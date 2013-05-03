Жемчужина императорских загородных резиденций

Российские императоры определенно знали толк в загородных резиденциях. Петергоф — место, задуманное Петром в качестве своего приморского парадиза. Большой дворец, искусно созданные парки и великолепные фонтаны, поражавшие не только современников Петра, но и нас с вами по сей день.

Петергоф или, по-простому, Петров двор, хорош в любое время года! Летом приятно скрыться от солнечных лучей или ветреной петербургской погоды под сенью вековых деревьев, ощутить легкие брызги 💦 фонтанов и запах морского бриза. Зимой дворец радушно открывает свои двери: гораздо комфортнее передвигаться по его залам в тишине, а если выбрать удачное время, то можно очутиться в огромных залах совсем одним. Тогда-то и удастся по-настоящему насладиться этой прогулкой и вдохнуть дух былых времён.

Что вас ждёт

По прибытии в Петергоф мы отправимся в Большой дворец. В начале вы уже видели одно детище архитектора Растрелли. Как искусный мастер, он создал множество зданий в нашем городе, в том числе, он работал и над Большим дворцом Петергофа. Дворец является архитектурной доминантой в ансамбле музея-заповедника. Он соединяет Верхний сад и Нижний парк 🌳.

Вы узнаете о судьбе этого места, начиная от задумки Петра и заканчивая сегодняшними днями. Каким был задуман Петергоф, какие изменения он претерпевал, кто принимал особое участие в его развитии, как он пережил блокаду Ленинграда и как вновь воскрес, слово Феникс.

По окончании прогулки по дворцу, мы отправимся в Нижний парк 🌳. В программу нашей экскурсии 🧭 входит осмотр Большого каскада и центральной аллеи. Если вы хотите провести больше времени в парке, то сможете продолжить осмотр самостоятельно.

Важная информация

Наша дорога займёт около часа. Чтобы не терять это время зря, вы можете заранее подготовить интересующие вас вопросы или же послушать рассказ гида.

В данной программе я предоставляю трансфер на автомобиле 🚘 от места сбора и обратно (при отсутствии других пожеланий). Вы можете взять с собой все необходимые вещи: зонтик, тёплую одежду, перекус. Все вещи можно будет оставить в автомобиле 🚘 для вашего удобства.

Если вы хотите по окончании экскурсии 🧭 остаться в Петергофе и погулять 👣 самостоятельно, то сможете воспользоваться метеором, чтобы добраться назад. Он приходит к пристани у Дворцовой площади. Время отправления и стоимость билетов нужно уточнять отдельно. Также можно добраться назад на общественном транспорте или такси 🚕.