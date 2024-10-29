Взглянуть на Северную столицу с нового ракурса и ощутить романтику ночного города
Что может быть более органичным, чем ночь и Петербург? Отгадывать достопримечательности по их силуэтам на освещённых фонарями улицах и площадях, по призрачным очертаниям в воде рек и каналов — это так по-питерски.
В свете огней вы увидите ключевые достопримечательности исторического центра, а затем станете свидетелями главного ночного шоу Северной столицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 22:30
Описание экскурсии
Маршрут ночного путешествия по Петербургу очень похож на обзорную экскурсию. Всё те же площади — Исаакиевская и Дворцовая, те же набережные — Фонтанки, Мойки и Невы. И всё же под покровом ночи и в «неверном сиянии фонарей» даже привычные дворцы и здания уже совсем другие.
Во время поездки мы сделаем несколько остановок. Вы познакомитесь с загадочными Сфинксами, загадаете желание на ухо крылатому льву, встретите призрак Павла I, попробуете поймать удачу за хвост, посчитаете львов на Стрелке и узнаете, зачем им кольца. И конечно, сделаете атмосферные фото.
Финалом экскурсии станет разведение главных мостов над Невой (в период навигации). У вас будет возможность занять удобное зрительское место и увидеть самое популярное шоу ночного Петербурга.
Достопримечательности по маршруту
Площадь Искусств — Невский проспект — Михайловский замок — Никольский собор — Исаакиевская площадь — Медный всадник — Стрелка Васильевского острова — Смольный собор — Сфинксы на Вознесенской набережной — Дворцовая набережная.
Организационные детали
Поедем на автомобиле Ford EcoSport или подобного класса. Для группы более четырёх человек возможен заказ минивэна или микроавтобуса по предварительной договорённости
Программа рассчитана на взрослых и детей от 12 лет в сопровождении ответственных за них лиц
Достопримечательности осматриваем снаружи
Экскурсию проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1248 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу экскурсии по читать дальше
необычным маршрутам. В тривиальных на первый взгляд вещах всегда кроется загадка. Цель моих встреч с вами — открывать секреты вместе. Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого. Я открыта к общению и надеюсь на взаимно интересные знакомства! Экскурсии по самым популярным маршрутам провожу я и мои коллеги-гиды.