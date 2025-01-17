Посетите мемориалы вдоль «Дороги жизни» и узнайте о мужестве защитников Ленинграда, которые ценой жизни обеспечили выживание города. Насладитесь видами Ладожского озера, символизирующего надежду и стойкость блокадного Ленинграда.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Дорога жизни: Память и мужество Ленинграда в годы блокады! История блокадного Ленинграда – одна из самых трагических в Великой Отечественной войне. Экскурсия вдоль знаменитой «Дороги жизни» закончится на берегу Ладожского озера, того самого, благодаря которому Ленинград выжил. Эта тонкая нить, которую ценой невероятных усилий сумели протянуть защитники Ленинграда, дарила жизнь и надежду. Мы посетим мемориалы вдоль «Дороги жизни» и вспомним о мужестве и подвигах защитников города и ленинградцев. Что вас ожидает:
- Трассовая экскурсия, в ходе которой мы поговорим об истории этого священного для каждого ленинградца пути. Вы сможете поклониться и возложить цветы к следующим памятникам;
- «Блокадная регулировщица» – на памятнике из белого, «обледенелого» камня горельеф регулировщицы, указывающей путь машинам во льдах;
- памятник «Цветок жизни» – символу трагической судьбы детей блокадного Ленинграда;
- восемь бетонных плит со страницами из дневника Тани Савичевой, ставшего частью свидетельств обвинения на Нюрнбергском процессе;
- Аллея, состоящая из девяти сотен берёз – по числу блокадных дней;
- Памятный знак «Балтийские крылья» – основу монумента составляет врытое в землю хвостовое оперение самолета;
- «Румболовская гора» –узнаете, что символизирует дубовый лист, лист лавра, а что маленький черный желудь;
- Памятник полуторке – эти машины по льду Ладожского озера шли из Кобоны в Ленинград, и обратно… Водители погибали каждый день, спасая другие жизни ценой своей собственной;
- Сохраненный участок мощённой камнем «Дороги Жизни»;
- «Катюша» –памятник реактивной системе залпового огня, получившей в народе ласковое название «Катюша»;
- Мемориал «Разорванное кольцо» – две арки из железобетона символизирующие кольцо блокады. Скульптура установлена у спуска, где заканчивалась сухопутная часть Дороги жизни и начиналась опасная ледяная трасса;
В посёлке «Ладожское озеро» вас ждет экспозиция музея «Дорога жизни», здание музея символизирует глыбу ладожского льда. У вас будет свободное время и, по желанию, привал на берегу Ладожского озера (возьмите с собой перекус, термос с чаем). Важная информация:.
В посёлке «Ладожское озеро» вас ждет экспозиция музея «Дорога жизни», здание музея символизирует глыбу ладожского льда. У вас будет свободное время и, по желанию, привал на берегу Ладожского озера (возьмите с собой перекус, термос с чаем). Важная информация:.
• В посёлке «Ладожское озеро» вас ждет экспозиция музея «Дорога жизни», здание музея символизирует глыбу ладожского льда. У вас будет свободное время и, по желанию, привал на берегу Ладожского озера (возьмите с собой перекус, термос с чаем). Важная информация:
- Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь.
- По желанию, возьмите небольшой перекус для мини-пикника.
- Транспортное обслуживание для группы до 4-х человек. Для детей есть бустер (по запросу).
- Понедельник и вторник в музее выходные, но поездка всё равно может состояться!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- "Блокадная регулировщица" - на памятнике из белого, "обледенелого" камня горельеф регулировщицы, указывающей путь машинам во льдах
- Памятник «Цветок жизни» - символу трагической судьбы детей блокадного Ленинграда
- Восемь бетонных плит со страницами из дневника Тани Савичевой, ставшего частью свидетельств обвинения на Нюрнбергском процессе
- Аллея, состоящая из девяти сотен берёз - по числу блокадных дней
- Памятный знак «Балтийские крылья» - основу монумента составляет врытое в землю хвостовое оперение самолета
- «Румболовская гора» - узнаете, что символизирует дубовый лист, лист лавра, а что маленький черный желудь
- Памятник полуторке - эти машины по льду Ладожского озера шли из Кобоны в Ленинград, и обратно… Водители погибали каждый день, спасая другие жизни ценой своей собственной
- Сохраненный участок мощённой камнем «Дороги Жизни»
- Катюша «- памятник реактивной системе залпового огня, получившей в народе ласковое название» Катюша
- Мемориал «Разорванное кольцо» - две арки из железобетона символизирующие кольцо блокады. Скульптура установлена у спуска, где заканчивалась сухопутная часть Дороги жизни и начиналась опасная ледяная трасса
- В посёлке "Ладожское озеро" вас ждет экспозиция музея "Дорога жизни", здание музея символизирует глыбу ладожского льда
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей: /n/nВзрослые - 400 р/n/nШкольники, пенсионеры и студенты - 200 р
- Обед / перекус
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия подойдет взрослым и семьям с детьми любого возраста (рассказы адаптируются)
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей профессиональной команды
- Гид подъедет за вами в отель (аэропорт, на вокзал) и после экскурсии отвезет в заранее согласованное место. Вам не надо будет тратить время, силы и деньги на дорогу
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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