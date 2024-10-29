Что может быть более органичным, чем ночь и Петербург? Отгадывать достопримечательности по их силуэтам на освещённых фонарями улицах и площадях, по призрачным очертаниям в воде рек и каналов — это так по-питерски. В свете огней вы увидите ключевые достопримечательности исторического центра, а затем станете свидетелями главного ночного шоу Северной столицы.

Описание экскурсии

Маршрут ночного путешествия по Петербургу очень похож на обзорную экскурсию. Всё те же площади — Исаакиевская и Дворцовая, те же набережные — Фонтанки, Мойки и Невы. И всё же под покровом ночи и в «неверном сиянии фонарей» даже привычные дворцы и здания уже совсем другие.

Во время поездки мы сделаем несколько остановок. Вы познакомитесь с загадочными Сфинксами, загадаете желание на ухо крылатому льву, встретите призрак Павла I, попробуете поймать удачу за хвост, посчитаете львов на Стрелке и узнаете, зачем им кольца. И конечно, сделаете атмосферные фото.

Финалом экскурсии станет разведение главных мостов над Невой (в период навигации). У вас будет возможность занять удобное зрительское место и увидеть самое популярное шоу ночного Петербурга.

Достопримечательности по маршруту

Площадь Искусств — Невский проспект — Михайловский замок — Никольский собор — Исаакиевская площадь — Медный всадник — Стрелка Васильевского острова — Смольный собор — Сфинксы на Вознесенской набережной — Дворцовая набережная.

Организационные детали