17 отзывов оставили туристы

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Новогодняя сказка Петербурга

Погрузиться в волшебную атмосферу и праздничное убранство города на автобусной прогулке

4.6
17 отзывов
Ирина
Ирина – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Украшенные гирляндами парки 🌳, переливающиеся огнями проспекты, изящные ротонды в снежных «шапках» — всё это рождественский Петербург! Перед вами оживут новогодние традиции города царской эпохи, его истории 📖 и сказочная атмосфера.

На волшебном автобусе 🚌 вы проедете по самым нарядным и именитым местам Петербурга от Васильевского острова до Дворцовой площади, заглянете на Рождественскую ярмарку и конечно, загадаете желание в одном из волшебных уголков города.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🌃Ночная
  • ☃️Зимняя
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Новогодняя сказка Петербурга
Новогодняя сказка Петербурга

Что вас ожидает

🎄 Сверкающий город 🏙️ в ожидании праздника
В поисках рождественской атмосферы мы проедем по самым блистательным местам Петербурга — Исаакиевской площади и к Смольному собору, Стрелке Васильевского острова и Дворцовой площади, по Невскому проспекту и набережным, освещенным вечерними огнями. Полюбуемся праздничным убранством и сделаем фотографии 📸 у знаковых достопримечательностей 🏛️, подсвеченных новогодней иллюминацией, прогуляемся мимо торжественного Зимнего дворца и остановимся у Семимостья в районе Никольского собора. И, конечно, заглянем на традиционную Рождественскую ярмарку, с праздничными сувенирами и манящими ароматами горячей выпечки.

🎅 Рождественские традиции Петербурга
Наблюдая за мерцанием гирлянд Невского проспекта, вы перенесетесь в прошлые эпохи и услышите историю 📖 празднования Рождества и Нового года в России. Я расскажу, где в нашей стране была наряжена первая елка и чем ее украшали, как отмечали Рождество простые петербуржцы и российские монархи. Вы узнаете, какие подарки было принято дарить друг другу и когда именно на праздничных столах россиян появилось шампанское. А еще побываете в местах Петербурга, где принято загадывать новогодние желания — и они непременно сбудутся!

Кому подойдет экскурсия

Всем взрослым и маленьким путешественникам, которые хотят насладиться атмосферой праздника и рассмотреть нарядные места Петербурга.

Организационные детали

  • Автобусная экскурсия ⛳ начинается и заканчивается у станции метро 🚇 Невский проспект.
  • Экскурсию также можно заказать индивидуально в удобное для вас время по предварительной договоренности с гидом.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Начало и место завершения
🚩 в районе станции метро Невский проспект
Новогодняя сказка Петербурга
Новогодняя сказка Петербурга
Новогодняя сказка Петербурга
Новогодняя сказка Петербурга
Новогодняя сказка Петербурга
Новогодняя сказка Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Историк, профессиональный гид, работаю в команде таких же профессионалов, влюбленных в свое дело. В нашем арсенале ряд разнообразных экскурсий по Петербургу — мы всегда стараемся грамотно и интересно донести информацию до слушателей и создать дружескую атмосферу. Работаем творчески и с увлечением. Наша цель — сделать так, чтобы, покидая город, путешественники забрали с собой живой образ блистательного Петербурга!
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17 отзывов оставили туристы

