4 отзыва оставили туристы

Экскурсия познакомит вас с таинственной стороной Васильевского острова. Вашим проводником станет сама Смерть, которая, конечно, помнит и знает все об истории 📖 Петербурга.

В процессе прогулки вы подвергнетесь нападению оживших героев рассказа Смерти. Будет довольно страшно, поэтому экскурсия ⛳ для 14+

Вы увидите:

Улицу Репина - самую узкую улицу города

Таинственный двор Духов

Сфинксов на Университетской набережной

Дом, в котором жил поэт Гумилев

Старинные деревянные ворота

Подземные переходы под домами

Вы узнаете:

Что такое Анатомический театр и где он находился в Петербурге

Где находится вход в подземный мир, который указала Алеше черная курица в одноименной сказке

Как сватался Достоевский к революционерке

Какую загадку хранят сфинксы фараона Аменхотепа?

Приходите, будет страшно интересно!