4 отзыва оставили туристы

Экскурсия познакомит вас с таинственной стороной Васильевского острова. Вашим проводником станет сама Смерть, которая, конечно, помнит и знает все об истории 📖 Петербурга.
В процессе прогулки вы подвергнетесь нападению оживших героев рассказа Смерти. Будет довольно страшно, поэтому экскурсия ⛳ для 14+
Вы увидите:
Улицу Репина - самую узкую улицу города
Таинственный двор Духов
Сфинксов на Университетской набережной
Дом, в котором жил поэт Гумилев
Старинные деревянные ворота
Подземные переходы под домами
Вы узнаете:
Что такое Анатомический театр и где он находился в Петербурге
Где находится вход в подземный мир, который указала Алеше черная курица в одноименной сказке
Как сватался Достоевский к революционерке
Какую загадку хранят сфинксы фараона Аменхотепа?
Приходите, будет страшно интересно!