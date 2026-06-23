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Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбалка в Финском заливе
Отправиться на охоту за обитателями водных глубин на комфортном катере и устроить пикник на борту
Начало: В районе метро «Приморская»
«Большой запалубленный нос, прочная крыша — рыбачить можно с любого места»
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
39 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Ивангородская крепость, Парусинка, нарвская рыба и Шепелёвский маяк
Начало: Московский пр-т, 189 (СТ.М. Московская)
4 июл в 07:30
11 июл в 07:30
3090 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Финский залив, Нева и каналы Санкт-Петербурга - на катере
Любоваться городом, ловить свежий бриз и просто быть в моменте
Начало: На набережной реки Мойки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
19 900 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Насыщенная экскурсия. Много интересной информации. Обед вкусный. Единственное замечание - в автобусе нет штор, и при солнечной погоде некомфортно.
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Е
Экскурсия понравилась. Особенно впечатлил вид Шепелевского маяка, береговой вид и Иваногородская крепость.
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М
Экскурсия очень понравилась, несмотря на плохую погоду. Все было замечательно.
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Е
Я бы поставила все 10 звезд! Замечательный водитель Алексей, замечательная гид Елена. Очень комфортабельный автобус.
Группа была большая, но это как-то
Группа была большая, но это как-то
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С
Замечательно
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Н
Хорошая экскурсия, прекрасный экскурсовод Елена, в целом интересно, но очень затянуто, можно было бы не посещать последнюю локацию, 13 часов очень много
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М
Очень интересная и насыщенная экскурсия,посетили огромное количеств мест и даже погода не испортила положительного впечатления!
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А
Экскурсия насыщенная. Экскурсовод Елена любит свою работу, что сразу чувствуется. Очень живо и интересно рассказывала. С водителем тоже повезло, очень
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Т
Это пожалуй лучшая поездка с экскурсией! Елена, великолепный гид!!! С интересом, и чувством юмора рассказывала о местах куда следовал наш автобус, с отличным и аккуратным водителем Алексеем! Все, все очень, очень понравилось! Спасибо большое за поездку! Всего вам самого доброго!!!
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Н
Очень насыщенная программа, красивых мест посетили достаточно. На Европу посмотрели, крепости, маяк… вообще зачетная экскурсия.
Отдельная благодарность гиду Дмитрию. Рассказывал интересно, без занудства)
Отдельная благодарность гиду Дмитрию. Рассказывал интересно, без занудства)
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Всего 275 отзывов в Санкт-Петербурге в категории "Рыбалка"
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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Рыбалка»
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Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 3090 до 39 000. Туристы уже оставили гидам 275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Санкт-Петербурге 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026