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очень не понравилась(((долго заходили в парк, провели быстро кратчайшим путем к дворцу. Потом экскурсию проводила экскурсовод музея водя по разным концам дворца и рассказывая про каждый экспонат!! Ооочень долго! Все устали!!! После экскурсии дали свободного времени около 30 мин на еду и осмотр парка в 600 га, при этом ничего не пояснив(((☹️ когда пришла за 8 мин до назначенного времени, то экскурсовод уже шла к автобусу не дождавшись прихода всех участников экскурсии и до обозначенного же ею времени!

Ехала на экскурсию по большей части для осмотра парка. Поэтому полный провал!!! Самая худшая экскурсия в моей жизни(((