Пушкин и Павловск — места, окутанные атмосферой царских времен. Вы побываете в бывшей императорской резиденции и дворцово-парковом ансамбле XVIII века. Пройдете по следам исторических личностей и заглянете в императорские покои.
Узнайте тайны, связанные с Янтарной комнатой и посмотрите величественный памятник русского классицизма — Павловский дворец!
Узнайте тайны, связанные с Янтарной комнатой и посмотрите величественный памятник русского классицизма — Павловский дворец!
Описание экскурсииЭкскурсия познакомит вас с великолепием двух императорских резиденций — Царского Села и Павловска. Мы проедем по Царскосельской дороге, посетим Екатерининский дворец с легендарной Янтарной комнатой, прогуляемся по изысканным аллеям Екатерининского парка, а затем отправимся в Павловск — дворцово-парковый ансамбль конца XVIII века. Екатерининский дворец Жемчужина русского барокко, созданная лучшими архитекторами своего времени. Его Золотая анфилада, парадные залы и знаменитая Янтарная комната поражают великолепием, а Екатерининский парк объединяет строгую регулярность и изящество пейзажных аллей. Павловский дворец Гармония архитектуры и природы, летняя резиденция императора Павла I. В Большом дворце вас ждут изысканные интерьеры и богатые коллекции европейского искусства, а знаменитый Павловский парк по праву считается одним из красивейших пейзажных парков Европы. Важная информация:
- Для посещения дворцов необходимо иметь при себе паспорт.
- В случае приобретения льготного билета необходимо иметь при себе подтверждающий льготу документ.
По субботам в 11:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатерининский дворец и парк
- Янтарную комнату
- Павловский дворец и парк
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспорт
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 11:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Для посещения дворцов необходимо иметь при себе паспорт
- В случае приобретения льготного билета необходимо иметь при себе подтверждающий льготу документ
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
Выездная автобусная экскурсия в Павловск (Павловский дворец и парк)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:30
23 ноя в 12:30
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село и Павловск за 1 день (из Пушкина)
Две императорские резиденции - от блистательных дней до трагических событий
Начало: В Пушкине
Завтра в 10:00
24 ноя в 10:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Идиллический Павловск
Посетить царский дворец, погулять по пейзажному парку и узнать историю этих волшебных мест
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 900 ₽ за всё до 2 чел.