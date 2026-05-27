Хотите полюбоваться видами Петербурга с нового ракурса? С воды город предстанет перед вами совсем другим — но не менее очаровательным и величественным. Выбирайте программу по душе, устраивайтесь на уютном диванчике комфортабельного катера и приготовьтесь делать живописные снимки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

На катере, водные по каналу грибоедова

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 12 000 ₽ за экскурсию

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Выбирайте один из трёх маршрутов — и отправимся в путешествие!

Маршрут 1: Петербургский Дубай

Вы увидите Газпром Арену, пройдёте под мостом ЗСД и разглядите с воды «Лахта-центр». А на обратном пути оцените современный мост Бетанкура и исторический футбольный стадион «Петровский».

Маршрут 2: Классический Петербург

Пройдём по реке Карповке мимо сердца Петербурга — Петроградской стороны. Затем выйдем в Неву, вы увидите Дворцовый, Троицкий, Литейный мосты. И самые знаменитые достопримечательности исторической части города: Адмиралтейство, Эрмитаж, Медный всадник, стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость и многое другое.

Маршрут 3: Романтическая прогулка

Вы полюбуетесь изгибом ЗСД, увидите яхт-клуб «Крестовский», «Газпром Арену», «Лахта-центр», мост Бетанкура. А когда катер выйдет в Финский залив, ощутите близость к морю.

