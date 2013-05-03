Петергоф — Версаль северной столицы

5
2 отзыва
Виталия С.
Виталия С. – Гид из Санкт-Петербурга
Петергоф — русский Версаль.

Наверное, вы не раз слышали эту фразу.

Давайте вместе проверим, похож ли Петергоф на Версаль.

Со мной вы отправитесь в однодневное путешествие в загородную резиденцию императоров.

Вы узнаете историю 📖 Петергофа — кто занимался строительством, какие изменения произошли и как императорская резиденция пережила Вторую мировую войну.

Мы заглянем в Большой дворец, прогуляемся по аллеям и познакомимся с самыми известными фонтанами.
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Экскурсия

8 000 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Петергоф — Версаль северной столицы
Петергоф — Версаль северной столицы

Что вы увидите 🤩

  • Дворцовая площадь
  • Центр Петербурга и его главные улицы (из автомобиля)
  • Памятник жертвам Великой Отечественной Войны
  • Петергоф: Большой дворец и Нижний парк
  • Фонтаны: Большой каскад, Самсон
  • Главная аллея и Морской канал
Жемчужина императорских загородных резиденций
Российские императоры определенно знали толк в загородных резиденциях. Петергоф — место, задуманное Петром в качестве своего приморского парадиза. Большой дворец, искусно созданные парки и великолепные фонтаны, поражавшие не только современников Петра, но и нас с вами по сей день.
Петергоф или, по-простому, Петров двор, хорош в любое время года! Летом приятно скрыться от солнечных лучей или ветреной петербургской погоды под сенью вековых деревьев, ощутить легкие брызги 💦 фонтанов и запах морского бриза. Зимой дворец радушно открывает свои двери: гораздо комфортнее передвигаться по его залам в тишине, а если выбрать удачное время, то можно очутиться в огромных залах совсем одним. Тогда-то и удастся по-настоящему насладиться этой прогулкой и вдохнуть дух былых времён.
Что вас ждёт
По прибытии в Петергоф мы отправимся в Большой дворец. В начале вы уже видели одно детище архитектора Растрелли. Как искусный мастер, он создал множество зданий в нашем городе, в том числе, он работал и над Большим дворцом Петергофа. Дворец является архитектурной доминантой в ансамбле музея-заповедника. Он соединяет Верхний сад и Нижний парк 🌳.
Вы узнаете о судьбе этого места, начиная от задумки Петра и заканчивая сегодняшними днями. Каким был задуман Петергоф, какие изменения он претерпевал, кто принимал особое участие в его развитии, как он пережил блокаду Ленинграда и как вновь воскрес, слово Феникс.
По окончании прогулки по дворцу, мы отправимся в Нижний парк 🌳. В программу нашей экскурсии 🧭 входит осмотр Большого каскада и центральной аллеи. Если вы хотите провести больше времени в парке, то сможете продолжить осмотр самостоятельно.
Важная информация
Наша дорога займёт около часа. Чтобы не терять это время зря, вы можете заранее подготовить интересующие вас вопросы или же послушать рассказ гида.
В данной программе я предоставляю трансфер на автомобиле 🚘 от места сбора и обратно (при отсутствии других пожеланий). Вы можете взять с собой все необходимые вещи: зонтик, тёплую одежду, перекус. Все вещи можно будет оставить в автомобиле 🚘 для вашего удобства.
Если вы хотите по окончании экскурсии 🧭 остаться в Петергофе и погулять 👣 самостоятельно, то сможете воспользоваться метеором, чтобы добраться назад. Он приходит к пристани у Дворцовой площади. Время отправления и стоимость билетов нужно уточнять отдельно. Также можно добраться назад на общественном транспорте или такси 🚕.
🚩 Начало и место завершения: Дворцовая площадь
Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле от места сбора, до Петергофа и обратно
  • Рассказ об истории династии Романовых и загородных резиденциях в целом
  • Экскурсионное сопровождение в Большой дворец и парк.
Что не входит
  • Входные билеты во дворец и парк
  • Личные расходы туристов.
Важная информация
  • В данной программе я предоставляю трансфер на автомобиле от места сбора и обратно (при отсутствии других пожеланий). Вы можете взять с собой все необходимые вещи: зонтик, теплую одежду, перекус. Все вещи можно будет оставить в автомобиле для вашего удобства.
  • Если Вы хотите по окончании экскурсии остаться в Петергофе и погулять самостоятельно, то Вы можете воспользоваться метеором, чтобы добраться назад. Он приходит к пристани у Дворцовой площади. Время отправления и стоимость билетов нужно уточнять отдельно.
Петергоф — Версаль северной столицы
Петергоф — Версаль северной столицы
Петергоф — Версаль северной столицы
Петергоф — Версаль северной столицы
Петергоф — Версаль северной столицы
Петергоф — Версаль северной столицы
Петергоф — Версаль северной столицы
Время проведения: Кроме понедельника - это выходной в Петергофе. Возможны изменения!
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виталия С.
Виталия С.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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