21 января 2020
Хочу сказать Ирине большое спасибо! Несмотря на дождь и совсем не новогоднюю погоду, экскурсия прошла хорошо. Рассказ ровный, интересный, все по ходу движения автобуса соответствовало. Водитель аккуратный и отлично взаимодействовал с экскурсоводом. Особенно понравилось искать 7 мостов))
12 января 2020
Спасибо. Интересно, познавательно!
9 января 2020
Очень понравилось. Ирина настолько грамотно составила маршрут, что мы увидели всю красоту новогоднего Петербурга и не попали в пробки. Экскурсия включила в себя и Новогоднюю сказку Петербурга и обзорную по городу с уклоном на новый год. Большое спасибо Ирине.
8 января 2020
Экскурсию подбирала для ребенка 7 лет. И не ошиблась, остались очень довольны. Очень интересно. Спасибо
8 января 2020
Отличная экскурсия! Время пролетело незаметно, удобный маршрут и интересный рассказ гида. Рекомендую)
6 января 2020
Спасибо экскурсоводу Ирине за замечательную экскурсию Новогодняя сказка Петербурга! Мы увидели наш прекрасный город в новогоднем убранстве, посетили не только всем известные места, но и такие уголки, куда мы бы сами не догадались сходить, да и пешком было бы трудно посетить такое количество количество мест. Ирина с юмором рассказывала о новогодних традициях, было интересно и мне, и моей одиннадцатилетней внучке, мы обе узнали много нового. Небольшой минус - микроавтобус, не всегда был хороший обзор, но это компенсировалось тем, что было много остановок, а небольшое количество народа создавало дружескую и непринужденную обстановку. Рекомендую эту экскурсию всем, кто любит наш город!
4 января 2020
Добрый день, хочу поделиться впечатлениями от экскурсии, которая состоялась вчера вечером. Мне и ребенку очень понравилась Ирина как экскурсовод и просто приятный человек. Какой бы вопрос не задавали участники группы, на каждый Ирина могла дать исчерпывающий ответ. И это так легко и не принужденнно! В общем человек- энциклопедия!! С таким огоньком в глазах заряжала не только детей, но и взрослых, чтобы загадывать желания, погружала всех в новогоднюю сказку Санкт-Петербурга. Видно, что экскурсоводу нравится ее работа, с пониманием и теплом относится к участникам группы. Я переживала, по поводу продолжительности экскурсии 2. 5 часа с ребенком, но время пролетело незаметно, и даже моменты, касающиеся физиологии были продуманы. В общем хочу сказать большое спасибо, Ирине, за насыщенную и интересную экскурсию!! Буду смело рекомендовать друзьям!!!
4 января 2020
Очень понравилось!!! Автобус комфортный, отправление без задержек. Спасибо!
31 декабря 2019
Всех с наступающим Новым годом! Ирина, замечательный гид, рассказывает чудесно, доступно. Сама экскурсия познавательна и красива! Мы рекомендуем!
7 февраля 2019
Спасибо за подаренное новогоднее настроение!
12 января 2019
Очень хорошая экскурсия, хотелось бы дольше. Гид, водитель, Новогодний Петербург, Дед Мороз - все на высоте.
10 января 2019
Сказка, к сожалению не получилась. Настроение было испорчено ожиданием автобуса, что было существенным, так как было очень холодно и метель.
9 января 2019
Большое спасибо Ирине за увлекательный рассказ об истории празднования новогодних праздников. Было интересно и по-новогоднему)) Вечерний красивый украшенный Питер, теплый автобус, несколько остановок, основные достопримечательности, несколько сюрпризов, очень приятный и располагающий к себе экскурсовод Ирина, веселый и аккуратный водитель - всё это сделало наш классный праздничный вечер в Санкт-Петербурге. Советую и детям, и взрослым. Спасибо!
7 января 2019
Все было отлично! Нам понравилось!
5 января 2019
Очень ждали эту экскурсию, тк реклама была красивой и привлекательной. Первое желание покинуть автобус появилось в первые 15 минут экскурсии. тк началась она с очень агрессивной продажи каких-то видео, буклетов и календарей. Представьте себе, что вы пришли на экскурсию с ожиданием новогодней сказки и праздничных огней города, а вас закрыли в тесном пространстве автобуса, буквально насильно сунули вам в руки эту бумажную продукцию и в течениии 15 минут навязчиво и громким голосом уговаривают купить что-то вам совершенно не нужное. Настроение изменилось. Еще больше оно изменилось, когда выяснилось, что в снегопад у водителя не работают стекло очистители, окна в автобусе запотели и из-за снегопада и всего выше перечисленного никаких сказочных огней не видно. Пробки в городе по ходу эксурсии были, в предпраздничные дни, предсказуемы. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы начать эксурсию в противоположном направлении и не стоять в пробках. Во время этих, часто очень затянувшихся пауз, экскурсовод, образно выражаясь, "кормила нас солянкой" - отрывочными и не связанными между собой фактами их жизни исторических личностей разных эпох.... Мы с мужем не могли дождаться окончания экскурсии. К сожалению, выйти из автобуса до окончания этого сказочного тура, возможности не представилось. С нас почему-то никто не взял оплату за экскурсию и мне пришлось попросить передать ее Ирине. Надеюсь, передали. Экскурсия ужасная. Рекомендовать не будем.
Ирина
Ответ гида:Здравствуйте! Экскурсию проводил экскурсовод из нашей команды. Мы обязательно учтем все замечания!
Ещё 2 отзыва

Ирина проводит ещё 1 экскурсию

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