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Путешествие в средневековый Выборг (для школьной группы)

ТурсервисСПб
ТурсервисСПб – Гид из Санкт-Петербурга
На автобусной экскурсии 🧭 из Санкт-Петербурга в Выборг вас ждёт самый увлекательный урок по истории 📖 России.

Вы увидите настоящий рыцарский замок 🏰 – единственный в стране, прогуляетесь 👣 по старым улочкам, пройдёте по Ратушной и Рыночной площадям, побываете в усадьбе Бюргера и приготовите знаменитые выборгские крендельки.

Проведите день, как настоящий средневековый горожанин.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-55 человек

  • 2 050 ₽ за экскурсию

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Путешествие в средневековый Выборг (для школьной группы)
Путешествие в средневековый Выборг (для школьной группы)

Что вы увидите

  • Выборгский замок
  • Ратушная площадь
  • Рыночная площадь
  • Усадьба Бюргера
  • Церковь святых Петра и Павла
  • Анненские оборонительные укрепления
  • Памятник Петру I
  • Ретротрамвай
  • Часовая башня
Приглашаем своим классом отправиться на урок по истории 📖 России! В Выборге вас ждет рыцарская романтика - самый настоящий рыцарский замок 🏰. Он единственный на территории России. Кроме этого, мы прогуляемся по старым замощенным улицам, полюбуемся удивительной архитектурой, увидим уютные уголки и площади - Ратушную, Рыночную, побываем в Доме бюргера и познакомимся с жизнью горожанина средних веков, а также примем участие в мастер-классе по выпечке знаменитых выборгских кренделей! Экскурсия ⛳ Санкт-Петербург - Выборг на 1 день считается одной из самых интересных.

Программа экскурсии 🧭 из Спб в Выборг с мастер-классом по выпечке кренделя:

  • 09:00 - отправление на экскурсию от школы из Спб, автобус подается на посадку за 15-20 минут. Экскурсия по трассе в процессе движения. Предусмотрена 1 техническая остановка в Огоньках (чай и кофе за доп. плату, туалет - бесплатно). Из панорамных окон автобуса в полной мере можно насладиться видами Карельской природы - густыми лесами, гранитными скалами, озерами, валунами.
  • 12:00 - прибытие в Выборг и начало пешеходной экскурсии по старой части города. Достопримечательности 🏛️ Выборга, которые мы осматриваем на экскурсии - Замок, Ратушная площадь, Рыночная площадь, Усадьба Бюргера, церковь ⛪ святых Петра и Павла, Анненские оборонительные укрепления, памятник Петру I, ретротрамвай, Часовая башня.
  • 14:30 - мастер-класс по выпечке кренделя и горячий обед (обед оплачивается дополнительно).
  • В программе предусмотрена костюмированная лекция об истории кренделя, о его диковинных рецептах и процессе изготовления. Вы узнаете все секреты закваски теста, разделки и формования кренделей, а также особенные выборгские тонкости выпекания знаменитого лакомства. Каждому гостю предоставляется отдельная заготовка. А затем состоится дегустация с чаем! Пока крендели выпекаются мы готовы предложить вам средневековую трапезу.
  • 20:00 (ориентировочно) - прибытие в Санкт-Петербург к школе.
Важная информация
  • Экскурсия проводится для групп от 20 человек.
Что входит
  • транспортное обслуживание
  • экскурсионное обслуживание
  • входные билеты на территорию рыцарского замка
  • мастер-класс
  • экскурсия по Выборгу
Что не входит
  • Личные расходы
  • Трансфер, если школа удалена от центра СПБ – 5400 руб, школа в Кудрово
  • Мурино, Рыбацкое - 7200 руб. Доплата не требуется для Центрального
  • Адмиралтейского, Василеостровского и Петроградского районов.
  • Подъем на башню Святого Олафа - 500 руб. для всех категорий.
  • Обед - 350 руб.
Начало
🚩 От школы
Место завершения
🏁 Ваша школа
Путешествие в средневековый Выборг (для школьной группы)
Путешествие в средневековый Выборг (для школьной группы)
Путешествие в средневековый Выборг (для школьной группы)
Путешествие в средневековый Выборг (для школьной группы)
Путешествие в средневековый Выборг (для школьной группы)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТурсервисСПб
ТурсервисСПб
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