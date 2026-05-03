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Рыцари, коты, слоны и та самая чайка: иммерсивная прогулка в наушниках

Увидеть главное в Петербурге - и вслушаться в его истории
Это не обычная обзорная экскурсия «обо всём сразу».

Вы пройдёте по ключевым точкам центра Петербурга и соберёте его образ из деталей — ярких и трогательных.

Вас ждёт формат с погружением, сменой ритма и интерактивом, благодаря чему прогулка пройдёт легко и увлекательно.
5
13 отзывов
Рыцари, коты, слоны и та самая чайка: иммерсивная прогулка в наушниках
Рыцари, коты, слоны и та самая чайка: иммерсивная прогулка в наушниках
Рыцари, коты, слоны и та самая чайка: иммерсивная прогулка в наушниках

Описание экскурсии

Прогулка начинается на Невском проспекте. Я раздам наушники и пойду впереди, чтобы поддерживать нужный темп. Далее вы:

  • остановитесь у Елисеевского магазина и рассмотрите его сказочную витрину
  • пройдёте по Малой Садовой улице и встретите её бронзовых жителей
  • выйдете к Манежной площади через Итальянскую улицу и Караванную
  • увидите Цирк на Фонтанке — напоминание о том, что Петербург умеет не только быть строгим, но и играть
  • подойдёте к Михайловскому замку — мрачному и притягательному замыслу Павла I
  • пройдёте вдоль Фонтанки к Чижику-Пыжику
  • прогуляетесь мимо Летнего и Михайловского садов
  • увидите Михайловский дворец и театр

Финал — площадь Искусств.

Во время прогулки вы:

  • поймёте, почему Невский проспект так поразил Николая Гоголя
  • узнаете историю витрины Елисеевского магазина
  • найдёте памятники, исполняющие желания
  • услышите, как готовили покушение на царя и где рыли подкоп
  • вслушаетесь в голос Ольги Берггольц и узнаете о роли радио в блокаду
  • раскроете историю архитектора Джакомо Кваренги
  • разберётесь, что вдохновило Ивана Крылова на одну из его басен
  • пройдёте «путь слона» и узнаете, откуда появилось слово «слоняться»
  • выясните, за что установили памятник Чижику-Пыжику

А также узнаете:

  • где «принимают письма» привидения
  • о чём мечтал Пушкин
  • как город повлиял на Достоевского и Лескова

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 до 99 лет (размер наушников регулируется)
  • В стоимость включены фотографии в цифровом формате, питательный батончик, небольшой подарок в конце экскурсии

ежедневно в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30

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Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет1800 ₽
Дети до 18 лет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:30, 16:00 и 18:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. По образованию юрист, но вот уже 4 года провожу авторские экскурсии и развиваю новый иммерсивный проект. Работала экскурсоводом на выставке «Россия» на ВДНХ и,
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может, с кем-то из вас там уже встречалась:) Также я финалист общероссийского конкурса «Проводники смыслов», медиатор фестиваля «Друзья Петербурга» и волонтёр. Люблю вдохновлять, изучать город и заряжать позитивом. Приходите гулять, буду очень рада познакомиться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Юлия
Нескучная, интерактивная и познавательная и экскурсия!

Как очень активный путешественник, не раз побывавший в Санкт-Петербурге, очень рекомендую стать участником этой увлекательной иммерсивной экскурсии.
Все события проходят в центре Питера, возможно уже по
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знакомым Вам местам.
Я там гуляла много раз, но лишь сегодня услышала столько много деталей и интересных фактов и городе, писателях, архитекторах, исторических личностях.
Я бы назвала это «история в деталях».
Но в отличие от обычных экскурсий - это было с юмором, музыкой, песнями и хорошим настроем, которое создавалось в моменте 😌.
Да, важная деталь, на протяжении всего путешествия - вы будете запечатлены и фотографии будут напоминанием прекрасного города и Ваших эмоций.

