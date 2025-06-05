Приглашаем в Павловск, на экскурсию без спешки и очередей. Вы увидите выдающийся архитектурно-парковый ансамбль, созданный с большим мастерством и любовью. Узнаете, кто и когда жил в этом скромном (на первый взгляд) дворце. И наверняка поймёте, почему резиденцию построили в этом пригороде Петербурга.
Описание экскурсии
- Экскурсия в дороге. Путь займёт около часа. Гид расскажет о Петербурге и достопримечательностях, которые проезжает автобус.
- Павловский дворец. Вы посетите резиденцию императора Павла I, памятник архитектуры конца 18 — начала 19 века (экскурсию проведёт гид из дворца).
- Павловский парк. Территория парка занимает 600 гектаров, она украшена скульптурами и павильонами, в создании которых поучаствовали выдающиеся архитекторы прошлого.
Вы узнаете:
- какие архитекторы принимали участие в строительстве императорской резиденции.
- какое влияние оказала императрица Мария Фёдоровна на облик и интерьеры дворца.
- почему от самой популярной картины дворца невозможно отвести взгляд.
- как удалось сохранить экспонаты дворца во время Великой Отечественной войны.
Организационные детали
- Поездка проходит на автобусе Yutong King Long или минивэне Mercedes (в зависимости от количества путешественников).
- Билеты включены в стоимость.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Важно
- После внесения предоплаты мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается).
- Возьмите паспорт, для детей — свидетельство о рождении (это необходимо для входа в музей).
во вторник и четверг в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4950 ₽
|Дети до 14 лет
|4100 ₽
|Дети до 7 лет
|2000 ₽
|Пенсионеры
|4550 ₽
|Студенты/Школьники (15+ лет)
|4550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 10:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9423 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсовод Наталья материала знает много, но рассказывает очень громко и быстро, рассказы про достопримечательности по дороге все время перепрыгивали с одного объекта на другой, а потом про прошлый. Подача материала
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