Приглашаем своим классом отправиться на урок по истории 📖 России! В Выборге вас ждет рыцарская романтика - самый настоящий рыцарский замок 🏰. Он единственный на территории России. Кроме этого, мы прогуляемся по старым замощенным улицам, полюбуемся удивительной архитектурой, увидим уютные уголки и площади - Ратушную, Рыночную, побываем в Доме бюргера и познакомимся с жизнью горожанина средних веков, а также примем участие в мастер-классе по выпечке знаменитых выборгских кренделей! Экскурсия ⛳ Санкт-Петербург - Выборг на 1 день считается одной из самых интересных.

Программа экскурсии 🧭 из Спб в Выборг с мастер-классом по выпечке кренделя:

09:00 - отправление на экскурсию от школы из Спб, автобус подается на посадку за 15-20 минут. Экскурсия по трассе в процессе движения. Предусмотрена 1 техническая остановка в Огоньках (чай и кофе за доп. плату, туалет - бесплатно). Из панорамных окон автобуса в полной мере можно насладиться видами Карельской природы - густыми лесами, гранитными скалами, озерами, валунами.

12:00 - прибытие в Выборг и начало пешеходной экскурсии по старой части города. Достопримечательности 🏛️ Выборга, которые мы осматриваем на экскурсии - Замок, Ратушная площадь, Рыночная площадь, Усадьба Бюргера, церковь ⛪ святых Петра и Павла, Анненские оборонительные укрепления, памятник Петру I, ретротрамвай, Часовая башня.

14:30 - мастер-класс по выпечке кренделя и горячий обед (обед оплачивается дополнительно).

В программе предусмотрена костюмированная лекция об истории кренделя, о его диковинных рецептах и процессе изготовления. Вы узнаете все секреты закваски теста, разделки и формования кренделей, а также особенные выборгские тонкости выпекания знаменитого лакомства. Каждому гостю предоставляется отдельная заготовка. А затем состоится дегустация с чаем! Пока крендели выпекаются мы готовы предложить вам средневековую трапезу.

20:00 (ориентировочно) - прибытие в Санкт-Петербург к школе.

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