4 отзыва оставили туристы

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Прогулка со Смертью по Васильевскому острову

5
4 отзыва
Георгий Р.
Георгий Р. – Гид из Санкт-Петербурга
Театрализованная экскурсия ⛳, на которой вы — главный герой, город 🏙️ — сцена, а ваш партнер по путешествию — фигура в черном плаще — сама Смерть, которая знает о Петербурге все.

Именно она станет вашим проводником и покажет таинственную сторону Васильевского острова, а для наглядности — оживит несколько героев своих рассказов.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 800 ₽ за человека

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Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
Экскурсия познакомит вас с таинственной стороной Васильевского острова. Вашим проводником станет сама Смерть, которая, конечно, помнит и знает все об истории 📖 Петербурга.
В процессе прогулки вы подвергнетесь нападению оживших героев рассказа Смерти. Будет довольно страшно, поэтому экскурсия ⛳ для 14+

Вы увидите:

    Улицу Репина - самую узкую улицу города
    Таинственный двор Духов
    Сфинксов на Университетской набережной
    Дом, в котором жил поэт Гумилев
    Старинные деревянные ворота
    Подземные переходы под домами

    Вы узнаете:

      Что такое Анатомический театр и где он находился в Петербурге
      Где находится вход в подземный мир, который указала Алеше черная курица в одноименной сказке
      Как сватался Достоевский к революционерке
      Какую загадку хранят сфинксы фараона Аменхотепа?
      Приходите, будет страшно интересно!
      Что входит
      • Услуги гида
      Начало
      🚩 Кадетская линия Васильевского острова дом 1
      Место завершения
      🏁 Университетская набережная, сфинксы
      Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
      Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
      Прогулка со Смертью по Васильевскому острову
      Прогулка со Смертью по Васильевскому острову

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Георгий Р.
      Георгий Р.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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      4 отзыва оставили туристы

      Георгий Р. проводит ещё 4 экскурсии

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