Две резиденции — и два совершенно разных мира. Екатерининский дворец ослепляет золотом и масштабом, Павловский — покоряет изяществом и уютом.
За один день вы увидите главные жемчужины царских пригородов, услышите истории Романовых и пройдёте по паркам, где гуляли императоры.
За один день вы увидите главные жемчужины царских пригородов, услышите истории Романовых и пройдёте по паркам, где гуляли императоры.
Описание экскурсии
Из Петербурга мы поедем по исторической Царскосельской дороге. Вы услышите об истории районов, памятников и событиях Второй мировой войны, которые навсегда изменили эти места.
Екатерининский дворец — шедевр Растрелли в Царском селе (2 ч)
- Мы посетим дворец и поговорим, как появилась резиденция, как её коллекции пережили войну и что здесь происходит сегодня
- Полюбуемся Янтарной комнатой
- Прогуляемся по парку с итальянскими террасами, французскими садами и английскими лужайками
Павловск и дворец, больше похожий на античную виллу (2,5 ч)
- Вы увидите личные комнаты супругов, французскую мебель, античные скульптуры и завораживающую коллекцию фарфора
- Пройдёте по ухоженному парку, который напоминает волшебный лес
- Услышите об истории любви императора Павла I и Марии Фёдоровны
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе Mercedes или Volkswagen
- Предусмотрен перерыв на кофе или перекус — не входит в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды, во дворцах экскурсии проведут местные гиды
Дополнительно оплачиваются входные билеты (проход без очереди):
- Екатерининский дворец и парк: до 1 апреля 1200 ₽ взрослый, 500 ₽ детский (до 14 лет), с 1 апреля: 1650 ₽ и 750 ₽ соответственно
- Павловский дворец и парк: 1100 ₽ взрослый, 200 ₽ детский (до 15 лет)
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6746 туристов
Мы — команда увлечённых гидов, уже более 12 лет разрабатываем и организуем экскурсии по Петербургу и его пригородам, в Выборг и Карелию. С нами вы узнаете об истории и архитектуре, мифах и легендах, известных людях и простых жителях. Необычные маршруты или классика — нам всё под силу. Расскажем о Петербурге интересно и познавательно: взрослым и детям, знатокам и любителям.
23 апреля 2026 года, в этот невероятно холодный для весны день, мы с мужем побывали на экскурсии «Царское Село и Павловск: два дворца за один день».
Организатор: Валерия Григорьева, экскурсовод Марина.
Спасибо
Организатор: Валерия Григорьева, экскурсовод Марина.
Спасибо
6900 ₽ за человека