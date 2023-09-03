Рыбалка в Финском заливе

Отправиться на охоту за обитателями водных глубин на комфортном катере и устроить пикник на борту

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Ответы на вопросы
Мы изменим ваше представление о рыбалке! Да-да, не обязательно садиться в тесную 4-местную надувную лодку и рыбачить в спартанских условиях.

Вас ждёт путешествие со всеми удобствами: мы предоставим комфортабельный катер, снасти, включим вашу любимую музыку и приготовим обед на борту. Приятный отдых от городской суеты гарантирован!
Рыбалка в Финском заливе
Рыбалка в Финском заливе
Рыбалка в Финском заливе
Рыбалка в Финском заливе
Рыбалка в Финском заливе
Рыбалка в Финском заливе
Рыбалка в Финском заливе
Рыбалка в Финском заливе
Рыбалка в Финском заливе
Рыбалка в Финском заливе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рыбка большая и маленькая

Приглашаем вас отлично провести время на комфортном 8-метровом катере. Мы отправимся в акваторию Невы и Невской губы: там, возле дамбы, шлюзов и на промывах отлично ловится окунь и судак. Также мы подойдём к камышам около Кронштадта и попробуем поймать на крючок щуку.

Всё под ключ

На катере есть всё для вашего удобства: стол, мягкие сиденья, туалет, пледы, крытый тент, музыка и даже матрас для загара на крыше. Большой запалубленный нос, прочная крыша — рыбачить можно с любого места! Для тех, у кого нет удочки, мы предоставим всю необходимую оснастку. Также на борту есть эхолот, стаканы для троллинга. Капитан — профессиональный гид-рыболов со стажем: перед началом экскурсии он проведёт инструктаж, объяснит тонкости рыбной ловли.

Приятный бонус

Вы можете взять на борт свою еду и напитки. По желанию мы приготовим уху из вашего улова прямо на катере.

Организационные детали

  • В цену включены блёсна, удила и другие расходные снасти. Также мы предоставим вам на выбор 6 различных спиннингов от любительских до профессиональных, включая два троллинговых.
  • Мы обеспечиваем спасательными жилетами каждого члена экипажа
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию и за отдельную плату вы сможете приобрести холодное пиво на борту, если принесённые с собой напитки закончатся.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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