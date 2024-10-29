Между сфинксами: ночная экскурсия по Петербургу

Взглянуть на Северную столицу с нового ракурса и ощутить романтику ночного города
Что может быть более органичным, чем ночь и Петербург? Отгадывать достопримечательности по их силуэтам на освещённых фонарями улицах и площадях, по призрачным очертаниям в воде рек и каналов — это так по-питерски.

В свете огней вы увидите ключевые достопримечательности исторического центра, а затем станете свидетелями главного ночного шоу Северной столицы.
Между сфинксами: ночная экскурсия по Петербургу
Между сфинксами: ночная экскурсия по Петербургу
Между сфинксами: ночная экскурсия по Петербургу
Ближайшие даты:
Время начала: 22:30

Описание экскурсии

Маршрут ночного путешествия по Петербургу очень похож на обзорную экскурсию. Всё те же площади — Исаакиевская и Дворцовая, те же набережные — Фонтанки, Мойки и Невы. И всё же под покровом ночи и в «неверном сиянии фонарей» даже привычные дворцы и здания уже совсем другие.

Во время поездки мы сделаем несколько остановок. Вы познакомитесь с загадочными Сфинксами, загадаете желание на ухо крылатому льву, встретите призрак Павла I, попробуете поймать удачу за хвост, посчитаете львов на Стрелке и узнаете, зачем им кольца. И конечно, сделаете атмосферные фото.

Финалом экскурсии станет разведение главных мостов над Невой (в период навигации). У вас будет возможность занять удобное зрительское место и увидеть самое популярное шоу ночного Петербурга.

Достопримечательности по маршруту

Площадь Искусств — Невский проспект — Михайловский замок — Никольский собор — Исаакиевская площадь — Медный всадник — Стрелка Васильевского острова — Смольный собор — Сфинксы на Вознесенской набережной — Дворцовая набережная.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Ford EcoSport или подобного класса. Для группы более четырёх человек возможен заказ минивэна или микроавтобуса по предварительной договорённости
  • Программа рассчитана на взрослых и детей от 12 лет в сопровождении ответственных за них лиц
  • Достопримечательности осматриваем снаружи
  • Экскурсию проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Пушкину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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