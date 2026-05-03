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у гида с собой были и зонтик, и дождевики, а мы как раз забыли, так что это было очень кстати, прям забота о гостях, чего сейчас нечасто встретишь. Еще и угощения были вкусные, а меня как именинницу порадовали небольшим подарком, очень приятно! Экскурсовод постоянно подкидывала нам сюрпризы и удивляла своими находками, мы с девочками прям как дети радовались каждой новой детали: то красный нос, то Петруша появится, столько загадок и неожиданностей! Погружение в город было настоящее, голос в наушниках помог открыть не только известные места, но и тайные уголки с их секретами, которые с первого взгляда незаметны. Мне особенно понравилась энергия экскурсии, столько позитива и вдохновения: верь в добро, не забывай мечтать, сохраняй в душе детство! Полтора часа пролетели мгновенно, и хотелось бы гулять дальше в таком же чудесном настроении:)