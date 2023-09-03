Отправиться на охоту за обитателями водных глубин на комфортном катере и устроить пикник на борту
Вас ждёт путешествие со всеми удобствами: мы предоставим комфортабельный катер, снасти, включим вашу любимую музыку и приготовим обед на борту. Приятный отдых от городской суеты гарантирован!
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Описание
Что вас ожидает
Рыбка большая и маленькая
Приглашаем вас отлично провести время на комфортном 8-метровом катере. Мы отправимся в акваторию Невы и Невской губы: там, возле дамбы, шлюзов и на промывах отлично ловится окунь и судак. Также мы подойдём к камышам около Кронштадта и попробуем поймать на крючок щуку.
Всё под ключ
На катере есть всё для вашего удобства: стол, мягкие сиденья, туалет, пледы, крытый тент, музыка и даже матрас для загара на крыше. Большой запалубленный нос, прочная крыша — рыбачить можно с любого места! Для тех, у кого нет удочки, мы предоставим всю необходимую оснастку. Также на борту есть эхолот, стаканы для троллинга. Капитан — профессиональный гид-рыболов со стажем: перед началом экскурсии он проведёт инструктаж, объяснит тонкости рыбной ловли.
Приятный бонус
Вы можете взять на борт свою еду и напитки. По желанию мы приготовим уху из вашего улова прямо на катере.
Организационные детали
- В цену включены блёсна, удила и другие расходные снасти. Также мы предоставим вам на выбор 6 различных спиннингов от любительских до профессиональных, включая два троллинговых.
- Мы обеспечиваем спасательными жилетами каждого члена экипажа
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию и за отдельную плату вы сможете приобрести холодное пиво на борту, если принесённые с собой напитки закончатся.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Беговая»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.