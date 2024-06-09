Вас ждёт чудесное путешествие по водным артериям Северной столицы.
Нева и мосты над каналами, крейсер «Аврора» и Ростральные колонны, грандиозный Эрмитаж и таинственная Петропавловская крепость — вы всё рассмотрите с расстояния нескольких метров, отдыхая на палубе теплохода. Если будет прохладно — закутаетесь в уютный плед. И непременно сделаете красивые панорамные фото!
Нева и мосты над каналами, крейсер «Аврора» и Ростральные колонны, грандиозный Эрмитаж и таинственная Петропавловская крепость — вы всё рассмотрите с расстояния нескольких метров, отдыхая на палубе теплохода. Если будет прохладно — закутаетесь в уютный плед. И непременно сделаете красивые панорамные фото!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание аудиогида
Что вас ожидает
- Зимняя канавка — живописный рукотворный канал длиной 228 м. Через Зимнюю канавку выйдем в акваторию Невы.
- Адмиралтейство — один из главных символов города
- Медный всадник — легендарный памятник Петру I, за которым открывается вид на грандиозный Исаакиевский собор.
- Дворцовый мост, к которому мы следуем мимо Адмиралтейства и спуска со львами
- Ростральные колонны, вид на здание Биржи и крейсер «Аврора»
- Петропавловская крепость во всей суровой красе
- Домик Петра рядом с парусным фрегатом «Благодать»
- Пантелеймоновский мост, Инженерный замок, памятник Чижику-Пыжику на набережной Фонтанки
Во время поездки вас будет сопровождать наш авторский аудиогид, который расскажет об истории Санкт-Петербурга и его архитектуре, а также сообщит интересные факты о городе.
Организационные детали
- Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида: на корабле будет транслироваться авторский аудиогид на русском языке (без наушников)
- На теплоходе нет бара или ресторана, но есть столики и стулья. Вы можете взять еду и напитки с собой
- Чтобы прогулка была комфортной даже в прохладную погоду, вам бесплатно предоставляются пледы. Однако в дождь пледы не предусмотрены.
- На каждом теплоходе есть туалет, открытая палуба и салон с панорамным остеклением — вы можете перемещаться между ними во время прогулки
ежедневно в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 и 20:30
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 050 ₽
|Дети до 7 лет
|600 ₽
|Пенсионеры
|750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея-квартиры Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 и 20:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 85 туристов
Здравствуйте! Наша компания — собственник флота прогулочных теплоходов в Санкт-Петербурге. Мы организуем прогулки по рекам и каналам города. Все наши теплоходы в отличном состоянии и не старше 2016 года. Мы имеем все необходимые страховки и лицензии. А наши капитаны — многолетний опыт. Будем рады показать вам Северную столицу с самого красивого ракурса — с воды!Задать вопрос
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