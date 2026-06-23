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Рыбалка в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыбалка» в Санкт-Петербурге, цены от 3090 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Рыбалка в Финском заливе
На катере
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбалка в Финском заливе
Отправиться на охоту за обитателями водных глубин на комфортном катере и устроить пикник на борту
Начало: В районе метро «Приморская»
«Большой запалубленный нос, прочная крыша — рыбачить можно с любого места»
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
39 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ивангородская крепость, Парусинка, нарвская рыба и Шепелёвский маяк
Пешая
На автобусе
12 часов
273 отзыва
Групповая
Ивангородская крепость, Парусинка, нарвская рыба и Шепелёвский маяк
Начало: Московский пр-т, 189 (СТ.М. Московская)
4 июл в 07:30
11 июл в 07:30
3090 ₽ за человека
Финский залив, Нева и каналы Санкт-Петербурга - на катере
На катере
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Финский залив, Нева и каналы Санкт-Петербурга - на катере
Любоваться городом, ловить свежий бриз и просто быть в моменте
Начало: На набережной реки Мойки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
19 900 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Ивангородская крепость, Парусинка, нарвская рыба и Шепелёвский маяк
Насыщенная экскурсия. Много интересной информации. Обед вкусный. Единственное замечание - в автобусе нет штор, и при солнечной погоде некомфортно.
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Е
Ивангородская крепость, Парусинка, нарвская рыба и Шепелёвский маяк
Экскурсия понравилась. Особенно впечатлил вид Шепелевского маяка, береговой вид и Иваногородская крепость.
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М
Ивангородская крепость, Парусинка, нарвская рыба и Шепелёвский маяк
Экскурсия очень понравилась, несмотря на плохую погоду. Все было замечательно.
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Е
Ивангородская крепость, Парусинка, нарвская рыба и Шепелёвский маяк
Я бы поставила все 10 звезд! Замечательный водитель Алексей, замечательная гид Елена. Очень комфортабельный автобус.
Группа была большая, но это как-то
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не чувствовалось.
Берите аудио оборудование. Это очень удобно! Мы посетили много интересных локаций. Было насыщенно и очень интересно.
Обед был организован чётко, быстро. Вообще, каждый этап был организован очень продуманно. Времени хватало на всё!
На маяк сначала согласились идти несколько человек, в итоге пошли почти весь автобус. Путь до маяка не легкий, но оно того стоило. Елена обо всех нюансах предупредила.
Спасибо огромное за такое потрясающее путешествие!

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С
Ивангородская крепость, Парусинка, нарвская рыба и Шепелёвский маяк
Замечательно
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Н
Ивангородская крепость, Парусинка, нарвская рыба и Шепелёвский маяк
Хорошая экскурсия, прекрасный экскурсовод Елена, в целом интересно, но очень затянуто, можно было бы не посещать последнюю локацию, 13 часов очень много
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М
Ивангородская крепость, Парусинка, нарвская рыба и Шепелёвский маяк
Очень интересная и насыщенная экскурсия,посетили огромное количеств мест и даже погода не испортила положительного впечатления!
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А
Ивангородская крепость, Парусинка, нарвская рыба и Шепелёвский маяк
Экскурсия насыщенная. Экскурсовод Елена любит свою работу, что сразу чувствуется. Очень живо и интересно рассказывала. С водителем тоже повезло, очень
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комфортная езда.
Экскурсия в Ивангородской крепости 5+. К сожалению, не хватило времени, чтобы посетить музей. В Копорской крепости можно не брать экскурсию и просто погулять около.
На маяке нас застал резкий, но кратковременный дождь, что добавило романтики в нашу поездку.

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Т
Ивангородская крепость, Парусинка, нарвская рыба и Шепелёвский маяк
Это пожалуй лучшая поездка с экскурсией! Елена, великолепный гид!!! С интересом, и чувством юмора рассказывала о местах куда следовал наш автобус, с отличным и аккуратным водителем Алексеем! Все, все очень, очень понравилось! Спасибо большое за поездку! Всего вам самого доброго!!!
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Н
Ивангородская крепость, Парусинка, нарвская рыба и Шепелёвский маяк
Очень насыщенная программа, красивых мест посетили достаточно. На Европу посмотрели, крепости, маяк… вообще зачетная экскурсия.
Отдельная благодарность гиду Дмитрию. Рассказывал интересно, без занудства)
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Всего 275 отзывов в Санкт-Петербурге в категории "Рыбалка"

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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Рыбалка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Рыбалка в Финском заливе;
  2. Ивангородская крепость, Парусинка, нарвская рыба и Шепелёвский маяк;
  3. Финский залив, Нева и каналы Санкт-Петербурга - на катере.
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эрмитаж;
  2. Невский проспект;
  3. Петропавловская крепость;
  4. Набережная;
  5. Петергоф;
  6. Финский Залив;
  7. Царское село;
  8. Зимний дворец;
  9. Адмиралтейство;
  10. Кронштадт.
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2026
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 3090 до 39 000. Туристы уже оставили гидам 275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Санкт-Петербурге 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026