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К фонтанам Петергофа - с ветерком на метеоре

Поездка по Неве и Финскому заливу + насыщенная прогулка по Нижнему парку
Наше путешествие начнётся с поездки на метеоре: вы полюбуетесь парадными видами Петербурга с воды, увидите самое высокое здание Европы, стадион, где проходил чемпионат мира по футболу, — и не только. А затем вас ждёт прогулка по Нижнему парку.

Я раскрою тайны работы фонтанов, расскажу об особенностях загородной жизни монархов, познакомлю с модой на сады и растения.
5
5 отзывов
К фонтанам Петергофа - с ветерком на метеоре
К фонтанам Петергофа - с ветерком на метеоре
К фонтанам Петергофа - с ветерком на метеоре

Описание экскурсии

Во время поездки на метеоре:

  • Стрелка Васильевского острова.
  • Петропавловсксая крепость.
  • Стадион «Газпром».
  • Лахта-центр.
  • Мосты трассы ЗСД.
  • Северные острова.
  • Финский залив.

В Петергофе:

  • Большой каскад с главным фонтаном Самсон — визитная карточка Петергофа.
  • Дворец Монплезир и сад с дворцовыми постройками.
  • Банный и Екатерининский корпуса.
  • Каскады Львиный, Шахматная гора и Золотая гора.
  • Фонтаны Пирамида и Солнце.
  • Фонтаны-шутихи — Водяная дорога, Дубок, Зонтик.
  • Дворец Марли.

Вы узнаете:

  • как была создана уникальная фонтанная система, работающая без насосов.
  • как проходили государственные приёмы и частные праздники императоров.
  • о начале музейной жизни и уничтожении комплекса во время Второй мировой войны.
  • и многое другое.

Организационные детали

  • Время начала экскурсии можно варьировать по согласованию с участниками группы.
  • Прогулка по парку занимает 3 часа.
  • Можем посетить музей «Гроты Большого каскада» или Банный корпус (входные билеты приобретаются на месте).
  • Большой дворец можно посетить самостоятельно после окончания.
  • Поездка на метеоре занимает 40 минут в одну сторону.
  • Вернуться обратно можно таким же путем или на авто — 1 час (такси до центра Санкт-Петербурга — 1500+ ₽).
  • Билеты на метеор и входные билеты в Нижний парк приобретаются отдельно — в том числе для гида:
    — на метеор: от 1600 ₽ класс стандарт в одну сторону (льготы 50% детям до 12 лет), 1800 класс комфорт у окна (средний салон), бизнес класс 2700 (носовая часть)
    — в парк: 900₽, (в выходные в августе вход 1100 ₽), есть льготы детям и многодетным (второе воскресенье месяца для пенсионеров вход бесплатный)
    — возможна покупка билетов по Пушкинской карте
    — при количестве участников 4 и более на месте предоставляется скидка
    — детям до 7 лет — бесплатно, если ребёнок с 2 взрослыми.

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала в Петербурге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 272 туристов
В легкой и увлекательной форме познакомлю вас с достопримечательностями своего города. Провожу экскурсии на русском и немецком языках. Предлагаю экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. Экскурсии в Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор,
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Спас на Крови, Петропавловскую крепость, дворцы и музеи Петергофа, Пушкина, Павловска, Ораниенбаум, Кронштадт, водные экскурсии. Помогу вам почувствовать город и узнать его историю, даже если вы приехали по делам и у вас всего полтора-два часа свободного времени. С удовольствием предложу вам программу с учетом ваших интересов и возможностей. Проход в музеи без очереди. Профессиональный лицензированный гид и экскурсовод

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Большое спасибо Светлане за экскурсию!
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Г
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Светлане,великолепно изложила всю историю, ее рассказы просто завораживали. Я бы вообще поставила 10
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Светлане,великолепно изложила всю историю, ее рассказы просто завораживали. Я бы вообще поставила 10
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Светлане,великолепно изложила всю историю, ее рассказы просто завораживали. Я бы вообще поставила 10
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Н
27 августа посетили экскурсию "К фонтанам Петергофа - с ветерком на метеоре". Гид Светлана очень интересно рассказывала, видно что профессионал своего дела, любящий свою работу. Огромное спасибо за чудесную, увлекательную и содержательную прогулку, 3 часа в парке пролетели незаметно.
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Д
Спасибо Светлане за экскурсию, подача материала на высшем уровне, она очень эрудирована и приятный собеседник. Экскурсия познавательна, пешая часть проходит в удобном темпе, на "Метеоре" тоже было интересно прокатиться.
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К
Гид Светлана отлично провела экскурсию. Отличный рассказчик. Много технических подробностей об устройстве парка. Очень интересная и незнакомая информация. Приятный разносторонний собеседник. Рекомендую❤️
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