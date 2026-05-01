Две резиденции — и два совершенно разных мира. Екатерининский дворец ослепляет золотом и масштабом, Павловский — покоряет изяществом и уютом. За один день вы увидите главные жемчужины царских пригородов, услышите истории Романовых и пройдёте по паркам, где гуляли императоры.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Из Петербурга мы поедем по исторической Царскосельской дороге. Вы услышите об истории районов, памятников и событиях Второй мировой войны, которые навсегда изменили эти места.

Екатерининский дворец — шедевр Растрелли в Царском селе (2 ч)

Мы посетим дворец и поговорим, как появилась резиденция, как её коллекции пережили войну и что здесь происходит сегодня

Полюбуемся Янтарной комнатой

Прогуляемся по парку с итальянскими террасами, французскими садами и английскими лужайками

Павловск и дворец, больше похожий на античную виллу (2,5 ч)

Вы увидите личные комнаты супругов, французскую мебель, античные скульптуры и завораживающую коллекцию фарфора

Пройдёте по ухоженному парку, который напоминает волшебный лес

Услышите об истории любви императора Павла I и Марии Фёдоровны

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе Mercedes или Volkswagen

Предусмотрен перерыв на кофе или перекус — не входит в стоимость

С вами будет один из гидов нашей команды, во дворцах экскурсии проведут местные гиды

Дополнительно оплачиваются входные билеты (проход без очереди):