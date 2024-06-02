Мы изменим ваше представление о рыбалке! Да-да, не обязательно садиться в тесную 4-местную надувную лодку и рыбачить в спартанских условиях. Вас ждёт путешествие со всеми удобствами: мы предоставим комфортабельный катер, снасти, включим вашу любимую музыку и приготовим обед на борту. Приятный отдых от городской суеты гарантирован!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Рыбка большая и маленькая

Приглашаем вас отлично провести время на комфортном 8-метровом катере. Мы отправимся в акваторию Невы и Невской губы: там, возле дамбы, шлюзов и на промывах отлично ловится окунь и судак. Также мы подойдём к камышам около Кронштадта и попробуем поймать на крючок щуку.

Всё под ключ

На катере есть всё для вашего удобства: стол, мягкие сиденья, туалет, пледы, крытый тент, музыка и даже матрас для загара на крыше. Большой запалубленный нос, прочная крыша — рыбачить можно с любого места! Для тех, у кого нет удочки, мы предоставим всю необходимую оснастку. Также на борту есть эхолот, стаканы для троллинга. Капитан — профессиональный гид-рыболов со стажем: он проведёт инструктаж и объяснит тонкости рыбной ловли.

Приятный бонус

Вы можете взять на борт свою еду и напитки. По желанию мы приготовим уху из вашего улова прямо на катере.

Организационные детали