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не чувствовалось.

Берите аудио оборудование. Это очень удобно! Мы посетили много интересных локаций. Было насыщенно и очень интересно.

Обед был организован чётко, быстро. Вообще, каждый этап был организован очень продуманно. Времени хватало на всё!

На маяк сначала согласились идти несколько человек, в итоге пошли почти весь автобус. Путь до маяка не легкий, но оно того стоило. Елена обо всех нюансах предупредила.

Спасибо огромное за такое потрясающее путешествие!