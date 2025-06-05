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Павловск: дворец и парк - из Петербурга

Отправиться в императорскую резиденцию, в гости к кентаврам и грациям
Приглашаем в Павловск, на экскурсию без спешки и очередей. Вы увидите выдающийся архитектурно-парковый ансамбль, созданный с большим мастерством и любовью. Узнаете, кто и когда жил в этом скромном (на первый взгляд) дворце. И наверняка поймёте, почему резиденцию построили в этом пригороде Петербурга.
Павловск: дворец и парк - из Петербурга
Павловск: дворец и парк - из Петербурга
Павловск: дворец и парк - из Петербурга

Описание экскурсии

  • Экскурсия в дороге. Путь займёт около часа. Гид расскажет о Петербурге и достопримечательностях, которые проезжает автобус.
  • Павловский дворец. Вы посетите резиденцию императора Павла I, памятник архитектуры конца 18 — начала 19 века (экскурсию проведёт гид из дворца).
  • Павловский парк. Территория парка занимает 600 гектаров, она украшена скульптурами и павильонами, в создании которых поучаствовали выдающиеся архитекторы прошлого.

Вы узнаете:

  • какие архитекторы принимали участие в строительстве императорской резиденции.
  • какое влияние оказала императрица Мария Фёдоровна на облик и интерьеры дворца.
  • почему от самой популярной картины дворца невозможно отвести взгляд.
  • как удалось сохранить экспонаты дворца во время Великой Отечественной войны.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автобусе Yutong King Long или минивэне Mercedes (в зависимости от количества путешественников).
  • Билеты включены в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Важно

  • После внесения предоплаты мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается).
  • Возьмите паспорт, для детей — свидетельство о рождении (это необходимо для входа в музей).

во вторник и четверг в 10:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4950 ₽
Дети до 14 лет4100 ₽
Дети до 7 лет2000 ₽
Пенсионеры4550 ₽
Студенты/Школьники (15+ лет)4550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 10:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9423 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Экскурсовод Наталья материала знает много, но рассказывает очень громко и быстро, рассказы про достопримечательности по дороге все время перепрыгивали с одного объекта на другой, а потом про прошлый. Подача материала
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очень не понравилась(((долго заходили в парк, провели быстро кратчайшим путем к дворцу. Потом экскурсию проводила экскурсовод музея водя по разным концам дворца и рассказывая про каждый экспонат!! Ооочень долго! Все устали!!! После экскурсии дали свободного времени около 30 мин на еду и осмотр парка в 600 га, при этом ничего не пояснив(((☹️ когда пришла за 8 мин до назначенного времени, то экскурсовод уже шла к автобусу не дождавшись прихода всех участников экскурсии и до обозначенного же ею времени!
Ехала на экскурсию по большей части для осмотра парка. Поэтому полный провал!!! Самая худшая экскурсия в моей жизни(((

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