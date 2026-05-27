Полуденный выстрел — не просто традиция, а живая история Санкт-Петербурга, неразрывно связанная с Петропавловской крепостью. Каждый день ровно в 12:00 с Нарышкина бастиона раздаётся пушечный залп, знаменуя середину дня. За этим зрелищем лучше всего наблюдать на борту теплохода в середине Невы.
Описание экскурсии
К полудню мы подойдём на теплоходе к Петропавловской крепости, чтобы увидеть и услышать, как стреляет пушка.
По пути вы полюбуетесь видами на Заячий остров, Стрелку Васильевского острова с Ростральными колоннами, Марсово поле, Летний сад, Инженерный и Шереметевский дворцы. А ещё — на знаменитые мосты с расстояния в несколько метров.
Послушаете информацию о достопримечательностях Петербурга с помощью аудиогида.
Организационные детали
- Все теплоходы имеют необходимые разрешения и лицензии, оборудованы спасательными средствами
- На теплоходе есть закрытый салон и открытая палуба. В зависимости от погоды вы сможете любоваться городом с удобного места. Можете взять еду и напитки с собой
- Прогулка без сопровождения гида. На борту работает аудиогид
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акватории
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|885 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 959 туристов
Наша компания — собственник флота прогулочных теплоходов в Санкт-Петербурге. Мы организуем прогулки по рекам и каналам города. Все наши теплоходы в отличном состоянии и не старше 2016 года. Мы имеем все необходимые страховки и лицензии. А наши капитаны — многолетний опыт. Будем рады показать вам Северную столицу с самого красивого ракурса — с воды!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
