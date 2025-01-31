Царское Село — настоящий шедевр дворцово-паркового искусства.
Это и роскошь регулярного французского Екатерининского парка, и изысканность пейзажного Александровского парка.
Вы пройдёте по живописным местам, насладитесь умиротворяющей, но при этом торжественной атмосферой, оцените изящные постройки и узнаете о дворцовых тайнах и тонкостях жизни в императорской России.
Это и роскошь регулярного французского Екатерининского парка, и изысканность пейзажного Александровского парка.
Вы пройдёте по живописным местам, насладитесь умиротворяющей, но при этом торжественной атмосферой, оцените изящные постройки и узнаете о дворцовых тайнах и тонкостях жизни в императорской России.
Описание экскурсии
Два великолепных парка
Прогуляемся по великолепному Екатерининскому парку, восхитимся его красотой и гармонией. Вы увидите Французский сад, Камеронову галерею, Турецкую баню, Мраморный мост, экзотическую Башню-руину и Китайскую беседку. И восхититесь Екатерининским дворцом — жемчужиной русского барокко.
Продолжим наше путешествие в Александровском парке — вы познакомитесь с постройками в духе Викторианской Англии и шинуазри. Пройдём по извилистым аллеям и мостикам и поговорим о жизни великих и поворотах колеса истории. И конечно, вы полюбуетесь классической архитектурой дворца.
А ещё вы узнаете:
- в каком из дворцов скрывается главное сокровище — Янтарная комната;
- в честь какой Екатерины назван Екатерининский Дворец
- где Елизавета Петровна любила уединятся с приближенными, а Екатерина Великая заниматься литературным творчеством
- почему в Александровском парке так много построек в китайском стиле и для кого был возведен целый Китайский городок
- какой дворец стал постоянной и последней резиденцией императора Николая II
- к бракосочетанию какого любимого внука императрицы Екатерины II строился Александровский Дворец
- почему Екатерининский дворец построен в стиле самого высокого барокко, а его комнаты выполнены в стиле классицизма
- и многое, многое другое!
Организационные детали
- Обратите внимание: экскурсия начинается в Пушкине, добраться до места вам нужно самостоятельно — на электричке, автобусе или автомобиле
- Вход в Александровский парк бесплатный
- Вход в Екатерининский парк с 13 апреля по 30 октября: взрослые — 250 ₽, пенсионеры и студенты — 150 ₽, дети до 14 бесплатно. В зимний сезон вход в парк бесплатный
- Если вы хотите посетить Екатерининский или Александровский дворцы, вы можете сделать это самостоятельно до экскурсии или после её завершения
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате, детали уточняйте
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу и воскресенье в 11:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Музей-лицей
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5089 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
30%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село: экскурсия в императорскую резиденцию
Исследуйте историческое Царское Село, погрузитесь в атмосферу царской эпохи и узнайте о жизни великих монархов
Завтра в 09:00
29 янв в 09:00
99056934₽ за всё до 3 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Екатерининский дворец и парк
Погрузитесь в роскошь царской резиденции и откройте тайны Янтарной комнаты. Комфортный трансфер и интересная программа ждут вас
Сегодня в 09:00
29 янв в 09:00
15 500₽ за всё до 6 чел.
5.5 часов
Групповая
Путешествие в Царское Село: дворец, парк, Янтарная комната
Погрузитесь в роскошь императорской эпохи, посетив знаменитый Екатерининский дворец и Янтарную комнату
29 янв в 10:00
30 янв в 10:00
от 2700₽ за человека