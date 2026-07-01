Наше путешествие начнётся с поездки на метеоре: вы полюбуетесь парадными видами Петербурга с воды, увидите самое высокое здание Европы, стадион, где проходил чемпионат мира по футболу, — и не только. А затем вас ждёт прогулка по Нижнему парку.
Я раскрою тайны работы фонтанов, расскажу об особенностях загородной жизни монархов, познакомлю с модой на сады и растения.
Я раскрою тайны работы фонтанов, расскажу об особенностях загородной жизни монархов, познакомлю с модой на сады и растения.
Описание экскурсии
Во время поездки на метеоре:
- Стрелка Васильевского острова.
- Петропавловсксая крепость.
- Стадион «Газпром».
- Лахта-центр.
- Мосты трассы ЗСД.
- Северные острова.
- Финский залив.
В Петергофе:
- Большой каскад с главным фонтаном Самсон — визитная карточка Петергофа.
- Дворец Монплезир и сад с дворцовыми постройками.
- Банный и Екатерининский корпуса.
- Каскады Львиный, Шахматная гора и Золотая гора.
- Фонтаны Пирамида и Солнце.
- Фонтаны-шутихи — Водяная дорога, Дубок, Зонтик.
- Дворец Марли.
Вы узнаете:
- как была создана уникальная фонтанная система, работающая без насосов.
- как проходили государственные приёмы и частные праздники императоров.
- о начале музейной жизни и уничтожении комплекса во время Второй мировой войны.
- и многое другое.
Организационные детали
- Время начала экскурсии можно варьировать по согласованию с участниками группы.
- Прогулка по парку занимает 3 часа.
- Можем посетить музей «Гроты Большого каскада» или Банный корпус (входные билеты приобретаются на месте).
- Большой дворец можно посетить самостоятельно после окончания.
- Поездка на метеоре занимает 40 минут в одну сторону.
- Вернуться обратно можно таким же путем или на авто — 1 час (такси до центра Санкт-Петербурга — 1500+ ₽).
- Билеты на метеор и входные билеты в Нижний парк приобретаются отдельно — в том числе для гида:
— на метеор: от 1600 ₽ класс стандарт в одну сторону (льготы 50% детям до 12 лет), 1800 класс комфорт у окна (средний салон), бизнес класс 2700 (носовая часть)
— в парк: 900₽, (в выходные в августе вход 1100 ₽), есть льготы детям и многодетным (второе воскресенье месяца для пенсионеров вход бесплатный)
— возможна покупка билетов по Пушкинской карте
— при количестве участников 4 и более на месте предоставляется скидка
— детям до 7 лет — бесплатно, если ребёнок с 2 взрослыми.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала в Петербурге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 272 туристов
В легкой и увлекательной форме познакомлю вас с достопримечательностями своего города. Провожу экскурсии на русском и немецком языках. Предлагаю экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. Экскурсии в Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Большое спасибо Светлане за экскурсию!
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Г
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Светлане,великолепно изложила всю историю, ее рассказы просто завораживали. Я бы вообще поставила 10
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Н
27 августа посетили экскурсию "К фонтанам Петергофа - с ветерком на метеоре". Гид Светлана очень интересно рассказывала, видно что профессионал своего дела, любящий свою работу. Огромное спасибо за чудесную, увлекательную и содержательную прогулку, 3 часа в парке пролетели незаметно.
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Д
Спасибо Светлане за экскурсию, подача материала на высшем уровне, она очень эрудирована и приятный собеседник. Экскурсия познавательна, пешая часть проходит в удобном темпе, на "Метеоре" тоже было интересно прокатиться.
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К
Гид Светлана отлично провела экскурсию. Отличный рассказчик. Много технических подробностей об устройстве парка. Очень интересная и незнакомая информация. Приятный разносторонний собеседник. Рекомендую❤️
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