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Псков - Изборск - Печоры (1 день)

4.9
14 отзывов
ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
Псков - Изборск - Печоры (1 день)
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  • 👥Групповая
  • 🧘На выходные
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 15.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 600 ₽ за человека

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Псков - Изборск - Печоры (1 день)
Псков - Изборск - Печоры (1 день)

Что вы увидите

  • Псковский кремль
  • Троицкий собор
  • Изборская крепость
  • Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь
  • Словенские источники
Экскурсия по маршруту Псков - Изборск - Печоры на автобусе 🚌 из Санкт-Петербурга подарит Вам массу положительных эмоций, а посещение православных святых и исторических мест зарядит мощнейшей энергетикой.
Это одна из самых интересных, насыщенных и информативных экскурсий, которую мы предлагаем вниманию всех любителей древнерусской культуры. За один выходной день, проведенный в старинном Пскове и его пригородах, имеющих древнюю, богатую событиями удивительную историю 📖, можно увидеть многое из того, чем богата русская земля.
Программа тура Псков - Изборск - Печоры на 1 день из СПб
Расстояние - 295 км от Петербурга
7. 30 - отправление из автобуса Санкт-Петербурга. Экскурсию ⛳ по маршруту следования проводит наш экскурсовод.
12. 00 (ориентировочно) - прибытие в Псков.
в программе: посещение Псковского кремля и Троицкого собора. Кремль (по-псковски Кром) впервые упоминается в летописи в 903 году. В центре Кремля расположен Троицкий собор. Здесь торжественными молебнами отмечались все важнейшие события жизни города, в том числе по случаю победы в Ледовом побоище. (1242), снятие осады Пскова (1581, 1615). Здесь же встречали будущую супругу Ивана III принцессу Софью Палеолог, Ивана Грозного, Петра I, Екатерину Великую, Александра I, Александра II, Николая II. Во время экскурсии 🧭 вы узнаете историю города, Кремля и познакомитесь с его легендами.
По завершении экскурсии по Кремлю предусмотрен обед (Оплачивается дополнительно).
Переезд из Пскова в Изборск
15:30 - Изборск. Экскурсия по Изборской крепости.
Ансамбль Изборской крепости XIV – XVII веков находится в 30 км от Пскова и сохранил свою всю тысячелетнюю планировочную и градостроительную структуру, традиционные крестьянские селения и усадьбы, археологические памятники разных эпох. Изборск был основан славянами-кривичами на городище, которое в настоящее время называют Труворовым. В «Повести временных лет» упоминается о призвании трех варяжских братьев, из которых «старейших Рюрик седе в Новегороде, а другой Синеус, на Беле-озере, а третий Изборьсте, Трувор». Также мы посетим Словенские источники – красивейшее место со «святой водой».
Отправление автобуса по маршруту Изборск - Печоры
17:00(ориентировочно) - Печоры. Прибытие в Псково-Печорский Свято-Успенский мужской монастырь, который ведет свою историю более 500 лет. На территории монастыря - одиннадцать храмов. Именно здесь взращивались семена Православной веры, посеянные в X веке святой равноапостольной княгиней Ольгой. Все предания о необъяснимых чудесах и современную жизнь монастыря вы узнаете из рассказа экскурсовода.
23. 00 (ориентировочно) - прибытие в Санкт-Петербург.
Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Стоимость входных билетов на посещение достопримечательностей
  • Пожертвование в монастырь
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 улица Думская, д. 2 (ст. м. "Невский проспект")
Место завершения
🏁 улица Думская, д.2 (ст.м. "Невский проспект", выход на Михайловскую улицу)
Псков - Изборск - Печоры (1 день)
Псков - Изборск - Печоры (1 день)
Псков - Изборск - Печоры (1 день)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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14 отзывов оставили туристы

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