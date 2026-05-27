Пройти по рекам и каналам и увидеть самые яркие достопримечательности
Хотите полюбоваться видами Петербурга с нового ракурса? С воды город предстанет перед вами совсем другим — но не менее очаровательным и величественным.
Выбирайте программу по душе, устраивайтесь на уютном диванчике комфортабельного катера и приготовьтесь делать живописные снимки.
Описание экскурсии
Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Что вас ожидает
Выбирайте один из трёх маршрутов — и отправимся в путешествие!
Маршрут 1: Петербургский Дубай
Вы увидите Газпром Арену, пройдёте под мостом ЗСД и разглядите с воды «Лахта-центр». А на обратном пути оцените современный мост Бетанкура и исторический футбольный стадион «Петровский».
Маршрут 2: Классический Петербург
Пройдём по реке Карповке мимо сердца Петербурга — Петроградской стороны. Затем выйдем в Неву, вы увидите Дворцовый, Троицкий, Литейный мосты. И самые знаменитые достопримечательности исторической части города: Адмиралтейство, Эрмитаж, Медный всадник, стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость и многое другое.
Маршрут 3: Романтическая прогулка
Вы полюбуетесь изгибом ЗСД, увидите яхт-клуб «Крестовский», «Газпром Арену», «Лахта-центр», мост Бетанкура. А когда катер выйдет в Финский залив, ощутите близость к морю.
Организационные детали
С вами будет опытный капитан — он же проведёт для вас экскурсию (по желанию)
На борту катера есть тент от дождя и ветра, тёплые пледы, бокалы, по желанию можно включить музыку
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ждановской наб
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 10132 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы — читать дальшеуменьшить
10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.
