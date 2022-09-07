Отправьтесь в царство фонтанов и осмотрите все самое интересное в Нижнем парке Петергофа!

Ваша экскурсия начнется с погружения в историю Петергофа у фонтана "Оранжерейный". Затем вы отправитесь в путешествие по Нижнему парку, осмотрите каскад «Шахматная гора», посетите одно из самых «опасных» мест парка - «Водяную дорогу» и фонтаны-шутихи «Дубок» и «Зонтик». Прогуляетесь по красивому Монплезирскому саду и полюбуетесь прекрасной панорамой на Финский залив и Санкт-Петербург.

Вы узнаете историю фонтанов «Адам» и «Ева», проходя между которыми вам откроется захватывающий вид Большого Каскада и Петергофского дворца. Вы прогуляетесь в саду Венеры, увидите дворец Марли и «Лабиринт» - самое уединенное место парка. Вы отыщите самый необычный памятник Петру I с маленьким ребенком на руках и узнаете его историю.

Прогулка завершится у самого грандиозного и масштабного сооружения Петергофа — Большого каскада и фонтана «Самсон», которые несомненно удивят вас своим величием.

Во время прогулки вы не только насладитесь невероятной красотой паркового комплекса, но и прикоснетесь к его непростой истории, узнаете, как создавались шедевры и кто был их главным автором.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории и достопримечательностях.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время.

Как проходит аудиоэкскурсия: