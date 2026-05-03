Это не обычная обзорная экскурсия «обо всём сразу».
Вы пройдёте по ключевым точкам центра Петербурга и соберёте его образ из деталей — ярких и трогательных.
Вас ждёт формат с погружением, сменой ритма и интерактивом, благодаря чему прогулка пройдёт легко и увлекательно.
Вы пройдёте по ключевым точкам центра Петербурга и соберёте его образ из деталей — ярких и трогательных.
Вас ждёт формат с погружением, сменой ритма и интерактивом, благодаря чему прогулка пройдёт легко и увлекательно.
Описание экскурсии
Прогулка начинается на Невском проспекте. Я раздам наушники и пойду впереди, чтобы поддерживать нужный темп. Далее вы:
- остановитесь у Елисеевского магазина и рассмотрите его сказочную витрину
- пройдёте по Малой Садовой улице и встретите её бронзовых жителей
- выйдете к Манежной площади через Итальянскую улицу и Караванную
- увидите Цирк на Фонтанке — напоминание о том, что Петербург умеет не только быть строгим, но и играть
- подойдёте к Михайловскому замку — мрачному и притягательному замыслу Павла I
- пройдёте вдоль Фонтанки к Чижику-Пыжику
- прогуляетесь мимо Летнего и Михайловского садов
- увидите Михайловский дворец и театр
Финал — площадь Искусств.
Во время прогулки вы:
- поймёте, почему Невский проспект так поразил Николая Гоголя
- узнаете историю витрины Елисеевского магазина
- найдёте памятники, исполняющие желания
- услышите, как готовили покушение на царя и где рыли подкоп
- вслушаетесь в голос Ольги Берггольц и узнаете о роли радио в блокаду
- раскроете историю архитектора Джакомо Кваренги
- разберётесь, что вдохновило Ивана Крылова на одну из его басен
- пройдёте «путь слона» и узнаете, откуда появилось слово «слоняться»
- выясните, за что установили памятник Чижику-Пыжику
А также узнаете:
- где «принимают письма» привидения
- о чём мечтал Пушкин
- как город повлиял на Достоевского и Лескова
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 до 99 лет (размер наушников регулируется)
- В стоимость включены фотографии в цифровом формате, питательный батончик, небольшой подарок в конце экскурсии
ежедневно в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|1800 ₽
|Дети до 18 лет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. По образованию юрист, но вот уже 4 года провожу авторские экскурсии и развиваю новый иммерсивный проект. Работала экскурсоводом на выставке «Россия» на ВДНХ и,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нескучная, интерактивная и познавательная и экскурсия!
Как очень активный путешественник, не раз побывавший в Санкт-Петербурге, очень рекомендую стать участником этой увлекательной иммерсивной экскурсии.
Все события проходят в центре Питера, возможно уже по
Как очень активный путешественник, не раз побывавший в Санкт-Петербурге, очень рекомендую стать участником этой увлекательной иммерсивной экскурсии.
Все события проходят в центре Питера, возможно уже по
Наталья
Ответ организатора:
Юлия, спасибо Вам за такой подробный отзыв! Рада, что вам понравилась экскурсия! Мне было очень приятно прогуляться с Вами по Санкт-Петербургу! Ваши теплые слова вдохновляют на написание новых иммерсивных маршрутов! Буду рада снова встретиться с Вами!
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Хочу от души порекомендовать всем эту экскурсию!
В ней прекрасно всё: и гид, и формат экскурсии, и музыкальное сопровождение. В наушниках всё слышно прекрасно, хотя город шумный.
Очень интересно и необычно: даже
В ней прекрасно всё: и гид, и формат экскурсии, и музыкальное сопровождение. В наушниках всё слышно прекрасно, хотя город шумный.
Очень интересно и необычно: даже
Наталья
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо за такой подробный и тёплый отзыв! Я очень Рада, что вам понравилось. Жду в гости снова!
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Это не просто экскурсия, это мини приключение, где ты становишься его героем. Спасибо, что Вы открыли Санкт-Петербург с той стороны, с которой и трудно было представить. Я успела и потанцевать,
Наталья
Ответ организатора:
Я очень рада, что экскурсия оставила у вас приятные впечатления. Такие теплые слова вдохновляют!
Приезжайте еще, всегда рада удивлять своих гостей!
Приезжайте еще, всегда рада удивлять своих гостей!
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В
Решила свой день рождения отметить необычно и записалась на иммерсивную экскурсию и праздник прошел просто отлично! Хотя погода подкачала и время от времени моросил дождь, все было организовано шикарно. Кстати,
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Р
Формат экскурсии оказался совсем не стандартным, но так как мы уже участвовали в похожей прогулке в Волгограде, примерно представляли чего ожидать. Мне и младшей дочке очень понравилось, получили море кайфа
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В
Спасибо огромное за экскурсию! Хотелось поймать новогоднее настроение, узнать историю города и при этом не замерзнуть и не заскучать - и вот так случайно наткнулись на эту прогулку. Большое спасибо!
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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