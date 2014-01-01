Через мифы, байки и легенды (многие из которых правдивы) мы погрузимся в историю 📖 Санкт-Петербурга. Мы не будем пугать вас привидениями и придуманными страшилками, а шаг за шагом через фольклор познакомим вас с историей старого центра Петербурга.

Мы пройдем от самых известных памятников и ансамблей до загадочных мест, где редко можно найти прохожего.

Мы узнаем о тайнах и легендах Дворцовой площади, поговорим о том, почему Петр смотрит на город 🏙️ влюбленными глазами, найдем причину долгого строительства Исаакиевского собора, отметимся на самом романтичном (спойлер - на самом деле нет) мосту Северной Венеции.

Мы вспомним город, который уже не вернуть, обнаружим место смерти Распутина и поймем, почему место смерти Есенина нам не найти никогда.

А в конце экскурсии 🧭 нас ждет настоящая... Голландия!

Интересно?

Не пугайтесь! Вас ждет спокойная обзорная прогулка 👣 от Адмиралтейства до Новой Голландии с самыми лучшими гидами города, которая понравится и детям, и взрослым.

Наша команда - это профессиональные историки, культурологи, музееведы, искусствоведы и даже дирижер! Мы любим свой город и будем счастливы показать его вам нашими глазами.