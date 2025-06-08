Экскурсия из Петербурга в Ораниенбаум с посещением Меншиковского и Китайского дворцов — уникальная возможность прикоснуться к истории.
Абсолютная подлинность, доносящая до нас атмосферу прошедших эпох, является главной отличительной чертой этого уникального дворцово-паркового ансамбля. Первым владельцем Ораниенбаума стал светлейший князь Александр Меншиков. Затем здесь жили Петр III, Екатерина II, герцоги Мекленбург-Стрелицкие.
Абсолютная подлинность, доносящая до нас атмосферу прошедших эпох, является главной отличительной чертой этого уникального дворцово-паркового ансамбля. Первым владельцем Ораниенбаума стал светлейший князь Александр Меншиков. Затем здесь жили Петр III, Екатерина II, герцоги Мекленбург-Стрелицкие.
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- В 12:00 вы отправитесь в путешествие на комфортабельном туристическом автобусе. Профессиональный гид расскажет о Петербурге и достопримечательностях, которые мы будем проезжать, проведёт трассовую экскурсию.
- В Ораниенбауме вы посетите самый значимый Меншиковский дворец, названный по имени своего первого владельца. Над кровлей дворца до сих пор возвышается крохотная башенка-бельведер, откуда Меншиков мог видеть Кронштадт в подзорную трубу. Величественный облик дворца, его грандиозный размах и богатые интерьеры до сих пор вызывают восхищение и удивление.
- Затем отправитесь в Китайский дворец, который является частью комплекса императрицы Екатерины II «Собственная дача». Китайским дворец стали называть, потому что в его интерьерах были использованы китайские мотивы. Здесь же разместились богатые коллекции предметов, выполненных мастерами из Китая. В нём нет ни одной повторяющей другую комнаты, а паркет XVIII века выполнен по рисункам Ринальди. Шедевром интерьерного искусства по праву считается Стеклярусный кабинет в Китайском дворце. Его стены украшают 12 панно в резных золочёных рамах, на которых по стеклярусной основе шёлком вышиты цветы, пейзажи, сказочные птицы — выглядит всё это фантастически!
- Вы также увидите (без посещений) Каменное зало, Дворец Петра III, павильон Катальной горки, Почётные ворота крепости Петерштадт, знаменитую каменную скамейку Екатерины II. Прогуляетесь по парку в сопровождении гида.
• 19:00 — ориентировочное время возвращения в центр Петербурга (на место начала экскурсии). Важная информация:
- Регистрация начинается за 30 минут до начала экскурсии.
- В автобусе действует свободная рассадка.
- Обязательное условие посещения музея: при себе иметь паспорт, для детей — свидетельство о рождении.
- Возьмите с собой воду и еду, чтобы перекусить на остановках или по приезде на место.
- Обслуживание экскурсионных групп на территории музея осуществляется без очереди.
- Обратите внимание! В случае дождя Китайский дворец будет недоступен для посещения. Будет замена на посещение музея Картинный дом или Катальная горка. Китайский дворец с 2022 года стал метеозависимым музеем.
По четвергам и субботам в 11:15 (с мая по сентябрь)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Достопримечательности Санкт-Петербурга (трассовая экскурсия)
- Ораниенбаум:
- Меншиковский дворец
- Китайский дворец
- Каменное зало
- Дворец Петра III
- Павильон Катальной горки
- Почётные ворота крепости Петерштадт
- Каменная скамейка Екатерины II
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер до Ораниенбаума и обратно
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Думская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам и субботам в 11:15 (с мая по сентябрь)
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Регистрация начинается за 30 минут до начала экскурсии
- В автобусе действует свободная рассадка
- При себе необходимо иметь паспорт, для детей - свидетельство о рождении. Это обязательное условие для входа в музей
- Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место
- Обслуживание экскурсионных групп на территории музея осуществляется без очереди
- Обратите внимание! В случае дождя Китайский дворец будет недоступен для посещения. Будет замена на посещение музея Картинный дом или Катальная горка. Китайский дворец с 2022го года стал метеозависимым музеем
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
8 июн 2025
А
Анна
1 окт 2024
Добрый день! Чудесная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Меньшиков кого и Китайского дворцов. Само попадание в Китайский дворец- это уже чудо! Особая благодарность экскурсоводу Ирине за интереснейший рассказ по пути туда и обратно, не хотелось чтобы она останавливалась ни на минуту. Рекомендую!
И
Ирина
29 сен 2024
Ирина прекрасный экскурсовод! Мы получили огромное количество интересной информации, которая была преподнесена доступно и профессионально. Особо хочу отметить заботливое отношение ко всем членам группы, великолепную дикцию и приятный голос. Ирина
Н
Нина
27 сен 2024
В китайском дворце не были. Вымокли под ливнем и потом ехали абсолютно мокрые. Гид поправился в материале. Страдает организация, почему на грозу накануне дождя нас повели в китайский дворец? Я эту экскурсию никому не посоветую, деньги которые я заплатила, абсолютно не оправданы
И
Ирина
24 сен 2024
Великолепный гид в Большом Меньшиковском дворце, а в Китайском дворце, к сожалению, гид не поравилась. Однообразное перечисление предметов монотонным голосом. Можно прочитать и самому.
А
Александр
6 сен 2024
Н
Наталья
18 авг 2024
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