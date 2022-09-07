Петергоф
Петергоф — одна из красивейших загородных резиденций императоров. Сюда приезжают, чтобы прогуляться по аллеям парка и увидеть самые разнообразные фонтаны. Если вас смущают групповые экскурсии, но вы хотите больше узнать о Петергофе — у нас есть выход. Скачивайте наше приложение и отправляйтесь на прогулку с аудиогидом. Приложение проведет вас по маршруту — вы не заблудитесь!
Ближайшие даты:
22
апр
апр
23
апр
апр
24
апр
апр
Что вас ожидает:
- Петергоф
- Нижний парк
- Большой петергофский дворец
- Большой каскад
- Каскад «Шахматная гора»
- Монплезирский сад
- Павильон «Эрмитаж»
- Дворец Марли
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Отправьтесь в царство фонтанов и осмотрите все самое интересное в Нижнем парке Петергофа!
Ваша экскурсия начнется с погружения в историю Петергофа у фонтана "Оранжерейный". Затем вы отправитесь в путешествие по Нижнему парку, осмотрите каскад «Шахматная гора», посетите одно из самых «опасных» мест парка - «Водяную дорогу» и фонтаны-шутихи «Дубок» и «Зонтик». Прогуляетесь по красивому Монплезирскому саду и полюбуетесь прекрасной панорамой на Финский залив и Санкт-Петербург.
Вы узнаете историю фонтанов «Адам» и «Ева», проходя между которыми вам откроется захватывающий вид Большого Каскада и Петергофского дворца. Вы прогуляетесь в саду Венеры, увидите дворец Марли и «Лабиринт» - самое уединенное место парка. Вы отыщите самый необычный памятник Петру I с маленьким ребенком на руках и узнаете его историю.
Прогулка завершится у самого грандиозного и масштабного сооружения Петергофа — Большого каскада и фонтана «Самсон», которые несомненно удивят вас своим величием.
Во время прогулки вы не только насладитесь невероятной красотой паркового комплекса, но и прикоснетесь к его непростой истории, узнаете, как создавались шедевры и кто был их главным автором.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.
Как проходит аудиоэкскурсия:
- 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Парк работает ежедневно с 9:00 до 18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Вход в Нижний Парк Петергофа в зимний период бесплатный
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Посещение Большого петергофского дворца в стоимость не входит
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Вход в Нижний парк (ул. Правленская, 1)Завершение: Правленская улица, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Парк работает ежедневно с 9:00 до 18:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
7 сен 2022
Не было обзорной экскурсии. Надо к билету прилагать пошаговую инструкцию.
Е
Елена
30 авг 2022
Не удалось получить доступ к аудиоэкскурсии. Приложение установилось, сама экскурсия не скачивалась. Пустая трата денег. (Покупка на двоих, с разными телефонами, а также попытка загрузить на планшет не увенчались успехом)
В
Вера
26 авг 2022
И
Инна
30 июля 2022
Г
Гордейко
18 июля 2022
Е
Елена
5 июля 2022
Ш
Шмакова
4 июля 2022
Е
Ежова
28 июня 2022
A
Avdeewa.na5t
9 мая 2022
Экскурсия понравилась. Первый раз была в Петергофе. Впечатления чудесные. Мне было намного более комфортно с аудиогидом, тк я сама корректировала скорость прохождения экскурсии: могла, где мне хотелось, задержаться и дольше полюбоваться красотой фонтанов и природы, или же, наоборот, не задерживаться надолго около какого-то объекта.
М
Михайлов
3 мая 2022
Сама экскурсия построена грамотна, с чувством юмора и грамотной интонацией. Рассказ подробный и интересный. Охвачены все основные места в нижнем парке.
В
Валерия
26 окт 2021
Т
Татьяна
8 сен 2021
увлекательная. Подробно описан каждый памятник культуры, увлекательно подан материал про годы войны и послевоенное восстановление памятников культуры. Остались очень довольны, даже не заметили как быстро прошло время
Т
Татьяна
29 авг 2021
M
Murlykova
3 авг 2021
N
Nkoromyslova
30 июля 2021
Ещё 7 отзывов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Индивидуальные
Пешеходные
Для подростков
Для пенсионеров
История и архитектура
Необычные
Летние
Выездные
Семейные
Петергоф
Популярные места
Водные развлечения
Парки
Природа и пейзажи
Аудиогиды
Нижний парк в Петергофе
Билеты в Петергоф
Билеты
Фонтаны в Петергофе
Дворец Монплезир
Дворцы, замки и особняки
Дворец Марли
Павильон Эрмитаж
Музеи
Обзорные
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Входной билет
4 часа
Экскурсия по Нижнему парку и дворцу Петергофа (билеты включены)
Удобный способ познакомиться с великолепной загородной резиденцией на Финском заливе
около Большого Петергофского дворца
Завтра
12 апр
13 апр
14 апр
2 700₽ за билет
Групповая
5 часов
Великолепный дворец Петергофа
Автобусное путешествие в резиденцию к монаршим покоям и придворцовому парку
у Гостиного Двора
Завтра
12 апр
13 апр
14 апр
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург
30 апр
4 мая
7 мая
11 мая
3 500₽ за человека
Купить
Дата и количество участников выбирается при бронировании