17 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

🎄 Сверкающий город 🏙️ в ожидании праздника

В поисках рождественской атмосферы мы проедем по самым блистательным местам Петербурга — Исаакиевской площади и к Смольному собору, Стрелке Васильевского острова и Дворцовой площади, по Невскому проспекту и набережным, освещенным вечерними огнями. Полюбуемся праздничным убранством и сделаем фотографии 📸 у знаковых достопримечательностей 🏛️, подсвеченных новогодней иллюминацией, прогуляемся мимо торжественного Зимнего дворца и остановимся у Семимостья в районе Никольского собора. И, конечно, заглянем на традиционную Рождественскую ярмарку, с праздничными сувенирами и манящими ароматами горячей выпечки.

🎅 Рождественские традиции Петербурга

Наблюдая за мерцанием гирлянд Невского проспекта, вы перенесетесь в прошлые эпохи и услышите историю 📖 празднования Рождества и Нового года в России. Я расскажу, где в нашей стране была наряжена первая елка и чем ее украшали, как отмечали Рождество простые петербуржцы и российские монархи. Вы узнаете, какие подарки было принято дарить друг другу и когда именно на праздничных столах россиян появилось шампанское. А еще побываете в местах Петербурга, где принято загадывать новогодние желания — и они непременно сбудутся!

Кому подойдет экскурсия

Всем взрослым и маленьким путешественникам, которые хотят насладиться атмосферой праздника и рассмотреть нарядные места Петербурга.

Организационные детали