символом этого праздника.
🌳 Откуда взялась традиция наряжать ёлку? Мы узнали, что это пришло к нам из Европы и почему именно шары стали главным украшением её ветвей. Эти маленькие, но важные детали сделали нашу прогулку ещё более волшебной.
✨ Жгли бенгальские огни и загадывали желания – это было невероятно трогательно и запоминающеся. Мы чувствовали себя частью чего-то большого и волшебного.
🏙 Прогулка по нарядному Петербургу стала настоящим открытием. Город был украшен яркими огнями, и каждая достопримечательность оживала на глазах. Возле каждой из них мы получали открытку на иностранном языке и пытались угадать, из какой страны она прилетела. Это добавило нашему квесту элемент игры и азарта.
Большое спасибо Ольге за её профессионализм и умение создать атмосферу настоящего праздника! Это был незабываемый день, который мы с сыном запомним надолго. 🌟
Рекомендую всем, кто хочет окунуться в новогоднюю сказку и узнать много нового и интересного о традициях празднования Нового года в России! 🎅🎁

Наталия
Наталия
24 дек 2024
Мы были вдвоём на данной экскурсии, взрослые. Гид Александр провел её просто прекрасно, было интересно, динамично, гид умеет заинтересовать, информацию подает структурировано, понятно. Очень приятно было получать по ходу экскурсии милые сувенирчики👍 это просто замечательная фишечка. Очень рекомендую данную экскурсию, особенно в преддверии зимних праздников, очень в тему для создания праздничного настроения. Александр, спасибо!!! 🤝