Нескучная, интерактивная и познавательная и экскурсия!
Нескучная, интерактивная и познавательная и экскурсия!
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Юлия, спасибо Вам за такой подробный отзыв! Рада, что вам понравилась экскурсия! Мне было очень приятно прогуляться с Вами по Санкт-Петербургу! Ваши теплые слова вдохновляют на написание новых иммерсивных маршрутов! Буду рада снова встретиться с Вами!
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Татьяна
Хочу от души порекомендовать всем эту экскурсию!
В ней прекрасно всё: и гид, и формат экскурсии, и музыкальное сопровождение. В наушниках всё слышно прекрасно, хотя город шумный.
Очень интересно и необычно: даже
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заскучать некогда)
В интересную лекцию о городе вплетены разнообразные задания, грамотно расставлены акценты, ещё и подарочки получила! А после экскурсии мне фото прислали! Ни разу от гида не получала фото с экскурсии)
В общем, высший класс. Я наверняка вернусь к Наталье ещё раз, но уже с детьми! Им такая интересная экскурсия тем более понравится!
Спасибо огромное!

Хочу от души порекомендовать всем эту экскурсию!
Хочу от души порекомендовать всем эту экскурсию!
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо за такой подробный и тёплый отзыв! Я очень Рада, что вам понравилось. Жду в гости снова!
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Татьяна
Это не просто экскурсия, это мини приключение, где ты становишься его героем. Спасибо, что Вы открыли Санкт-Петербург с той стороны, с которой и трудно было представить. Я успела и потанцевать,
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и попеть, и посмеяться, и самое главное услышать интересные факты про город. Да, истории интересные! Ты слушаешь и думаешь, НИЧЕГО СЕБЕ!
Наталья озаряла своей жизнерадостной и артистической энергией. Сразу становится понятно, маршрут продуман с душой! Спасибо, что сделали мой день таким волшебным) Буду всем рекомендовать!

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Я очень рада, что экскурсия оставила у вас приятные впечатления. Такие теплые слова вдохновляют!
Приезжайте еще, всегда рада удивлять своих гостей!
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В
Решила свой день рождения отметить необычно и записалась на иммерсивную экскурсию и праздник прошел просто отлично! Хотя погода подкачала и время от времени моросил дождь, все было организовано шикарно. Кстати,
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у гида с собой были и зонтик, и дождевики, а мы как раз забыли, так что это было очень кстати, прям забота о гостях, чего сейчас нечасто встретишь. Еще и угощения были вкусные, а меня как именинницу порадовали небольшим подарком, очень приятно! Экскурсовод постоянно подкидывала нам сюрпризы и удивляла своими находками, мы с девочками прям как дети радовались каждой новой детали: то красный нос, то Петруша появится, столько загадок и неожиданностей! Погружение в город было настоящее, голос в наушниках помог открыть не только известные места, но и тайные уголки с их секретами, которые с первого взгляда незаметны. Мне особенно понравилась энергия экскурсии, столько позитива и вдохновения: верь в добро, не забывай мечтать, сохраняй в душе детство! Полтора часа пролетели мгновенно, и хотелось бы гулять дальше в таком же чудесном настроении:)

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Р
Формат экскурсии оказался совсем не стандартным, но так как мы уже участвовали в похожей прогулке в Волгограде, примерно представляли чего ожидать. Мне и младшей дочке очень понравилось, получили море кайфа
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и хорошего настроения. Были и смех, и танцы, и весёлые шалости! При этом узнали много нового и интересного. Погода тоже подыграла, что добавило удовольствия. Гид просто огонь, настоящая энергия! Моя дочь в конце сказала что если бы все экскурсии были такими, она ходила бы на них каждый день! От подростка такой отзыв - это действительно круто!

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В
Спасибо огромное за экскурсию! Хотелось поймать новогоднее настроение, узнать историю города и при этом не замерзнуть и не заскучать - и вот так случайно наткнулись на эту прогулку. Большое спасибо!
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Даже не думали, что будет так интересно и необычно, всё ярко и с позитивом. Ни разу не мерзли, столько всего нового узнали. Мы и удивлялись, и радовались, и веселились как дети. Бросали монетки в Чижика Пыжика, загадывали желания, ощущали тень Павла Первого в Михайловском замке, представляли тайный ход народовольцев и не только. Всем советую, ни дождь, ни холод, ни плохая погода не смогут испортить того чувства счастья, что дарит эта экскурсия. Чувствуется, что сделано с душой. Особенное спасибо за подарочки. Ищем теперь что-то похожее в Москве — тоже пойдем обязательно. Еще раз спасибо от всей души! Пусть у вас будет побольше позитивных гостей.

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