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Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»

4.7
70 отзывов
ПЕШЕХОД Т.
ПЕШЕХОД Т. – Гид из Санкт-Петербурга
Через мифы и легенды мы погрузимся в историю 📖 Санкт-Петербурга.

Вас ждет прогулка 👣 от самых известных памятников и площадей до загадочных мест, где редко можно встретить прохожего.

Вместе с нашей командой профессиональных историков, культурологов и искусствоведов вы увидите истинный характер города и узнаете все о его загадочном прошлом.

Мы узнаем о тайнах и легендах Дворцовой площади, поговорим о мистической роли Медного всадника, найдем причину длительного строительства Исаакиевского собора, отметимся на самом романтичном мосту Петербурга.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 700 ₽ за человека

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Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»

Что вы увидите

  • Дворцовая площадь
  • Адмиралтейство
  • Сенатская площадь
  • Медный всадник
  • Нева
  • Исаакиевский собор
  • Памятник Николаю I
  • Исаакиевская площадь
  • Синий мост
  • Мариинский дворец
  • Река Мойка
  • Поцелуев мост
  • Юсуповский дворец
  • Площадь Труда
  • Николаевский дворец
  • Новая Голландия
Через мифы, байки и легенды (многие из которых правдивы) мы погрузимся в историю 📖 Санкт-Петербурга. Мы не будем пугать вас привидениями и придуманными страшилками, а шаг за шагом через фольклор познакомим вас с историей старого центра Петербурга.
Мы пройдем от самых известных памятников и ансамблей до загадочных мест, где редко можно найти прохожего.
Мы узнаем о тайнах и легендах Дворцовой площади, поговорим о том, почему Петр смотрит на город 🏙️ влюбленными глазами, найдем причину долгого строительства Исаакиевского собора, отметимся на самом романтичном (спойлер - на самом деле нет) мосту Северной Венеции.
Мы вспомним город, который уже не вернуть, обнаружим место смерти Распутина и поймем, почему место смерти Есенина нам не найти никогда.
А в конце экскурсии 🧭 нас ждет настоящая... Голландия!
Интересно?
Не пугайтесь! Вас ждет спокойная обзорная прогулка 👣 от Адмиралтейства до Новой Голландии с самыми лучшими гидами города, которая понравится и детям, и взрослым.
Наша команда - это профессиональные историки, культурологи, музееведы, искусствоведы и даже дирижер! Мы любим свой город и будем счастливы показать его вам нашими глазами.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Адмиралтейский пр. 6 Фонтан у Адмиралтейства
Место завершения
🏁 Площадь Труда
Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ПЕШЕХОД Т.
ПЕШЕХОД Т.
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70 отзывов оставили туристы

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