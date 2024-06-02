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Рыбалка в Финском заливе

Отправиться на охоту за обитателями водных глубин на комфортном катере и устроить пикник на борту
Мы изменим ваше представление о рыбалке! Да-да, не обязательно садиться в тесную 4-местную надувную лодку и рыбачить в спартанских условиях.

Вас ждёт путешествие со всеми удобствами: мы предоставим комфортабельный катер, снасти, включим вашу любимую музыку и приготовим обед на борту. Приятный отдых от городской суеты гарантирован!
5
2 отзыва
Рыбалка в Финском заливе
Рыбалка в Финском заливе
Рыбалка в Финском заливе

Описание экскурсии

Рыбка большая и маленькая

Приглашаем вас отлично провести время на комфортном 8-метровом катере. Мы отправимся в акваторию Невы и Невской губы: там, возле дамбы, шлюзов и на промывах отлично ловится окунь и судак. Также мы подойдём к камышам около Кронштадта и попробуем поймать на крючок щуку.

Всё под ключ

На катере есть всё для вашего удобства: стол, мягкие сиденья, туалет, пледы, крытый тент, музыка и даже матрас для загара на крыше. Большой запалубленный нос, прочная крыша — рыбачить можно с любого места! Для тех, у кого нет удочки, мы предоставим всю необходимую оснастку. Также на борту есть эхолот, стаканы для троллинга. Капитан — профессиональный гид-рыболов со стажем: он проведёт инструктаж и объяснит тонкости рыбной ловли.

Приятный бонус

Вы можете взять на борт свою еду и напитки. По желанию мы приготовим уху из вашего улова прямо на катере.

Организационные детали

  • В цену включены блёсна, удила и другие расходные снасти. Также мы предоставим вам на выбор 6 различных спиннингов от любительских до профессиональных, включая два троллинговых.
  • Мы обеспечиваем спасательными жилетами каждого члена экипажа
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию и за отдельную плату вы сможете приобрести холодное пиво на борту, если принесённые с собой напитки закончатся.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Приморская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин
Валентин — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 71 туриста
Здравствуйте, меня зовут Валентин. Рыбалка — моё хобби вот уже более 7 лет. В Санкт-Петербурге живу 5 лет, всё это время рыбачу. С прошлого сезона рыбачу со своего катера, в этом сезоне набрался смелости поделиться своим увлечением и хорошим настроением с жителями и гостями Санкт-Петербурга.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Алёна
Дарили рыбалку родителям на День рождения! Договорились за месяц, все договорённости были соблюдены. Организатор Валентин очень пунктуальный, все подробно объяснил и уточнил. Капитан Александр и гид Никита -отличная команда! Родители остались очень довольны: наловили рыбы (судака и окуня, как и обещали организаторы) и приехали домой счастливые, всем хвастались)), большое спасибо!!
Дарили рыбалку родителям на День рождения! Договорились за месяц, все договорённости были соблюдены. Организатор Валентин очень
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В
Путешествие очень понравилось, несмотря на то, чтобы было мало поклёвок. Всё прошло отлично, мы до сих пор вспоминаем. Спасибо вам большое!
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