Царское Село — настоящий шедевр дворцово-паркового искусства. Это и роскошь регулярного французского Екатерининского парка, и изысканность пейзажного Александровского парка. Вы пройдёте по живописным местам, насладитесь умиротворяющей, но при этом торжественной атмосферой, оцените изящные постройки и узнаете о дворцовых тайнах и тонкостях жизни в императорской России.

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Описание экскурсии

Два великолепных парка

Прогуляемся по великолепному Екатерининскому парку, восхитимся его красотой и гармонией. Вы увидите Французский сад, Камеронову галерею, Турецкую баню, Мраморный мост, экзотическую Башню-руину и Китайскую беседку. И восхититесь Екатерининским дворцом — жемчужиной русского барокко.

Продолжим наше путешествие в Александровском парке — вы познакомитесь с постройками в духе Викторианской Англии и шинуазри. Пройдём по извилистым аллеям и мостикам и поговорим о жизни великих и поворотах колеса истории. И конечно, вы полюбуетесь классической архитектурой дворца.

А ещё вы узнаете:

в каком из дворцов скрывается главное сокровище — Янтарная комната;

в честь какой Екатерины назван Екатерининский Дворец

где Елизавета Петровна любила уединятся с приближенными, а Екатерина Великая заниматься литературным творчеством

почему в Александровском парке так много построек в китайском стиле и для кого был возведен целый Китайский городок

какой дворец стал постоянной и последней резиденцией императора Николая II

к бракосочетанию какого любимого внука императрицы Екатерины II строился Александровский Дворец

почему Екатерининский дворец построен в стиле самого высокого барокко, а его комнаты выполнены в стиле классицизма

и многое, многое другое!

Организационные детали