Дорога жизни: Память и мужество Ленинграда в годы блокады! История блокадного Ленинграда – одна из самых трагических в Великой Отечественной войне. Экскурсия вдоль знаменитой «Дороги жизни» закончится на берегу Ладожского озера, того самого, благодаря которому Ленинград выжил. Эта тонкая нить, которую ценой невероятных усилий сумели протянуть защитники Ленинграда, дарила жизнь и надежду. Мы посетим мемориалы вдоль «Дороги жизни» и вспомним о мужестве и подвигах защитников города и ленинградцев. Что вас ожидает:

Трассовая экскурсия, в ходе которой мы поговорим об истории этого священного для каждого ленинградца пути. Вы сможете поклониться и возложить цветы к следующим памятникам;

«Блокадная регулировщица» – на памятнике из белого, «обледенелого» камня горельеф регулировщицы, указывающей путь машинам во льдах;

памятник «Цветок жизни» – символу трагической судьбы детей блокадного Ленинграда;

восемь бетонных плит со страницами из дневника Тани Савичевой, ставшего частью свидетельств обвинения на Нюрнбергском процессе;

Аллея, состоящая из девяти сотен берёз – по числу блокадных дней;

Памятный знак «Балтийские крылья» – основу монумента составляет врытое в землю хвостовое оперение самолета;

«Румболовская гора» –узнаете, что символизирует дубовый лист, лист лавра, а что маленький черный желудь;

Памятник полуторке – эти машины по льду Ладожского озера шли из Кобоны в Ленинград, и обратно… Водители погибали каждый день, спасая другие жизни ценой своей собственной;

Сохраненный участок мощённой камнем «Дороги Жизни»;

«Катюша» –памятник реактивной системе залпового огня, получившей в народе ласковое название «Катюша»;

Мемориал «Разорванное кольцо» – две арки из железобетона символизирующие кольцо блокады. Скульптура установлена у спуска, где заканчивалась сухопутная часть Дороги жизни и начиналась опасная ледяная трасса;

В посёлке «Ладожское озеро» вас ждет экспозиция музея «Дорога жизни», здание музея символизирует глыбу ладожского льда. У вас будет свободное время и, по желанию, привал на берегу Ладожского озера (возьмите с собой перекус, термос с чаем). Важная информация:.

В посёлке «Ладожское озеро» вас ждет экспозиция музея «Дорога жизни», здание музея символизирует глыбу ладожского льда. У вас будет свободное время и, по желанию, привал на берегу Ладожского озера (возьмите с собой перекус, термос с чаем). Важная информация:.

• В посёлке «Ладожское озеро» вас ждет экспозиция музея «Дорога жизни», здание музея символизирует глыбу ладожского льда. У вас будет свободное время и, по желанию, привал на берегу Ладожского озера (возьмите с собой перекус, термос с чаем). Важная информация: